В свете изменения геополитической и экономической ситуации в мире власти США в срочном порядке пересматривают свои подходы по ряду направлений. Первой ласточкой подобных изменений стал визит правительственной комиссии США в Венесуэлу. По итогам такой встречи не удалось достичь каких-либо результатов, но тенденция изменения внешнеполитического курса администрации президента США Джо Байдена уже стала вырисовываться — как по причине экономического кризиса, так и в лице угрозы размещения российских вооружений в Латинской Америке.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Венесуэла

К Венесуэле лицом?

Руководство Венесуэлы уже давно и регулярно выступает с осуждением санкций, которые были введены США. Критикует эти ограничения как сам венесуэльский лидер Николас Мадуро, так и чиновники рангом пониже. При этом от американских санкций страдает не только Венесуэла, но и Куба, однако у Каракаса есть одно огромное преимущество — нефть.

Официальное интернет-представительство президента России Николас Мадуро

В свете начала спецоперации России и последовавшей за этим санкционной войны цена на нефть и нефтепродукты в США резко поползла вверх. Недовольство американского населения, выразившееся в том числе и ценами на бензин — немного не то, чего хочет демократический истеблишмент США в свете недавнего триумфа Дональда Трампа и с трудом добытой победы для Джо Байдена. В этой связи сразу после начала кризиса в Венесуэлу направилась правительственная делегация из США — соответствующий факт в ходе слушаний в комитете по иностранным делам Сената Конгресса признала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

«В первую очередь миссия заключалась в том, чтобы проверить состояние американцев, находящихся в заключении [в венесуэльских тюрьмах]. <…> Мы также стремимся вернуть правительство Венесуэлы за стол переговоров с оппозицией. <…> Был ряд и других вопросов, которые мы обсуждали», — сказала Нуланд.

О том, что это были за вопросы, она решила умолчать, однако эксперты полагают, что речь шла о возможности смягчения американских санкций в обмен на поставки нефти, ведь Венесуэла — одна из стран-лидеров по нефтедобыче в мире. При этом некоторые специалисты усомнились в том, что США смогут одномоментно заменить 245 000 баррелей сырой нефти, которые ежесуточно поставляла Россия. По их мнению, американцев несколько напрягают и слухи о возможном размещении российских вооружений в лояльных Кремлю латиноамериканских странах.

Нож в сердце Латинской Америки

Если с Венесуэлой как страной, существующей в левой и антиамериканской парадигме, договориться не удалось, то другое латиноамериканское государство оказалось более сговорчивым. Так, президент Колумбии Иван Дуке в течение всего срока своего президентства демонстрировал, как и многие представители праволиберальных сил, достаточную лояльность курсу Вашингтона. Результатом такой лояльности стали решения, принятые в ходе встречи президента США Джо Байдена с Дуке: американский лидер заявил о планах сделать Колумбию основным союзником США вне НАТО.

Tokota Иван Дуке

«Это является признанием действительно уникальных тесных отношений между нашими странами», — сказал Байден по итогам переговоров с Дуке в Белом доме.

На первый взгляд такое решение Вашингтона выглядит лишь «мелкой костью» и подачкой для верного американскому курсу Дуке, который, согласно Конституции Колумбии, не имеет права баллотироваться на второй срок и уходит со своего поста после выборов в мае 2022 года.

Однако в реальности есть основания полагать, что с помощью Колумбии США активно пытаются расшатать ситуацию внутри Венесуэлы. Дело в том, что в течение последних лет власти Венесуэлы обвиняют Колумбию в переброске членов бандформирований на венесуэльскую территорию. В этой связи во второй половине 2021 года Боливарианские национальные вооружённые силы начали проведение спецоперации в приграничных с Колумбией территориях. Так, эпицентр спецоперации расположен в венесуэльском штате Апуре, где военные регулярно задерживают боевиков, обезвреживают территорию от мин-ловушек и накрывают сети подпольных ячеек.

Министерство обороны Российской Федерации Армия Венесуэлы

Попытка давления или дестабилизация?

«Я уже давно говорил, что Колумбия является ключевым элементом наших общих усилий по построению процветающего, безопасного и демократического [Западного] полушария», — также заявил Байден по итогам встречи с Дуке и подчеркнул, что отношения между двумя странами имеют решающее значение для «региональной безопасности и процветания».

В заявлении, опубликованном Белым домом, говорится также, что «кризис в Венесуэле является проблемой для региона» и стороны обязуются «поддерживать восстановление демократии, что необходимо для преодоления политического, экономического и гуманитарного кризисов».

Параллельно оба лидера дали понять Венесуэле, что уступки американской стороне необходимо принять, поскольку «свято место пусто не бывает» — так, Дуке в ходе пресс-конференции отметил, что «Колумбия сегодня может обеспечить около 3% нефти, которую импортируют США», и пообещал увеличить объём поставок настолько, насколько возможно.

«Мы ясно дали понять Байдену и его команде, что у Колумбии сегодня больше возможностей обеспечить поставки углеводородов, чем у Венесуэлы», — подчеркнул Дуке.

Байден повышает ставки

Не исключено, что американская администрация попросту пошла ва-банк в свете предстоящих в мае 2022 года выборов в Колумбии. Первые «ласточки» такого решения прозвучали ещё в ноябре 2021 года, когда представительница Конгресса США от республиканцев Мария Эльвира Салазар в ходе заседания подкомитета палаты представителей по иностранным делам подвергла критике кандидата в президенты Колумбии Густаво Петро, представляющего левые силы.

Arturo de La Barrera Густаво Петро

«Байден понятия не имеет, кто такой Густаво Петро. Я скажу вам, кто он: вор, социалист, марксист, террорист и возглавляет опросы общественного мнения в Колумбии», — заявила Салазар.

С её оценкой согласился другой республиканец — Марко Рубио, который подчеркнул, что победа Густаво Петро будет опасной для демократии в Латинской Америке.