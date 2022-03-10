Госсекретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин рассказал журналистам о своем общении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Обращаясь к телефонному разговору с Лавровым, который состоялся 8 марта, кардинал пояснил, что Святой престол выразил готовность предпринять шаги на дипломатическом фронте для поиска решений, способных положить конец конфликту. В частности, Ватикан может выступить посредником, если это будет сочтено полезным. В настоящее время на Украине работают два кардинала, Конрад Краевский и Майкл Черни. Это является знаком того, сказал Паролин, что папа Римский Франциск хочет внести свой вклад не только на дипломатическом и духовном уровнях, но и в рамках оказания гуманитарной помощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Пьетро Паролин

Это общее направление деятельности Святого престола. Теперь о конкретике. Как можно судить, главный вопрос, который интересовал Паролина во время общения с Лавровым, касается организации гуманитарных коридоров для мирных жителей украинских городов. Проблема в том, что Россия решить эту проблему только своими усилиями не может, людей удерживают боевики из украинских нацбатальонов, которые прикрываются горожанами, выставляя их в качестве заложников. Поэтому глава МИД России не давал и не мог давать госсекретарю Святого престола какие-либо «заверения» в том, что гуманитарные коридоры и беспрепятственный выход людей можно гарантировать. Это первый аспект разговора Паролин — Лавров, который был раскрыт кардиналом. Второй касается текущего диалога между Ватиканом и Москвой. Из слова госсекретаря вытекает, что российский министр еще раз объяснил происходящее необходимостью обеспечить безопасность России. Но было ли сказано что-либо еще после этого, проинформировал ли Лавров о дальнейших шагах Москвы?

Пока не ясно. Со своей стороны предположим, что степень доверительности определяется и будет определяться тем, какие публичные заявления и закулисные маневры Россия увидит от Святого престола. То, что с Ватиканом до сих пор разговаривают в Москве, можно расценить позитивно. Однако проблема в том, что на Святой престол оказывают мощное давление, в том числе прибегая к провокативным методам. Так, кардинала Паролина пытались подвести к критике России «наводящими вопросами». Итальянская газета Il Messaggero то спрашивала его, какое отношение имеет к российской операции разрушение гражданских объектов, делая вид, будто бы это является главной целью Москвы, «забывая», что такие инциденты случаются всегда и со всеми. То заявляла, что русские «не хотят гуманитарных коридоров в Европу, а только на российскую территорию», опуская тот факт, что Москва лишь в случае организации эвакуации в Россию может гарантировать жизнь и обеспечение потребностей беженцам из украинских городов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края Гуманитарная помощь для жителей Украины

Вместе с тем уже сам госсекретарь довольно резко прокомментировал слова патриарха Кирилла о специальной операции на Украине как направленной также против «гей-лобби на Западе». Паролин заявил, что такие высказывания предстоятеля Русской православной церкви «не способствуют взаимопониманию, наоборот, они рискуют еще больше разжечь сердца и умы людей и пойти в сторону эскалации, а не разрешения кризиса мирным путем». Наверное, патриарх и в самом деле выразился не очень удачно. Однако хотелось бы, чтобы Святой престол проявлял не менее критический подход к воинственным заявлениям украинских греко-католиков и католиков латинского обряда, включая епископат, в которых духовности столько же, сколько в программных документах украинских националистов. Молчание Ватикана по этому поводу при данных обстоятельствах будет лишь сильнее провоцировать внешние силы оказывать на него давление с целью напрямую использовать его в своих интересах. Такую заинтересованность сегодня, в частности, проявляет Вашингтон.

Как пишет одно из американских католических изданий, правительство Соединенных Штатов считает, что голос Ватикана является важным с точки зрения призывов «к прекращению войны России против Украины», и «внимательно следит» за «неоднократными осуждениями конфликта папой Франциском». Об этом заявляет директор управления Госдепартамента США по международной религиозной свободе Дэниел Надель. Хотя Франциск говорит, что Ватикан готов выступить посредником для заключения мирного соглашения, некоторые эксперты выражают «сомнение» в том, что Католическая церковь может рассматриваться Москвой в качестве нейтрального переговорщика, «учитывая ее сложные отношения с Русской православной церковью». Но, «несмотря на это, Надель считает, что голос Святого престола остается решающим», констатирует портал. Однако что именно намерено получить от Ватикана американское дипломатическое ведомство? Первый вариант: Вашингтон ждет от Святого престола действий в духе секретных договоренностей, заключенных в 1980-х годах между папой Иоанном Павлом II и Белым домом. Второй: Вашингтон видит в Ватикане нейтрального посредника для переговоров с Москвой и не только по Украине. Со временем станет ясно, что выберет Святой престол.