Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател выступила в парламенте и рассказала о новой схеме по выдаче виз украинцам. Со вторника, 15 марта, все украинские граждане с паспортом смогут подать заявление на выдачу британской визы онлайн. Схема позволит визовым центрам по всей Европе сфокусироваться на приеме заявок от украинцев без паспорта, объяснила министр. Она также добавила, что «упрощенный подход» сделает процесс подачи документов на визу быстрее, а необходимая проверка будет осуществляться.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

(сс) Foreign and Commonwealth Office Министр внутренних дел Великобритании Прити Пател

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко раскритиковал правительство за огромное количество бюрократических трудностей по отношению к украинским беженцам, потому что, по его словам, большая часть из них не представляет угрозы.

Некоторые пользователи считают, что в вопросе решения проблемы с украинскими беженцами в Великобритании кто-то точно врет — либо британское правительство, либо украинский посол.

«Странно, что Пристайко такое говорит практически сразу после того, как Шаппс (министр транспорта — прим. Д.С.) вчера сказал, что босс посла тесно работал (и был удовлетворен) над политикой Великобритании в отношении украинских беженцев. Дорогой Владимир Зеленский, я знаю, что вы заняты, но Грант Шаппс сказал BBC, что политика Великобритании в отношении украинских беженцев вырабатывается в ходе тесной координации с вами. Это правда?» — спросил @newpaulhearn.

«Разве посол не понимает, что Великобритания — ведущая страна по всему в мире, в том числе по количеству принимаемых беженцев?» — прокомментировал @Kickagainstall1.

«Это значит, что мы теперь лучше, чем мировые лидеры, если мы были мировыми лидерами до этих улучшений?» — уточнила @BerkonJanet.

Ряд комментаторов раскритиковал британское правительство за скорость работы, они считают неприемлемым решать проблему так долго, да еще и применять придуманную систему не сразу.

«Понадобилось две недели кричать, чтобы они начали реагировать, и им нужна еще неделя, чтобы онлайн-платформа заработала! И украинцы, которые бегут из страны, должны быть за это благодарны?» — спросил @davewvero53.

Среди пользователей есть те, кто понимает, что после наплыва беженцев из Сирии и Афганистана для Великобритании вопрос безопасности стал приоритетным, поэтому правительство делает все возможное, чтобы одновременно обезопасить британцев и помочь беженцам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Беженцы в ЕС

«Большинство не представляет угрозы. Это правда. Ровно так же как и какая-то часть представляет угрозу. У Прити Пател есть обязанность защищать Великобританию. Нужно найти способ делать быстрее, а не срезать повороты», — объяснил @paused123.

В комментариях предположили, что в связи с большим потоком беженцев из Украины количество миграционных нарушений в разы увеличится, а преступники будут пользоваться этим кризисом.

«Нужно убедиться в том, что это именно украинцы, перед тем, как они попадут на территорию страны. Когда посол сказал «большая часть», он признал, что при пересечении границы могут быть нарушения. Однако паспорта и свидетельства о рождении должно быть достаточно», — считает @MR245116.

«И сколько опасности представляют собой те, кто не относится к «большей части»? Модно и просто притворяться украинцем в таких местах, как Кале», — прокомментировал @hirdygurdy.

Некоторые комментаторы отметили, что они понимают принимаемые меры предосторожности, однако считают, что разработка схем для беженцев могла бы осуществляться в ускоренном режиме.

«После Brexit правила стали отличаться от правил Европейского союза. Я понимаю, почему британское правительство должно провести столько проверок, но я уверен, что процессы можно ускорить», — написал @soupdragon53.

Пользователи отметили, что в Великобритании и так слишком много мигрантов — за последний год рекордное количество нелегальных беженцев приплыли через Ла-Манш, поэтому принимать еще и украинцев будет перебором.

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«Он может говорить все, что он хочет, но я рад тому, что сюда так сложно попасть. В течение последних 10 лет это было слишком просто сделать. Если бы мы брали одного украинца и оправляли обратно лодку нелегалов, я бы с радостью взял тысячи украинцев. Я только рад настоящим мигрантам, мне кажется, это наша обязанность — заботиться о них», — считает @ds37alwaysred.

В комментариях, наоборот, написали, что решение о введении новой схемы для беженцев с Украины приняли удивительно быстро, несмотря на то, что для британцев характерны «бюрократические трудности».

«Это уже лучше. Рассматривая это решение в рамках государственной службы в Британии, мы движемся со скоростью света», — прокомментировал @ConciseColin.

Ряд пользователей поинтересовался, когда будет придумана схема для тех беженцев, кто остался без паспорта, других документов и средств к существованию.

«А если они не смогли взять паспорт из-за того, что их дом разбомбили?» — спросил @dunlin57.

«Где мой паспорт? Извините, под камнями моего разбитого дома! Вы подавали заявку онлайн? Извините, мой ноутбук там же, где и мой паспорт!» — прокомментировал @kmevs.

Напомним, с момента начала специальной военной операции России на Украине из страны сбежало около двух миллионов человек, при этом министерство внутренних дел Великобритании выдало всего 957 виз.