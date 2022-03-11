«Achtung! Achtung! В ведущей стране Евросоюза — Германии — свободно продаются майки с изображением российского военного знака Z, что вызывает справедливое возмущение Украины», — сообщил грузинским пользователям соцсетей политик О. Ч.

Mathgb Z

На сообщение откликнулись другие пользователи. Многих этот факт не особенно удивил.

«Мир думает, что смотрит остросюжетный фильм», — усмехнулась Н. Д.

«Русские действительно сводят с ума… Скоро латинский алфавит напишут», — иронично предположил З. Л.

«И в Германии, и в Австрии много сторонников России. Насчет Германии хорошо не знаю, но, если просмотреть соцсети Австрии, большинство за Россию. Посты в поддержку Украины в основном высмеивают», — поделилась своими познаниями М.М.

«Путин был на свадьбе министра иностранных дел Австрии», — добавил автор поста, вызвавшего дискуссию.

Kremlin.ru Канцлер Австрии Себастьян Курц и Владимир Путин

«Тебя это удивляет, О., не поверю», — ответила ему Н. К.

«Мир свихнулся», — констатировала М. Ц.

«Обошли в маркетинге чешские майки с изображением Зеленского», — отметил З. К.

Предсказание обязательного распада России опубликовал на своей странице в соцсети Facebook еще один пользователь из рядов активных сторонников «Национального движения» Г. К.:

«Путин обязательно развалится, что может дать толчок распаду России. Поэтому мы должны быть готовы к новому мировому порядку», — призвал граждан Грузии автор поста.

«Россия распадется? Да не смеши, брат», — саркастично заметил Д. Д.

«Какой ты эксперт? Какие заслуги имеешь, объясни, кроме благоговения перед Михой [Саакашвили]?» — так же саркастично поинтересовался у автора поста К. П.

Несколько сотен откликов вызвала новость о готовности Зеленского к прямым переговорам с Путиным, размещенная на странице телекомпании «Имеди» в соцсети Facebook.

Администрация правительства Кемеровской области Флешмоб в Кемерове

«Так чего ты ждешь? Народ погибает. Давай же, кто тебе мешает», — воззвал к Зеленскому М. В.

«А тем людям, которые уже погибли, что скажешь? Что подписываешь капитуляцию?» — возмутилась М. Ч.

«Да он на второй день был согласен на нейтралитет, но его заставили передумать. США хотят развалить Россию руками украинцев. Они [американцы] русские земли хотят, а не русских», — пояснила Н. К.

«Настанет время — и люди поймут, как хорошо разыграли все Россия и Америка. С участием их пешки», — добавила М. Ш.