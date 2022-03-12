Организатор энергетической блокады Крыма Ленур Ислямов покинул территорию Украины и находится в Турции. Об этом 11 марта со ссылкой на данные от приближенных лиц в высшем руководстве Турции сообщил руководитель региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ленур Ислямов

«Поступили 100% оперативные данные,. что на днях Ленур Ислямов покинул Украину через польскую границу. Конечным пунктом стала Турция, где его по прибытию задержали сотрудники Интерпола Турецкой Республики», — написал Умеров в своем телеграм-канале.

Читайте также: В Крыму заявили о задержании в Турции Ленура Ислямова

Новость обсудили в телеграм-канале аналитика, политолога и публициста Андрея Ваджры, а также в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян. Многие участники обсуждения положительно оценили задержание указанного деятеля, также выразив сомнение в том, что его выдадут России.

«Первый пошёл», — отреагировал Fluorescent.

«Ждем с нетерпением. На родину его — в Крым. Скорее», — пишет Вячеслав Ш.

«Да уж! Турки явно хотят сотрудничать», — добавил Андрей.

«По ходу даже Эрдоган понял, что это жесть, что творит Запад и пора с ним кончать. И что лучше с Россией дружить», — отреагировал Rinat.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган

«Да ладно, неужели правда? Это праздник какой-то», — написал Vladimir V.

«Хорошие новости пошли. Самые хорошие новости пойдут, когда из США начнут выдавать разных всяких доходяг по запросу. Думаете такого не может быть? То ли ещё будет…» — отметил Next_Warrior Владимир.

«Норм. Судить в Севастополе», — призвал СЮА.

«Отличная новость, к нему будет много вопросов у крымских татар», — отметил Aleksandr K.

«Туркам верит нельзя, просто так ничего не делают», — прокомментировала новость Валентина Р.

«Сомневаюсь, что… [его] выдадут. Помрет как Мазепа на чемоданах в Стамбуле», — отреагировал Sasha.

«Какая замечательная новость. Так и другие теперь в Турции не спрячутся», — добавила Елена.

«Всех этих клоунов будут потихонечку вылавливать», — пишет Дмитрий.

«Но потом его отпустят под видом, скажем, общественного мнения…» — отметила Оля.

«Ничего себе. Но так просто не отдадут, будут торговаться», — считает Olga.

«Давайте его сюда, домой, в Крым! Устроим ему тут свой блэкаут!!!» — с сарказмом отреагировала Анастасия.

«Посадить в камеру, свет не включать и воды не давать», — пишет один из участников обсуждения.

«Я тоже думаю, не отдадут нам (России — М. Р.). Слишком много вою будет и его передадут Киеву», — выразила свое мнение «Русская Пианистка».

«То что взяли — хорошо, но выдать не дадут», — считает «Карангы».

»Пошёл процесс. Браво!» — написала Валентина.

«Предлагаю его на Донбасс [отправить], на восстановление», — пишет Дима П.

«Не выдадут. Турки те ещё «друзья», — отметил «Евгений Онегин».

«Было бы красивым и сильным жестом его выдача. Турция на это способна?» — задался вопросом Константин К.