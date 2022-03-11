Россия при понимании и поддержке Китая собирает экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения военно-биологической деятельности США на Украине. Вскрытых фактов, даже несмотря на усиленное уничтожение американцами следов и улик, хватает «выше крыши», включая коронавирусную тему и работы по использованию миграции птиц для переноса инфекции. Вашингтон, потративший на биологические разработки в 36 украинских лабораториях около 200 млн долларов, причем по линии Пентагона, что особенно показательно, оправдывается тем, что не создавал биологическое оружие бандеровцам, а занимался де «ликвидацией советского наследия» в этом вопросе. Или ограничивался «эпизодической» помощью киевскому режиму в обеспечении «безопасности». Разумеется, Штатам никто не верит. Да они и сами, судя по призыву к Киеву срочно спрятать в воду все концы, хорошо понимают, что попались и конкретно подставились. Причем по-крупному — перед всем мировым сообществом, а перед Китаем в особенности. Во-первых, как подчеркнул на пресс-конференции в Анталье глава российского МИД Сергей Лавров, подобные лаборатории расположены по всему периметру России и Китая. И в постсоветских республиках, и за их пределами. В Пекине накануне уточнили их количество — 336, эту информацию раскрыл официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Во-вторых, факт работы в этих лабораториях с коронавирусами и птичьими «средствами доставки», продемонстрированный миру российской стороной, заставляет по-иному взглянуть на источники недавней пандемии этой инфекции. Если раньше можно было говорить только о косвенных доказательствах американского военного происхождения коронавируса — «утечки» неизвестной заразы в секретной лаборатории Форт-Детрик в Мэриленде, «событие 201», рассекреченный доклад немецкого Бундестага и т. д. — то сейчас картинка проясняется на основе уже документальной базы. Не забудем, с какой пеной у рта в 2020 году США обвиняли в распространении инфекции Китай; даже термин изобрели и навязывали миру — «китайский вирус». На поверку вирус оказывается не только американским, но еще и, в полном соответствии с предсказаниями китайской стороны, политическим. Обман мировой общественности, помноженный на попытку свалить с больной головы на здоровую, налицо. И это уже — шутки в сторону! — строго говоря, основание для нового Нюрнберга.

Якоб фон Виль. Пляска смерти

Словом, предстоящее заседание Совбеза, в отличие от предыдущих, которые собирались Вашингтоном против Москвы, сейчас рискует развернуться в противоположном ключе и быть очень интересным. Иллюзий, конечно, нет: российский проект соответствующей резолюции сегодняшнего Совбеза, который по традиции готовит страна — постановщик вопроса, будет заблокирован Западом. Но это даже и не очень важно. Важнее, что мир широко ознакомится с определенным кругом биологических фактов с трибуны главной международной организации. Еще более существенно, что из нападающей, агрессивной стороны США неминуемо превращаются в обороняющуюся, уличенную в преступлениях; оправдывающийся, а не вещающий менторским тоном Вашингтон — зрелище, «достойное кистей Айвазовского», давненько мы этого ждали. Наконец, самое главное: солидарное голосование за проект резолюции Москвы и Пекина окончательно вышибет табуретку из-под планов США любой ценой поссорить наши две страны из-за Украины, направив Китай против России. Эта тема требует особых пояснений ввиду появившихся спекуляций вокруг китайского «воздержания» от голосований в Совбезе и на Генеральной Ассамблее ООН, а также некоторых других фактов, среди которых развитие получила тема запчастей к гражданским самолетам, потребность в которых российской стороны выросла в связи с санкциями.

