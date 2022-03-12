В Анкаре состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Они провели переговоры в резиденции «Чанкая» в закрытом для прессы режиме. Длились они 3 часа 45 минут. Лидеры двух стран часто встречаются лично и общаются по телефону. Поэтому почти четырехчасовые их переговоры были связаны с обсуждением определенных важных для двух сторон проблем. На сайте президента Азербайджана указывается, что речь шла о нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном и контактах, которые осуществляются между спецпредставителями Турции и Армении, но в контексте «важности выполнения Арменией всех положений Трехстороннего заявления, подписанного Россией, Азербайджаном и Арменией 10 ноября 2020 года». На том же сайте указывается, что «Алиев и Эрдоган отметили важность открытия Зангезурского коридора, его перспективы, которые он создает для региона, и в этой связи строительства железной дороги Карс — Нахичеван».

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Тайип Эрдоган и Ильхам Алиев

Tccb.gov.tr Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана с Ильхамом Алиевым

Если внешне оценивать ситуацию, то на этом треке не происходит ничего чрезвычайного. Ереван официально заявил, что подписание мирного договора с Азербайджаном «на самом высоком уровне является одним из приоритетов повестки правительства» и что «в повестке дня стоит вопрос об открытии региональных коммуникаций, демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы, вопрос о начале переговоров по мирному соглашению с Азербайджаном». Некоторые эксперты предполагают, что подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией может произойти уже в этом году. Ясно и то, что Баку и Анкара продолжают действовать на армянском направлении в тандеме и процесс нормализации армяно-турецких отношений остается важным дополнением к армяно-азербайджанскому урегулированию. Кстати, глава МИД Армении впервые принял участие в дипломатическом форуме в Анталье. Поэтому говорить почти четыре часа по этим вопросам можно только в случае появления какого-то нового острого сюжета или непредвиденной ранее ситуации. Но такого не обозначено, что наводит на мысль: Алиев и Эрдоган обсуждали нечто такое, о чем решили публично не упоминать.

В этой связи бакинский политолог Ризван Гусейнов указывает на следующие факторы, которые, по его мнению, были негласно обозначены в переговорной повестке: кризис на Украине и попытки перевести его урегулирование в переговорную плоскость. По словам Гусейнова, «Алиев серьезно вкладывается в это». Действительно, Баку не делает секрета из того, что выступал и, возможно, продолжает выступать в роли посредника между Москвой и Киевом. Второй момент — это начавшийся процесс нормализации отношений между Турцией и Израилем, в чем также немалая личная заслуга Алиева. Эти два события могут быть косвенным образом связанными между собой. Дело в том, что чуть ранее премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил с «чрезвычайным визитом» Москву, затем некоторые европейские столицы, а также проводил консультации с США. Как писали израильские СМИ, «он выполнял посреднические усилия в урегулировании украинского кризиса». В частности, предлагалось провести встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в Иерусалиме. Однако буквально накануне визита Алиева в Анкару высокопоставленный украинский источник сообщил корреспонденту «Гаарец», что «Беннет не работает посредником на переговорах, а всего лишь исполняет роль «почтальона», и во время последнего разговора советовал Зеленскому уступить требованиям Путина». Да и вообще оказывается, что Беннет вел в Москве разговор не только и не столько об Украине, сколько о перспективах подписания в Вене иранского ядерного соглашения.

(сс) U.S. Embassy Jerusalem Нафтали Беннет

Это наводит на мысль, что посредническая миссия израильского премьер-министра провалена. Иной расклад получается у Эрдогана. При посредничестве главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу в Анталье состоялась встреча и переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Официальные сообщения по этому поводу утверждали, что «министрам ни о чем не удалось договориться». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не исключает возможности проведения встречи президентов России и Украины. По его словам, «она должна быть подготовлена, чтобы принести результат». При этом он предупредил, что «сначала и делегации, и министры должны выполнять свою часть работы с тем, чтобы президенты не встречались ради процесса и ради разговора, а встречались ради результата». «Позиции российской стороны известны, они четко сформулированы и доведены до сведения украинских переговорщиков. Мы ждем встречных формулировок», — подчеркнул Песков. Вслед за этим представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил, что «Путин и Зеленский могут встретиться в Турции в ближайшее время» и что «Турция будет продолжать играть содействующую роль».

Но затем началось невероятное. С Кулебой по телефону связался госсекретарь США Энтони Блинкен. По словам руководителя пресс-службы госдепартамента Неда Прайса, Блинкен проинформировал Кулебу о «совместных действиях, предпринятых США в координации с Группой семи и ЕС с целью дальнейшего повышения издержек для России». Вывод: не спешите с переговорами с Россией. Почти одновременно с Эрдоганом также по телефону связался президент США Джо Байден, который до этого всячески игнорировал лидера Турции. Как пишет турецкое издание Hürriyet, «Байден убеждал Эрдогана «не вести в едином лице посреднические переговоры между Москвой и Киевом, а предпринимать усилия по привлечению России к ответственности за ее агрессию на Украине». По версии издания, в ответ Эрдоган потребовал, чтобы Вашингтон снял санкции с покупки 40 новых самолетов в США и модернизации существующих F-16, отменил санкции в сфере оборонной промышленности. То есть он стал вводить проблемы украинского кризиса в плоскость решения турецко-американских отношений. На том стороны и расстались. Поэтому можно с большой долей вероятности утверждать, что Эрдоган и Алиев подробно обсуждали сложившуюся ситуацию и искали решения.

Алиев по известным причинам хорошо знает Россию. Эрдоган ее хорошо чувствует политически. Они вместе предвидят исход украинского кризиса. Но их беспокоит возможность распространения западных санкций на торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество с Россией и то, что им придется рано или поздно делать стратегический выбор. Каким он будет? Сообщается, что Эрдоган в ближайшее время намерен посетить с визитом Баку. Возможно, после этого наступит какая-то ясность.