Видимо, на Западе начинают понимать, что вводимые в последние дни санкции не столько бьют по экономике России, сколько увеличивают в российском обществе патриотические настроения. Однако следствием такого прозрения стал не отказ от бессмысленного вывода иностранных компаний из России. Вместо этого Евросоюз и США рассматривают возможность ещё большего ужесточения санкционной политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

О том, какую цену придётся заплатить инициаторам таких ограничений, никто уже не думает. Запад, по всей видимости, уже не считается с собственными потерями. Это может говорить о том, что «цивилизованный мир» решил пойти ва-банк и надеется на скорую капитуляцию России, что позволит ему вернуться к выкачиванию финансовых и материальных ресурсов из нашей страны.

Однако такой план имеет фатальный просчёт. Рассчитывая масштабы ущерба для России и закрывая глаза на собственные колоссальные потери, Запад не учёл, пожалуй, самого главного фактора. Речь идет о российском менталитете, понять который бывшие «партнёры» так и не сумели. Следствием санкций, которые бьют по простому населению России, стал рост не протестных, а антизападных настроений. На подобные вещи обратил внимание ряд популярных телеграм-каналов.

«Самое нелепое, что на Западе до сих пор думают, что российскому населению нужны Coca-Cola, McDonald's, Zara, IKEA, Spotify, Netflix и так далее. По их замыслу, уход с рынка культовых брендов и франшиз, пусть даже временный, должен стать действенным шагом, который заставит народ России выйти на площади с протестом. Но это ещё одно доказательство того, что им никогда не понять русской души», — написал телеграм-канал «Друид».

Дарья Драй ИА REGNUM На улице

По его мнению, любая западная страна, получив такой удар, завыла бы, а люди стали бы возмущаться. Но российский народ видит в этом лишь путь к оздоровлению. С каждым ограничением Запада жители страны становятся всё более независимыми от культа потребления, который на протяжении более чем 30 лет навязывался как основа жизни.

Видимо, поняв тщетность работы по выводу иностранных компаний из России, западный истеблишмент решил поскрести по сусекам и найти хоть какие-то ограничения, которые ещё способны больно ударить и по простому населению, и по элитам, и по экономике.

«Страны G7 работают над новым пакетом санкций против России», — сообщил телеграм-канал «Банкста».

Вместе с новой порцией ограничений с Запада стали сыпаться мрачные прогнозы относительно будущего российской экономики.

«Глава МВФ не исключила вероятность дефолта России в ближайшие недели из-за введенных в отношении нее санкций», — написал телеграм-канал «brief незыгарь».

При этом США признают, что санкции не способны будут повлиять на политику России в обозримом будущем. Зато по экономике Евросоюза, да и Штатов, они бьют уже сейчас.

«США рассчитывают, что санкции изменят курс руководства РФ и остановят конфликт на Украине, но пока не знают, когда это произойдет — Белый дом», — сообщил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

U.S. Army Europe ВСУ

Тем временем в России все активнее разворачивается дискуссия относительно ответных мер на введённые санкции. Предложения звучат весьма разные — от достаточно «вегетарианских» до самых суровых, например, национализации имущества и активов покинувших Россию компаний. На данном этапе наиболее вероятным кажется сбалансированный вариант в виде внешнего управления активами иностранных фирм, которые ушли с отечественного рынка. За подобные действия, кстати, публично выступил президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин, на что в телеграм-каналах также обратили внимание.

«Потанин отметил, что ответные экономические меры России должны быть выверенными, прагматичными, без создания дополнительных трудностей для отечественной экономики. Наши усилия должны быть направлены на сохранение экономических позиций России на тех рынках, которые мы так долго осваивали. Принципиальный момент — конфискация имущества ушедших компаний. Потанин озвучил, что это может навредить России. И раз это произнесено вслух Потаниным, то значит, принято решение на самом верху так не делать. Будет, скорее всего, введение внешнего управления, для того чтобы компании не развалились, а владельцы сохранили собственность, ну и возможность вернуться», — написал телеграм-канал «БОЛЬШОЙ ТРАНСФЕР 2024».

(сс) Frolzart Президент ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин

Более подробно предложения Потанина изучил телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», который даже привел целые выдержки из его речи.

«Наконец, я бы призвал очень осторожно подходить к такому вопросу, как конфискация предприятий тех фирм, которые объявили об уходе с российского рынка. Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага — глобальное недоверие к России со стороны инвесторов — мы будем испытывать много десятилетий. Во-вторых, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность», — процитировал слова миллиардера ТГ-канал.

Тем временем в России уже начинают разворачивать антикризисные действия. Вероятнее всего, на региональном уровне флагманом в этом вопросе для других субъектов РФ станет Москва. Мэр столицы Сергей Собянин уже сообщил о разработке программы поддержки предпринимательского сообщества города и привёл основные направления этой деятельности.

«Москва, чья антикризисная политика во время пандемии была признана одной из лучших в мире, оперативно отреагировала на введение санкций. Мэр города Сергей Собянин выдвинул комплекс мер социальной поддержки горожанам, работающим в зарубежных компаниях, и чья занятость оказалась под угрозой. На помощь им придет своего рода профсоюз городского значения — специальный Кадровый центр, направленный на взаимодействие с иностранными работодателями. Главные задачи центра: сохранение трудовых коллективов и зарплат либо централизованный трансфер сотрудников на предприятия, предоставляющие новые рабочие места. Те работники, которые все-таки пострадают от сокращений, получат помощь по переквалификации», — написал телеграм-канал «Бойлерная».