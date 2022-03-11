Из южнокорейского порта Пусан сигнал SOS подали российские моряки с рыболовного судна «Арго», которое ещё месяц назад встало на ремонт, но тот в итоге оказался не оплачен. Из порта судно не выпускают, а экипаж оказался в сложной ситуации. Члены экипажа через профсоюз моряков попросили помощи, в том числе в возвращении на родину. Также есть вопросы и к оплате труда, и к снабжению судна. Подробности — в материале ИА REGNUM.

(сс)Bergmann Порт Пусан

Что произошло в Пусане?

В феврале 2022 года судно «Арго», прописанное на Сахалине, зашло в порт Пусан на ремонт. На 9 марта 2022 года, по данным председателя Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николая Суханова, судно стояло на рейде и его не выпускали, так как ремонт не оплачен. На борту — 15 человек, часть из которых на «Арго» еще с 2021 года. В составе экипажа — выходцы из разных регионов, в том числе и из Приморского края.

К работодателю российских моряков есть вопросы и по выплате заработной платы, и по обеспечению судна всем необходимым. По имеющимся данным, долг перед некоторыми членами экипажа копится с ноября 2021 года. Семьи моряков из-за этого также в затруднительном положении.

За помощью экипаж обратился в профсоюз.

(сс)ecodalaluna Вид на морской порт Пусан

На сайте профсоюза уточняется, что с транспортной прокуратурой уже связались. Идёт проверка ситуации. Известно, что следователи уже посетили офис компании-судовладельца. После этого на «Арго» было завезено продовольствие и поднят вопрос о репатриации сменяемых моряков. Также было дано обещание поставить теплоход к причалу. Возможно, будет продолжен его ремонт.

О судовладельце

В государственном судовом реестре судно по названием «Арго», приписанное к сахалинскому порту, числится под IMO-номером 8 803 422. Оно с февраля 2021 года приписано к Корсакову, до этого портом приписки был Невельск. Рыболовное судно было построено в 1987 году в Японии (Кесеннума). Свидетельство о классификации действительно по 08.03.2026 года.

Судя по реестру, судно до этого называлось «Лаки №1». Ранее владельцем числилась небезызвестная компания «Монерон». ЗАО было ликвидировано, а правопреемником стал ряд компаний, в том числе одноимённое ООО, принадлежащее некогда самому богатому депутату думы Сахалина Дмитрию Пашову.

Dumasakhalin.ru Депутат думы Сахалина Дмитрий Пашов

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На сегодня владельцем судна «Арго» в реестре указано ООО «Прайд» из Южно-Сахалинска. Эта фирма относительно свежесозданная. В ЕГРЮЛ она зарегистрирована в ноябре 2020 года. Руководитель компании с августа 2021 года — Евгения Енгалычева. Она же руководит рыболовным ООО «Высоцкое» из Владивостока. Принадлежит последнее компании «Мерлион», которым владеют Анастасия Филоненко и Ирина Жукова.

В компании «Прайд» владелец сменился в марте 2021 года. Новым собственником стал Сергей Че. Ранее, по данным базы «Контур.Фокус», доля принадлежала Юлии Пак.

В активе Сергея Че также рыболовное ООО «Аврора Марин», созданное в 2012 году. Совладелец — Су Ме Пак. Доли обоих приобретены в 2021 году. До этого в разные годы владельцами были Алексей Катьянов, Василий Кузин, Сергей Шлычков, Виктор Захариади, Галина Рязанова, Игорь Поляков.

Ситуацией вокруг «Арго» предстоит заниматься следователем.

А тем временем Минтранс России предостерегает российских судовладельцев от захода в территориальные моря и порты Великобритании, Канады, Франции, стран ЕС и других государств, которые присоединились к санкциям против России. Об этом со ссылкой на письмо, адресованное капитанам морских судов, сообщили в «ПортНьюс».