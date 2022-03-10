Украинское руководство не намерено выполнять требования, выдвинутые Россией. Об этом 10 марта заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам переговоров в Анталье с главами МИД России и Турции Сергеем Лавровым и Мевлютом Чавушоглу.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кулеба

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Заявление украинского дипломата обсудили в телеграм-канале «Запрещённая Украина» и в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко. Многих участников обсуждения вовсе не удивило заявление Дмитрия Кулебы.

«Переговоры Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова завершены. Реальных результатов нет. Кулеба заявил, что Киев не намерен выполнять требования Москвы. Значит, Россия заставит, иных вариантов, как все понимают, почти нет», — пишет автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Они только тянут время. Результат — ноль», — написала Евгения С.

«Другого не ждали», — добавил Dm. P.

«Мы и так это знаем. Ничего нового не сказал», — отреагировал Алексей П.

«Им плевать на народ и это давно понятно здравому человеку», — написал SG.

«Без сомнения. Джо [Байден] не велит», — не без сарказма пишет Tatyana E.

«Кулебе… [хорошо] права качать… Сам в безопасности, семейку вывез… Можно и погнуть свою линию…» — отметил Valentin N.

«Да пошли они лесом… [Нечего] с ними вообще разговаривать. Акт о безоговорочной капитуляции… и всё. Зеленский не контролирует своих… нацистов, а сказать об этом прямо не может», — не выдержал Роман.

«А придётся…» — добавил Игорь.

«Кто бы сомневался? Украина только на публику играет», — написал Юрий К.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Чему вы удивляетесь? Скажет злой дядя гавкать — гавкают», — с сарказмом написал Алекс.

«Может, хватит с ними уже болтать? Всё равно всё без толку», — отреагировал Вадим.

«Другого и не ждали! Опять 25! Ну понятно, что Кулеба прилетел в Турцию не для того, чтоб о чем-то договориться или обсудить условия… Очередная театральная постановка… коих было предостаточно за последние годы! Проще с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договориться, чем с ними. Для таких людей слов «договор», «перемирие», «мирные граждане» нет в лексиконе!..» — подытожил Ruslan 1987.

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