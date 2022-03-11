«Европейский фонд мира» удвоит военную помощь Украине от ЕС и доведёт её до 1 млрд евро. Об этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил 11 марта, прибыв на саммит ЕС в Версале.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Военная помощь

Политик отметил, что страны Европейского союза выделили €500 млн, чтобы поддержать Украину. Европейский фонд добавит такую же сумму.

«Европейский фонд мира удвоит эту поддержку, добавив еще €500 млн», — сказал он.

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Новость обсудили на страницах украинского журналиста и блогера Анатолия Шария в социальных сетях Facebook и Twitter. Многих участников обсуждения удивил тот факт, что так называемую военную помощь украинским властям оказывает «Европейский фонд мира».

«До последнего украинца будут помогать», — с сарказмом отреагировала Marina H.

«В борьбе за мир главное целого камня от мира не оставить!» — добавила Svitlana G.

«Им не нужен мир!.. Разжигают и подливают. Друзья!» — отреагировала Нателла А.

«Фонд мира? Точно, мира?» — недоумевает Ирина Б.

«О, у зелёного (Зеленского — М. Р.) и его прихлебателей появится ещё пара особняков», — с сарказмом написал Владимир К.

Цитата из виде Пресс-службы Президента Украины Зеленский передал привет и подмигнул!

«Сколько из них будет разворовано?» — задалась вопросом Nataliya S.

«Вот это миротворцы, слов нет», — добавила Анна М.

«Европа хочет мира и поставляет… оружие, не странно ли?» — спросил Сергей Ш.

«Фонд мира на военную помощь, осталось Зеле (Зеленскому — М. Р.) нобелевку за мир выдать, всё в лучших традициях», — с сарказмом отреагировал Дмитрий К.

«Подливают масла в огонь», — отметил Максим И.

«Страшно представить, сколько может выделить Европейский фонд войны», — задумался Алексей И.

«И эти деньги сразу пойдут на оплату процентов МВФ! Переложат из одного кармана в другой! Простите, а почему нельзя заморозить эти выплаты?..» — отреагировала Elena Z.

«Замечательный фонд «мира» выделит деньги на «вооружение»???» — удивился Ян О.

«Пожар тушили керосином», — написал Илья Ильич Б.

«Когда уже на гуманитарку выделят. Желательно не в долг и не под проценты. Тема до последнего украинца продолжается», — отметила Кate B.

«Там явно ошибка в названии фонда», — не без сарказма пишет Mark V.

«Лучше бы на продукты и лекарства. Фонд «мира»…» — добавил 369 777.

«Сегодня читал, что Боррель назвал ошибкой свои обещания Украине и Грузии членства в НАТО. А также риторику с Москвой, сказал, что можно было б иначе поступить. Но… он же продолжает эту *рень, да что у него с головой?.. Насколько им всем на людей плевать…» — задумался Tryharden13.

«Фонд мира на военную помощь. Этот мир неизлечим, несите следующий», — отреагировал Алексей.

«Европа не понимает очевидного — они вооружают армии ЛНР и ДНР!» — с сарказмом добавил Борис.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Солдаты ДНР. Донецк

«В свете последних событий (отказа Европы от «Северного потока — 2») и похолодания, может, стоит предложить им взаимозамещение — валенки, шапки-ушанки и ватники. Тоже помощь», — иронизирует Мила Д.

«Сколько можно, сколько можно?! Мы ещё старую «помощь»… не успеваем украсть, а тут опять», — не без юмора отметил Иван П.

«Хм, может, хватит уже Украине оружия? Оно же вернётся обратно в Европу. Фонд мира — иронично», — написал один из участников обсуждения.

«Нормально! Но выделить не означает выплатить! Тем более на военную помощь…» — отметил один из комментирующих.

«Раздался звук кассового аппарата и где-то в Киеве нервно взглотнул один бывший комик», — с сарказмом отреагировал «Кустик кринжовника».

«Вот такие у них фонды мира…» — подытожил Андрей Х.

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