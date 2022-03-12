Заявление министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова о том, что своими антироссийскими санкциями Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев, поэтому «у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности», Россия больше не будет зависеть от Запада в тех вопросах, которые имеют «решающее значение для нашего народа», стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 12 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

"И уже много чего Россия успела сделать. Эпоха сменилась. Бывший гегемон сдулся, отныне каждый сам за себя отвечает», — пишет Олег Б.

Многие пользователи пришли к выводу, что о подобных речах со стороны министра иностранных дел России российский народ мог только мечтать, но отныне это реальность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Гегемон получил первый ощутимый пинок под пятую точку за много лет. Теперь будут и другие, не только от нас. Мир стремительно меняется», — написал Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что к подобному выводу российскому руководству следовало прийти уже давно, но хорошо, что это вообще произошло.

«Надо было раньше это всё делать, как только Союз развалился. Сейчас уж поздновато», — считает Павел В.

«Это надо было делать давно, но я рад, что хотя бы сейчас до многих это дошло. Россия имеет для этого всё необходимое. А сколько толковых проектов ещё со времён СССР пылятся в архивах, что и не счесть. Так что перспективы для нас безграничные», — уверен Mr C.

Часть людей считает, что Россия обретает долгожданную независимость от влияния Запада.

«Лучше поздно, чем никогда, как говорится. Освободиться из-под чьего-то влияния — это всегда шанс обрести настоящий суверенитет и самостоятельно отвечать за свою судьбу», — указывает Николай Ш.

«Давно пора на свои ноги вставать, развивать своё производство, экономику в целом. Чтобы эти европейские подлецы сами в очереди стояли за нашим снисхождением», — написала Olga H.

Ряд пользователей указывает на то, что отныне у российских властей должна быть одна забота, как сделать так, чтобы народ России жил долго и счастливо.

«Всё правильно! Нужно создавать свои аналоги и наконец-то развивать отечественное производство. Хватит с нас этой мнимой демократии и якобы свободы. За сильную и не зависимую Россию!» — призывает Алексей В.

«Один из ключевых базисов роста экономики на внутреннем рынке — повышение покупательской способности населения. Поэтому мы ждём от правительство решительных мер по увеличению благосостоянию российских граждан», — пишет Михаил К.

Нашлись и те, кто беспокоится, что маятник зависимости России может качнуться на Восток. Граждане надеются, что руководство Российской Федерации будет ориентироваться исключительно на народное мнение.

«Главное, что зависимость от Запада не сменилась зависимостью от Востока. Россия должна быть самостоятельна. Руководство страны должно ориентироваться исключительно на интересы своего народа. С эпохой вхожденчества должно быть покончено», — указывает Алексей Г.

Напомним, 11 марта министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил на пресс-конференции, комментируя санкции против России, о том, что Запад растоптал частную собственность щелчком пальцев, поэтому «у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент, предаст кого угодно, предаст свои собственные ценности». Глава МИД РФ добавил, что Россия больше не будет зависеть от Запада в тех вопросах, которые имеют «решающее значение для нашего народа».