Freeweibo.com Совбез ООН

На что рассчитывают США и их сохраняющаяся агентура влияния внутри нашей страны и как они действуют? Джейн Псаки («говорящая голова», которую еще со времен Барака Обамы в нашей стране не нужно представлять даже «креативному» офисному планктону): «Мы видели позицию Китая комментарий на Мюнхенской конференции, где он высказался за суверенитет и территориальную целостность Украины. Они воздерживались при голосовании в Совете Безопасности и Генеральной Ассамблее ООН. Они в целом соблюдают введенные (против России — В.П.) санкции. Мы считаем, что они пока соблюдают установленные требования, но мы призываем их подумать о роли своей страны в истории». Цинизм неимоверный. Во-первых, воздержались на Генассамблее (наиболее показательный пример с точки зрения количественных показателей) 35 стран, включая большинство членов ЕАЭС и ОДКБ. В условиях, когда осуждает большинство, которое науськано американцами по специальным технологиям влияния на элиты, отказаться от проамериканского «одобрямса» — безусловное мужество. Нет ни одного СМИ, нашего или зарубежного, в котором цифра 35 плюсовалась бы с проамериканским «агрессивно-послушным большинством» против России; все, напротив, суммируют 35 с четверкой стран, прямо поддержавших Россию, из которых по крайней мере три — Белоруссия, КНДР и Куба (еще один — Вьетнам) — ближайшие союзники и России, и Китая. При этом Вашингтон и не скрывал, что откровенно давил на Пекин, чтобы шантажом и подкупом склонить его к осуждению Москвы. Однако тщетно. Провалив это давление, Белый дом не нашел ничего лучшего, чем возложить миссию «отмазки» за этот провал на Псаки, видимо, рассудив, что из ее уст сотрясенный воздух и не такое терпел. Во-вторых, кто это сказал г-же Псаки, что сохранение целостности Украины возможно только под американской опекой? Мы в России воспринимаем эту ее эскападу против КНР ни чем иным, как призывом поддержать любой суверенитет будущей Украины, например, в альянсе с Москвой, что сегодня принимает вполне реальные очертания. И разве удивительно, что Китай не против такого поворота событий? В-третьих, лживо и в то же время пошло звучит пассаж про «установленные требования». Кто их «установил»? Это все та же расколовшая ООН по отношению к (не)участию в когорте вассалов Вашингтона с «саммита демократий» иллюзия собственной «великодержавности» и «исключительности», обутая в формулу «мира на правилах». К международному праву с ядром в виде Устава ООН это не имеет ни малейшего отношения. И понятно, что «мир на правилах» — это один из способов постепенного унижения и дискриминации ООН до уровня, когда она утратит авторитет и прекратит существование. Как надеются в Вашингтоне, уступит место системе проамериканских региональных альянсов. Это в целом. В данном же конкретном случае Псаки с подачи своего шефа Джо Байдена, надувая щеки и набивая цену, пытается сделать вид, будто Китай под страхом перед США «выполняет» американские «установки». Для чего такой вид делается? Потешить самолюбие? Нет, по другой причине. Этот словесный «выкрутас» Псаки адресован вообще не Пекину, а Москве. Изображая из себя «босса», Вашингтон ведет себя как «стукач», донося России «дезу» на Китай, только и всего. Интересно, они всерьез думают, что мы этой провокационной дешевке не знаем цену и ее примем? Или просто дают отмашку нападать на Китай еще и своему антироссийскому (оно же либеральное) внутреннему лобби в нашей стране? В-четвертых, анекдотически, особенно в исполнении Псаки, звучит тезис насчет «раздумий» о «месте в истории». Наверное, это потому, что американцы прекрасно понимают, что у них с двухсотлетней с хвостиком историей места в ней нет, ему неоткуда взяться, никогда не будет и им поэтому на историю плевать. Точнее, им скорее ее нужно завершить, загнав человечество в «цифровой концлагерь». Все с этим вроде бы шло «на мази», а сейчас не просто дает сбой, а разворачивается в обратном направлении, и с этим надо что-то делать, но что именно, в Вашингтоне не знают. В-пятых, и это наиболее серьезно. Обратившись еще раз к американскому признанию, что на Пекин было оказано давление, чтобы побудить его действовать на Украине против интересов России, следует подчеркнуть, что Пекин в этом отказал. Чтобы убедиться, нет необходимости даже в инсайдерской информации, достаточно включить голову. Раз США предали факт своего давления гласности, значит, оно провалилось, это своеобразная месть Пекину за несговорчивость, потому что, если бы давление увенчалось успехом, Вашингтон держал бы его в строжайшем секрете, чтобы как можно дольше «стричь купоны». И еще: хорошо известно, что американское давление всякий раз осуществляется по схеме ультиматума: «если нет, то тогда…». Чем же шантажировал Вашингтон китайских товарищей, раз признается в оказанном безрезультатном давлении? Ответ на этот вопрос дает первый пункт откровений Псаки. Очень похоже, что, напирая на «суверенитет и территориальную целостность» Украины в ее уходящем в прошлое бандеровском статусе, США имеют в виду вопрос территориальной целостности как раз Китая. И шантажируют Пекин перспективой «признания» Тайваня; не случайно именно об этом во время незаконного визита в Тайбэй на днях разглагольствовал экс-госсек Майк Помпео, в унисон с которым разговорилась, призвав к членству Тайваня в ООН, помощница и действующего госсека Мишель Сисон. Сермяжный смысл вашингтонской демагогии, как в случае с Украиной, так и с Тайванем, — под прикрытием запугиваний в неизбежном «вторжении» протащить планы собственного нападения, которое Украина должна была осуществить, как теперь выясняется, в марте. А когда запланировано «признание» Тайбэя, единственной целью которого является спровоцировать Пекин на военную операцию по схеме, по которой поставили перед такой необходимостью Россию, — знает Вашингтон, и наверняка об этом в курсе разведка КНР. Ибо эти планы вполне реальные, и не случайно, что, как заявил официальный представитель Минобороны КНР У Цянь, «Китай никогда не потерпит независимости Тайваня», предупредив об этом, кстати, не только Вашингтон, но и Токио.

