Молдавия собирается добиваться вступления в Европейский союз, но не намерена вступать в Североатлантический альянс (НАТО). Об этом 9 марта в интервью Euronews заявила премьер-министр республики Наталья Гаврилица.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Принцип нейтралитета закреплен в конституции [Молдавии], и мы будем стремиться к интеграции в ЕС, но мы не будем стремиться к членству в альянсе НАТО», — ответила политик на соответствующий вопрос.

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Заявление главы молдавского правительства обсудили в телеграм-канале политолога и публициста Андрея Ваджры. Многие участники обсуждения предположили, что Молдавия может со временем изменить свое мнение относительно членства в НАТО на противоположное тому, о котором было сказано ныне. Иные также указали на то, что молдавские власти могли прийти к такому мнению о членстве в НАТО, глядя на пример Украины.

«[Президент Молдавии Майя] Санду — умная тетка, санкции не поддержала, в НАТО не хочет. Молдаване будут получать выгоду от ЕС и дружить с Россией», — отреагировал Veaceslav Z.

President.gov.ua Президент Молдавии Майя Санду

«Неужели мозга хватило!» — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«А три сестрички прибалтийских про НАТО не задумались?! Может, тоже нейтральными станете, а?» — задался вопросом Иван Б.

«Словоблудие. Если… Молдавия хочет в ЕС, то членства в НАТО ей там не избежать, это не Швеция. Так что не нужно считать окружающих идиотами», — отреагировал I'm Your Enemy.

«ЕС довольно полезен, тем более что уже поломали стандарты и промышленность под членство, а тут на фоне ситуации можно быстро оформиться. А в НАТО силой-то не затягивают, да и дорого, знаете ли, и с нерешенными территориальными проблемами туда не попасть», — возразил ему (I'm Your Enemy) Boris V.

«Еще есть время передумать про ЕС», — написала Yulia.

«Кто ж вас пустит?.. Я имею в виду — отпустит», — пишет Михаил Р.

«Ну-ну… Я просто в шоке, оказывается, Молдавия имеет свое мнение?» — не без сарказма задался вопросом Виктор.

Nato.int Военная техника НАТО в Молдавии

«Что за люди? Вечером буду, наутро — не буду», — иронизирует Ирина.

«Денег хотят, а проблем на свою голову — нет», — отреагировала Аурика.

«Переобуваются на лету… Послезавтра опять в НАТО захотят…» — написала Eugenia T.

«На… [украинцев] посмотрели», — не без сарказма добавил один из комментирующих.

«А что так можно было?» — с сарказмом подытожил Maxim G.

Отметим, премьер-министр Молдавии также подчеркнула, что в настоящее время власти республики не обсуждают вопрос о присоединении республики к Румынии и вхождении, таким образом, в Североатлантический альянс и Европейский союз.