В Южной Корее обсудили желание избранного президента страны развивать отношения с Китаем.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 11 марта избранный президент Южной Кореи Юн Сок Ёль встретился с послом Китая в Сеуле Син Хаймином.

В ходе встречи новоиспеченный президент выразил уверенность в успешном развитии отношений между Сеулом и Пекином, назвав Китай крупнейшим торговым партнёром Южной Кореи.

«Я уверен, что отношения между Южной Кореей и Китаем будут развиваться и дальше», — сказал он в штаб-квартире своей партии «Сила народа».

Посол Китая отметил, что Южная Корея является третьим по величине торговым партнёром Пекина, но в ближайшем будущем может занять второе место. Он подчеркнул, что две страны являются «соседями, которых нельзя разделить».

Син Хаймин также передал поздравления председателя КНР Си Цзиньпина, который подчеркнул, что Сеул и Пекин являются важными партнёрами.

Kremlin.ru Си Цзиньпин

«Этот год является важным годом в двусторонних отношениях между Китаем и Южной Кореей, поскольку в нем отмечается 30-летие установления дипломатических отношений», — сказал Си Цзиньпин.

Он добавил, что Пекин готов «твердо отстаивать первоначальные намерения установления дипломатических отношений» с Сеулом и «углублять дружеское сотрудничество в целях содействия стабильному и долгосрочному развитию отношений стратегического партнерства между Китаем и Южной Кореей и обеспечения благосостояния двух стран и наших народов».

«Конечно, США самый большой союзник Южной Кореи, но Китай сложно проигнорировать с экономической точки зрения. Мун Чжэ Ин неплохо «ходил по канату» между великими державами, хотя многие критиковали его за это. Однако когда Юн Сок Ёль заговорил о таких вещах, вопросы сами отпали», — пишет yhmo***.

«На словах все звучит хорошо», — отмечает terr***.

«Погодите, это только начало. То ли ещё будет», — сообщает neml***.

«Следующий шаг — склонить голову перед Си Цзиньпином?» — интересуется jkl4***.

«Пустая болтовня», — отмечает qjat***.

«Да, давайте ещё по тихой развернем ПРО THAAD», — предлагает safe***.

«Молодежь ненавидит Китай и надеется на дополнительное развертывание систем ПРО, однако вы снова начинаете колебаться?» — недоумевает picn***.

«До сих пор считаю, что Юн Сок Ёль погубит нашу страну, став президентом», — пишет 7942***.

«Надеюсь, он не стремиться в будущем разорвать корейско-китайские отношения и развязать войну?» — вопрошает rain***.

Spo.go.kr Юн Сок Ёль

«Правильно делает! Считаю, что мы правильно выбрали президента», — подчеркивает soon***.

«Не верьте коммунистическим странам! Никогда не знаешь, когда они ударят в спину!» — призывает thet***.

«Если Юн ударит по Китаю первым, я признаю его президентом», — пишет blur***.

«Избрали какого-то *удака, который не знает, что хочет общество. Что будет с нашей страной?» — вопрошает very***.

«Так или иначе, мы должны быть готовы к вторжению», — считает bum7***.

«Что насчет развертывания систем ПРО THAAD и превентивного удара?» — интересуется brav***.