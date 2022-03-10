



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Президент Израиля Ицхак Герцог вместе с супругой совершил государственный визит в Турцию. Это первый с 2007 года визит израильского президента в Турцию. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал его «историческим событием, которое станет поворотным моментом в отношениях между двумя странами». В свою очередь Герцог назвал длительный кризис израильско-турецких отношений «периодом засухи» и выразил надежду, что за словами о готовности к сотрудничеству последуют конкретные дела. Он подчеркнул, что отношения двух государств имеют долгую историю и основываются не только на политических, но и на культурных и религиозных связях.

Действительно, отношения между двумя странами развивались по синусоиде. Был момент, когда в Анкаре решили, что можно оттеснить Израиль с прежних позиций на Ближнем Востоке. Тогда активно разыгрывалась палестинская карта с претензиями на лидерство в исламском мире, а временами все шло чуть ли не к военному конфликту с Израилем. Но феномен так называемой арабской весны показал, что, вопреки ожиданиям, Турция теряет позиции в арабском мире и оказывается с Израилем один на один. Она также почувствовала, что ее меньше поддерживают США и европейские страны. Геополитический прорыв Анкары не состоялся, а возникающие экономические трудности, обострение курдской проблемы вынуждали ее искать альтернативные решения. Это был непростой и длительный процесс. Перемены начались с избранием на пост президента США Джо Байдена, который стал менять политику как в отношении Турции, так и Израиля.

Ранее многие арабские страны пошли на нормализацию отношений с Израилем, а такие страны, как Кипр, Греция и Египет, стали создавать антитурецкий альянс. Заинтересованность во вступлении в него проявила и Франция. Главная интрига стала проявляться как раз в том, что лидеры многих арабских стран начали открыто выступать против вовлеченности Турции в Ираке, Сирии и Ливии, в Восточном Средиземноморье. Был и другой момент: фактор Ирана, который сближает арабский мир, за некоторым исключением. Более того, сейчас арабские страны (кроме Кувейта) не имеют осязаемой связи с палестинской проблемой. По оценке египетского политолога Мухаммеда Салеха, «без этого связывающего фактора можно ожидать и развала Лиги арабских стран». Но особенно тяжелым ударом стала для Турции нормализация Марокко отношений с Израилем. В этой связи один турецкий эксперт писал, что, зная о преобладающих в Конгрессе США антитурецких настроениях, Турция стала рассчитывать, что «Израиль сможет нейтрализовать оппозицию и помочь Анкаре вновь завоевать расположение Вашингтона». Турецкая дипломатия предпринимала невероятные усилия для того, чтобы вырваться из ловушки.

Официальное интернет-представительство президента России Реджеп Тайип Эрдоган

Что касается Израиля, то и он поглядывал в сторону Турции, намереваясь вернуть турецко-израильские отношения в нормальное русло. Поэтому визит Герцога в Анкару — это определенная кульминация этого процесса, и не случайно она пришлась на период геополитической трансформации Ближнего Востока. В настоящее время Турция пытается восстановить свои связи и с другими региональными державами, включая Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию. Более того, улучшение отношений с Израилем Анкаре необходимо как никогда раньше, поскольку Россия, исторический соперник Турции, становится все более напористой. Более того, кризис на Украине подчеркивает сложное положение Анкары, которая пытается сбалансировать свое членство в НАТО с попытками дистанцироваться от Запада, не падая в объятия Востока.

Если говорить о других причинах сближения Турции с Израилем, то эксперты указывают на энергетические проблемы. Анкара зависит от импорта энергоносителей из России и Ирана и намерена проводить диверсификацию источников энергии. Она желает получить израильские газовые месторождения для внутреннего использования и экспорта в Европу, а также укрепить статус энергетического хаба. После того как США отказались от поддержки дорогостоящего и технологически проблемного газопровода EastMed, по которому планировалось транспортировать газ из Израиля и Кипра в Европу через Грецию, Турция надеется, что Израиль по своим соображениям может передать ей свой газовый кран и выставит противовес Греции в Восточном Средиземноморье. Более тесные отношения между ОАЭ и Турцией могут стать дополнительным фактором в движении Турции в сторону Израиля. ОАЭ хотят, чтобы Анкара воздержалась от яростной критики соглашений Авраама, обеспечивших партнерство между шейхствами Персидского залива и Израилем.

Dovereconomy Нафтали Беннет

Что касается Израиля, то он ожидает от Турции изменения отношения к ХАМАС, отмены ее меморандума о взаимопонимании от ноября 2019 года с ливийским правительством национального единства, который обозначил разделительную линию между восточной и западной частями Средиземноморья. Это мешает строительству трубопровода EastMed и установке электрического кабеля из Израиля или Египта в Европу. Поэтому, если только все задуманное между Турцией и Израилем станет реализовываться, это будет означать, что Турция и Израиль начинают действовать вместе в статусе важных региональных держав на основе взаимности. Как пишет один израильский эксперт, «силой этого сближения с израильской стороны выступает президент Герцог, который имеет большое влияние на премьер-министра Беннета и рекомендовал ему и Яиру Лапиду обратить внимание» на Эрдогана». По его словам, «это также послужило толчком к сближению между израильскими службами внешней и внутренней безопасности «Моссад» и ШАБАК и турецкими спецслужбами, а также соответствующими министерствами иностранных дел и министерствами обороны». В результате «турки сделали некоторые конкретные вещи, о которых Израиль их не просил».

Герцог назвал встречу и переговоры с Эрдоганом «важным моментом закладки нового фундамента для дружеских отношений между двумя государствами и народами и строительства связей, полезных для Турции и Израиля». Но от закладки фундамента до начала строительства нового здания сотрудничества пройдет немало времени и перемен.