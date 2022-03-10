В Пензе следователи задержали директора местной компании, в которой в результате ЧП 9 марта 2022 года погибли два человека, а восемь были госпитализированы. В ближайшее время ему определят меру пресечения. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежит ОАО «Энергоснабжающее предприятие». Её бенефициарами могут оказаться Наталья Васильевна Бочкарёва, чьи данные совпадают с данными дочери бывшего пензенского губернатора Василия Бочкарёва, и Николай Кривозубов, данные которого идентичны данным шурина покойного губернатора Бочкарёва.

Penza.sledcom.ru В Пензе следователи работают на месте происшествия по факту разгерметизации резервуара для хранения битума

Что произошло в Пензе?

Утром 9 марта 2022 года из-за разгерметизации резервуара на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» по улице Антонова в городе Пензе произошёл разлив битума.

В сообщении следственных органов уточняется, что в резервуаре хранилось около 2 тысяч тонн битума, хотя емкость не предназначалась для хранения этого вещества. В результате ЧП погибли два работника организации в возрасте 48 и 60 лет, а еще восемь человек были госпитализированы.

Поздним вечером 9 марта стало известно, что по возбужденному уголовному делу появился первый фигурант. Был задержан директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие».

Дело расследуется по двум статьям — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Penza.sledcom.ru Возбуждено уголовное дело по факту разгерметизации резервуара с битумом

Сегодня, 10 марта, вероятно будет решен вопрос о предъявлении директору компании обвинения и избрании меры пресечения.

О компании и бенефициарах

Акционерное общество «Энергоснабжающее предприятие» было учреждено путём реорганизации в июле 1996 года. Руководит компанией с 2015 года Евгений Попов. Он же является руководителем ещё трёх компаний — ООО «Строительный ресурс» (строительство жилых и нежилых зданий, более 40 госконтрактов на общую сумму свыше 210 млн рублей), ООО «Пензенские грузовые перевозки» (производство товарного бетона) и ООО «Меркурий-Авто-8» (деятельность автомобильного грузового транспорта).

На сайте компании уточняется, что она создана из службы главного энергетика со всей инфраструктурой в процессе приватизации Государственного подшипникового завода № 24 в 1993 году. Основные производственные объекты в годы создания — котельная, главная понизительная подстанция, комплекс очистных сооружений. За эти годы актив расширился на объекты инженерной инфраструктуры, которые выступают основным источником обеспечения «тепловой и электрической энергией промышленных предприятий, учреждений спорта, культуры, образования и жилых микрорайонов».

По последним открытым данным, обнародованным в январе 2022 года, на конец декабря 2021 года основными акционерами предприятия с 1999 года являлись ООО «Меркурий» — 36,94% и ООО «Сатурн» — 36,82%.

По данным ЕГРЮЛ, компания «Меркурий» ведёт деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. С ноября 2002 года актив принадлежит Николаю Кривозубову. Данные последнего совпадают с данными шурина покойного губернатора Василия Бочкарёва. Компания «Сатурн» работает в сфере недвижимости и принадлежит всё с того же 2002 года Кривозубову и Наталья Бочкарёвой, чьи данные совпадают с данными дочери бывшего пензенского губернатора Бочкарёва. Примечательно: все компании, которыми руководит Евгений Попов, принадлежат Бочкарёвой и Кривозубову.

За 2020 год ОАО «Энергоснабжающее предприятие» указало выручку в размере 272,191 млн рублей против 267 млн рублей в 2019 году. Чистая прибыль в эти годы составляла 7−8 млн рублей.

Penza.sledcom.ru Следственным управлением СК России по Пензенской области по факту разгерметизации резервуара с битумом на улице Антонова в городе Пензе возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ

Проверки и нарушения

Энергокомпанию за последние годы проверяли почти 200 раз, и далеко не все проверки завершились без предписаний. Так, к примеру, в марте 2021 года управление Ростехнадзора выявило, что «ОАО «ЭСП» не разработаны документы (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, в том числе порядок проведения инструктажа ответственных лиц и исполнителей указанных работ, с учетом пожаровзрывоопасных показателей и физико-химических свойств, обращающихся в технологическом процессе опасных веществ». Кроме того, «не актуализировано положение о порядке технического расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте», «перед выполнением операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов не проводится осмотр сливоналивных и раздаточных устройств», «не представлено заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам обследования технических устройств, входящего в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива» регистрационный № А50 — 00426−0004», III класс опасности, по истечении нормативного срока эксплуатации», а также «не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии».

И это далеко не все нарушения, которые выявлялись на предприятии за последние три года. Возможно, если бы топ-менеджмент больше внимания уделял промышленной безопасности своего предприятия, то и гибели рабочих можно было бы избежать.