В Южной Корее обсудили пожилого мужчину, напавшего на политика.

Ян Брейгель Старший. Драка крестьян за картами. 1612 (фрагмент)

По сообщениям южнокорейских СМИ, 9 марта Суд западного округа Сеула выдал орден на арест видеоблогера в возрасте старше 70 лет, которого обвиняют в нападении с молотком на главу правящей Демократической партии «Тобуро» Сон Ён Гиля.

Известно, что инцидент произошел во время предвыборного мероприятия кандидата в президенты Ли Чжэ Мёна.

Выступая в суде перед объявлением обвинения, мужчина просто сказал: «Мне очень жаль».

Напомним, что 7 марта пожилой блогер во время публичного мероприятия подошёл к политику сзади и нанес несколько ударов тупым предметом, завернутым в чёрный полиэтиленовый пакет.

В ходе нападения мужчина выкрикнул несколько фраз: «Я против военных учений Южной Кореи и США» и «Я не могу оставить этот мир молодым людям».

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Известно, что после инцидента Сон Ён Гиль сразу же был доставлен в ближайшую больницу, где ему наложили несколько швов. 8 марта глава правящей партии был выписан из больницы.

Отметим, что в последних видеороликах блогер сравнивал политика, на которого напал, с работорговцем, продающим молодежь американцам, как пули.

«Может, он шпион от оппозиции?» — предполагает page***.

«Старик, боюсь остаток своих дней ты проведешь в тюрьме», — отмечает ksch***.

«Мне кажется, он своим оружием «очистил» главу правящей партии», — считает tjdg***.

«Надеюсь, его ждет строгое наказание», — пишет blue***.

«Это явное покушение на убийство», — считает gajo***.

«Казнить!» — призывает jby1***.

«Дедушка видеоблогер?!» — недоумевает ss05***.

«Вам не стыдно?» — интересуется yora***.

«Он своими действиями пытался ускорить процесс смены правительства?» — вопрошает kesi***.

UNC — CFC — USFK Сон Ён Гиль

«Он мог бы стать героем, но не в этот раз», — отмечает dkfp***.

«Такого человека нужно изолировать от общества. Психопаты могут подвергнуть опасности других», — пишет bird***.

«Жаль, что только один человек выступил против власти», — жалеет popk***.

«Насилие ничем не может быть оправдано», — отмечает rkdi***.

«Нужно строго наказать, чтобы в будущем не произошло ничего подобного», — youn***.