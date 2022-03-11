«Мы должны сделать немедленные шаги. Обязательно отменить изучение русского языка в школах Грузии и заменить его другим языком. Россия оккупант» — пост такого содержания был опубликован на странице «Искусственное дыхание» в соцсети Facebook. Тема заинтересовала более 13 тысяч пользователей, оставивших под постом свои комментарии. Мнения разделились. Интересно, что сторонников у этого предложения оказалось меньше, чем противников. Но и противники считают, что русский язык нужно изучать хотя бы потому, что это язык врага.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия и Россия

«Отмените тогда изучение физики, и химия нам не нужна, на что они адвокатам и бизнес-администраторам? Школы вообще закройте, слишком большие расходы», — иронично заметил А.Г.

«Вообще, уйдем жить в леса», — в тон ему продолжила Л.К.

«Такая идея могла прийти в голову только дуракам», — констатировала М.Л.

«Успокойся, красавица, я согласна», — ответила ей Н.К.

«Наоборот, обязательно», — возразила инициаторам отмены русского языка З.Н.

Levani Lagvilava Дорожный знак на мтаврули и латинице

«Да, завезли «оптом» русских и белорусов, а сейчас как бы русский язык не хотите? Кого вы обманываете и с какой целью?.. Отменить, чтобы для завезенных «оптом» русских потом открыть отдельные русские школы? Не это ли ваша цель, случайно? А где же логика, когда стольким людям продали квартиры в Грузии, чтобы они здесь жили, и это вас не волновало, и только русский язык стоит у вас в горле?» — возмутилась И.Л.

«А чем вам поможет незнание языка?» — поинтересовалась Е.Ч.

«Давайте вообще отменим учебу, больше неразумных будет у нас», — добавила М.П.

«Подумайте, прежде чем писать. Агмашенебели (грузинский царь Давид Строитель) всю жизнь боролся с мусульманским миром, но Коран знал наизусть», — поучительно написал Д.Д.

«Какая глупость. Именно язык врага нужно знать и не забывать, что этот враг — наш сосед», — пояснила Т.Ч.

«Вы сошли с ума? Бога не боитесь? Турки и арабы лучше? Успокойтесь, дело идет к тому, что и грузинский язык забудем, посмотрим, на каком языке будут изучать его грузинские тинейджеры. Стыдно, что вы грузины и христиане», — возмущенно заметила Х.Г.

(сс) naridzer Тбилиси, Грузия

«Когда будут ругать и перейдут на брань, хотя бы это мы должны понимать», — добавила Т.Т.М.

«А язык при чем?» — удивилась Н.С.

«Такая мысль даже Сталину в голову не приходила после победы в войне над Германией», — возмутился Т.К.

«Язык врага нужно учить еще лучше», — пояснила Н.Б.

«Да, если мы не будем еще и их язык понимать, сильнее будем, не так ли?» — усмехнулась Л.М.