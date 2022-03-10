ЧП в Пензе — при чём тут дочь бывшего губернатора ?
В Пензе следователи задержали директора местной компании, в которой в результате ЧП 9 марта 2022 года погибли два человека, а восемь были госпитализированы. В ближайшее время ему определят меру пресечения. ИА REGNUM выяснило, кому принадлежит ОАО «Энергоснабжающее предприятие». Её бенефициарами могут оказаться Наталья Васильевна Бочкарёва, чьи данные совпадают с данными дочери бывшего пензенского губернатора Василия Бочкарёва, и Николай Кривозубов, данные которого идентичны данным шурина покойного губернатора Бочкарёва.
Что произошло в Пензе?
Утром 9 марта 2022 года из-за разгерметизации резервуара на территории ОАО «Энергоснабжающее предприятие» по улице Антонова в городе Пензе произошёл разлив битума.
В сообщении следственных органов уточняется, что в резервуаре хранилось около 2 тысяч тонн битума, хотя емкость не предназначалась для хранения этого вещества. В результате ЧП погибли два работника организации в возрасте 48 и 60 лет, а еще восемь человек были госпитализированы.
Поздним вечером 9 марта стало известно, что по возбужденному уголовному делу появился первый фигурант. Был задержан директор ОАО «Энергоснабжающее предприятие».
Дело расследуется по двум статьям — «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Сегодня, 10 марта, вероятно будет решен вопрос о предъявлении директору компании обвинения и избрании меры пресечения.
О компании и бенефициарах
Акционерное общество «Энергоснабжающее предприятие» было учреждено путём реорганизации в июле 1996 года. Руководит компанией с 2015 года Евгений Попов. Он же является руководителем ещё трёх компаний — ООО «Строительный ресурс» (строительство жилых и нежилых зданий, более 40 госконтрактов на общую сумму свыше 210 млн рублей), ООО «Пензенские грузовые перевозки» (производство товарного бетона) и ООО «Меркурий-Авто-8» (деятельность автомобильного грузового транспорта).
По открытым данным, «Энергоснабжающее предприятие» было поставщиком почти по 300 госконтрактам на общую сумму более 200 млн рублей.
На сайте компании уточняется, что она создана из службы главного энергетика со всей инфраструктурой в процессе приватизации Государственного подшипникового завода № 24 в 1993 году. Основные производственные объекты в годы создания — котельная, главная понизительная подстанция, комплекс очистных сооружений. За эти годы актив расширился на объекты инженерной инфраструктуры, которые выступают основным источником обеспечения «тепловой и электрической энергией промышленных предприятий, учреждений спорта, культуры, образования и жилых микрорайонов».
По последним открытым данным, обнародованным в январе 2022 года, на конец декабря 2021 года основными акционерами предприятия с 1999 года являлись ООО «Меркурий» — 36,94% и ООО «Сатурн» — 36,82%.
По данным ЕГРЮЛ, компания «Меркурий» ведёт деятельность сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и пригородном сообщении. С ноября 2002 года актив принадлежит Николаю Кривозубову. Данные последнего совпадают с данными шурина покойного губернатора Василия Бочкарёва. Компания «Сатурн» работает в сфере недвижимости и принадлежит всё с того же 2002 года Кривозубову и Наталья Бочкарёвой, чьи данные совпадают с данными дочери бывшего пензенского губернатора Бочкарёва. Примечательно: все компании, которыми руководит Евгений Попов, принадлежат Бочкарёвой и Кривозубову.
Справка: Василий Бочкарёв занимал губернаторский пост 17 лет — с апреля 1998 года по май 2015 года. В активе Натальи Васильевны Бочкарёвой, судя по данным ЕГРЮЛ, доли в девяти ООО из Пензенской области, в том числе 100% в рекламном агентстве «Экспресс», которое имеет несколько госконтрактов (заключены в 2015—2016 годах).
За 2020 год ОАО «Энергоснабжающее предприятие» указало выручку в размере 272,191 млн рублей против 267 млн рублей в 2019 году. Чистая прибыль в эти годы составляла 7−8 млн рублей.
Проверки и нарушения
Энергокомпанию за последние годы проверяли почти 200 раз, и далеко не все проверки завершились без предписаний. Так, к примеру, в марте 2021 года управление Ростехнадзора выявило, что «ОАО «ЭСП» не разработаны документы (стандарты, инструкции, положения, технологические карты), уточняющие и конкретизирующие требования организации и проведения газоопасных, огневых и ремонтных работ на опасных производственных объектах, в том числе порядок проведения инструктажа ответственных лиц и исполнителей указанных работ, с учетом пожаровзрывоопасных показателей и физико-химических свойств, обращающихся в технологическом процессе опасных веществ». Кроме того, «не актуализировано положение о порядке технического расследования причин инцидентов и их учета на опасном производственном объекте», «перед выполнением операций по сливу и наливу нефти и нефтепродуктов не проводится осмотр сливоналивных и раздаточных устройств», «не представлено заключение экспертизы промышленной безопасности по результатам обследования технических устройств, входящего в состав ОПО «Площадка хранения мазутного топлива» регистрационный № А50 — 00426−0004», III класс опасности, по истечении нормативного срока эксплуатации», а также «не выполняется комплекс мероприятий, включая мониторинг, техническое обслуживание и ремонт сети газопотребления, обеспечивающих содержание сети газопотребления в исправном и безопасном состоянии».
И это далеко не все нарушения, которые выявлялись на предприятии за последние три года. Возможно, если бы топ-менеджмент больше внимания уделял промышленной безопасности своего предприятия, то и гибели рабочих можно было бы избежать.