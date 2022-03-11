Взявшее за правило направлять в Москву «протесты» по любому касающемуся Курил поводу правительство Японии вновь нервно отреагировало на подписание президентом РФ В. Путиным закона о предоставлении налоговых льгот организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, заявив, что-де этот закон «идет вразрез с позицией Японии по территориальному вопросу».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Курилы и Япония

«По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северных территорий, привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — заявил генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Что же не понравилось в законе токийским властям? Да практически все. Начнем с того, что российское правительство, по «японской логике», вообще не имеет права принимать какие-либо законы, затрагивающие «северные территории», то есть южнокурильские острова, ибо, по утверждению Токио, на них и по сей день распространяется… «суверенитет Японии». А если уж Москва так желает привлечь на острова японские капитал и технологии, заявляют нам, то пусть создаст на Курилах специальное законодательство, учитывающее японскую позицию о «суверенитете». Иными словами, японское правительство, не признавая Курилы российскими, не позволит своим компаниям и гражданам работать на островах, уважая и соблюдая российское законодательство.

Fish.gov.ru Рыбоперерабатывающие предприятие на Курильских островах

Так, например, автору этих строк в ходе бесед с японскими политиками и политологами предлагалось использовать «опыт» существующего с ельцинских времен рыболовного соглашения 1998 года, по которому Москва беспрецедентно (нигде в мире подобного нет) предоставила японским рыбакам право вылавливать рыбу и морепродукты в… территориальных водах России. При этом без указания на то, что эти воды российские. И такое явно нарушающее суверенитет и территориальную целостность нашего государства и составленное в угоду японцам «соглашение» продолжает действовать в наши дни, когда японское правительство ввело оскорбительные «санкции» не только в финансовой и торгово-экономической сфере, но и лично против президента России и других высших руководителей страны.

Напрягает японское правительство и то, что новое российское законодательство о льготах, предоставляемых желающим работать на Курилах, распространяется не только на японцев, как они хотели бы, а на всех инвесторов и предпринимателей, как российских, так и зарубежных. При этом в Токио не скрывают тревогу по поводу того, что приход на эти российские территории китайцев окончательно закроет перспективы «возвращения» островов Японии.

Все это хорошо видят и понимают, что называется, простые японцы, которые не стесняясь измываются над японским правительством с его бессмысленными и неуклюжими «сожалениями и протестами».

Ниже публикуются отклики на статью на данную тему в японской газете «Санкэй симбун».

mel: «Ну вот, теперь все предельно ясно. Все наши фантазии насчет того, что острова нам когда-нибудь вернутся, закончились!

Защищать свой народ и территорию своей страны должно наше правительство!».

nzu: «Скоро на «северные территории» массово придут китайцы. И нам уже никогда их не получить».

dza:«Наши эти «сожаления» только вызывают зубную боль. Неужели наши министры не могут сказать что-то серьезное?! Они все время ограничиваются какими-то убогими комментариями».

pla: «А само наше правительство понимает, каким обманом народа оно занимается вокруг проблемы возврата островов?»

rfz: «Опять эти «сожаления». Уже тяжело смотреть на это слабое, по-настоящему слабое японское правительство».

首相官邸ホームページ Хирокадзу Мацуно

nao:«Сожаления», «протесты»… Какая-то бессмыслица!».

Dragon Fly: «В особую экономическую зону на северных островах придет Китай. А поскольку Россия не может сопротивляться Западу и на своих западных, и на восточных рубежах, то на северных островах появятся китайские военные базы для защиты китайского бизнеса. Вот и всё».

smi: «Не хотелось бы отчаиваться, но ничего не поделаешь. Нет никакой надежды на то, что северные острова когда-нибудь нам вернутся. Россия не тот партнер, который может нас понять».

alf: «Опять «перестрелка сожалениями и протестами». Ведь это же почти открытое объявление того, что у нас нет никакой политики на российском направлении. Хорошая работа у наших чиновников — проедать государственные деньги».

t*i: «Всё «сожаления» да «сожаления». Такую работу любой может выполнять!».

dia: «Эти наши несчастные чиновники! Ну совершенно не умеют работать!».