Chinamil.com.cn Си Цзиньпин на корабле ВМС Китая

Безответственные вашингтонские игры с огнем имеют и еще одно измерение. Предпринимаемая попытка перенацелить мировое общественное внимание с ситуации на Украине в сторону Тайваня является отражением провала США и всего коллективного Запада в антироссийской стратегии «удушения» нашей страны с помощью расширения НАТО. Реванш, вымещая зло, Белый дом хочет взять на Дальнем Востоке, где с некоторых пор им предпринимаются беспрецедентные усилия в блоковом строительстве «местного НАТО». Ничем иным нельзя объяснить и американские угрозы подвергнуть Китай «адским санкциям за Россию», на которые Пекин обещает дать жесткий ответ. Надо понимать, что стратегическая координация между Москвой и Пекином не распространяется на национальные планы боевого применения вооруженных сил и возможна только тогда, когда такое применение стало фактом действительности. Поэтому никакого отношения к тому, что происходит на Украине и вокруг нее, Китай не имеет и занимается своим кругом геополитических проблем в АТР. Санкции Китаю «за Россию», как и России «за Китай» — не сомневайтесь, читатель, будет и это — это очередная попытка, расписавшись в бессилии, развернуть геополитические процессы в свою пользу, разорвать союз Москвы и Пекина, который очень существенно ограничивает не только амбиции, но и возможности США. У автора этих строк нет сомнений, что Байден вынужденно прибег к этой риторике потому, что спекуляции о «признании» Тайваня натолкнулись в Пекине на такой конкретный ответ, что в Вашингтоне решили: «ловить нечего» и следует «сменить пластинку». Вот и сменили.

Резюме простое: российская военная операция вскрыла глобальный «фурункул», поставив коллективный Запад в проигрышное положение. Как всегда происходит в реальной политике, а не в мечтах «диванных аналитиков», военные действия помещены в контекст очень высокой дипломатии, на кону в которой стоят вопросы нового мироустройства. Продолжая жить представлениями даже не холодной войны, а XIX века о том, что «война — способ получения лучшего мира, а мир — инструмент подготовки к новой войне», США мельтешат и суетятся в расчете добиться уже не «лучших», а наименее неприемлемых исходных позиций для следующего раунда глобального кризиса. Давать им в этом слабину — значит обрекать себя на более тяжелую борьбу в будущем. Ибо с решением украинского, да и тайваньского вопроса будет окончена не борьба, а лишь ее очередная фаза.