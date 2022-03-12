Американский президент Джо Байден лично запретил правительству Польши передать истребители МиГ-29 Украине. Об этом 11 марта сообщает издание Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По информации издания, такое решение Байден принял из опасений эскалации конфликта.

«Белый дом подтверждает, что решение принималось на самом верху президентом Байденом, наложившим вето на доставку истребителей, чтобы не провоцировать Владимира Путина и не допустить эскалации», — сообщает Wall Street Journal.

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Новость обсудили на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие участники обсуждения согласились с тем, что со стороны США это верное решение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Истребители МиГ-29

«Самое забавное, что президент страны из-за океана что-то приказывает другим странам и никого это не смущает. А где обвинения во вмешательстве во внутренние дела суверенного государства, куда делась европейская свобода, суверенитет и прочие вещи? Или мы наблюдаем знаменитое «это другое», — отреагировал Алексей К.

«С этими самолётами уже все запутались. То Румыния, то Болгария, то Польша. То даём, то не даём. Зеленский уже клялся и божился, что самолёты дают, и Псаки головой кивала. Столтенберг уже обо всём договорился, полякам уже должны были компенсировать эти самолёты. Хороводы водят знатные. Главный итог: все боятся связываться с РФ, а вдруг ещё и они по лбу получат…» — пишет Асхат Ф.

«Наконец-то, дед хоть иногда соображает, а то всё время в неадекватном состоянии», — написал Alexander.

«Это разумное решение», — отреагировала Tatiana K.

«Хозяин сказал «ша». Шавки заскулили и завиляли хвостами», — иронизирует Александр Я.

«Победы кончились», — с сарказмом отметил «Белгородский Воевода».

«Есть ещё иллюзии на Украине, что вас не кинули?» — задался вопросом Вася П.

«Дают — не дают. Это ерунда. А если и дадут — пилот гражданином какой страны будет? Значит, чей гражданин, то эта страна вступила в войну, ну и не обижайтесь если что», — пояснил Григорий В.

«Всё, что нужно знать о независимости… [европейских] стран…» — отреагировала Ольга З.

«А дед-то у них ещё соображает…» — смеется Игорь К.

«Я так думаю, что поддержка с неба уже ни к чему», — не без сарказма подытожил sawa and kirull.

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