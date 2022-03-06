«Па-ра-па-пам!» — телеграм-каналы ожидают национализации McDonald’s
Эволюция западных санкций от вполне себе весомого запрета импорта технологий и заморозки активов до приостановки деятельности заведений общепита наглядно показывает, что «цивилизованный мир» израсходовал всю свою экономическую мощь, но так и не разорвал российскую экономику в клочья. Более того, вводимые ограничения уже перестали быть обоюдновредными и наносят ущерб скорее Западу, а не России. Главным примером тому может служить решение сети ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) прекратить работу в России, считают популярные телеграм-каналы.
Справедливости ради заметим, что официально компания не вышла, а скорее приостановила свою деятельность в России. Более того, сеть общепита пообещала сохранить зарплаты всем своим сотрудникам. Такую невиданную для акул иностранного бизнеса щедрость можно, конечно, объяснить внезапно возникшей филантропией. Однако более правдоподобным кажется другой вариант — Макдоналдс, а в его сеть входит порядка 850 ресторанов по всей России, попросту боится потерять свои активы, а выплата заработных плат с формальной точки зрения кажется хорошим аргументом в пользу того, чтобы парировать попытки национализации своих ресторанов. Дескать мы не совершали преднамеренного банкротства, просто экономические обстоятельства вынудили нас временно приостановить деятельность.
Эту догадку косвенно подтверждает все более широкая дискуссия о необходимости национализировать активы компаний, покинувших российский рынок на фоне спецоперации по защите Донбасса. Тем более Макдоналдс, в отличие от производителей автомобилей, прекрасно понимает свою уязвимость. Это автопром вынужден будет какое-то время простаивать, пока Россия не наладит производство собственных микрочипов и недостающих комплектующих. С сетью общепита дела обстоят намного проще — всё оборудование уже есть в наличии, с его ремонтом тоже никаких проблем нет. Одним словом, бери, национализируй и готовь сочные бургеры, благо что рестораны Макдоналдса почти на 100% обеспечиваются отечественными аграриями.
Более того, даже консервация ресторанов этой сети общепита существенного ущерба экономике принести не способна. Вместо закрытых заведений появятся другие, уже отечественные, которые также будут платить налоги с продажи, не выводя при этом часть прибыли в материнскую компанию за границей. Неудивительно, что подобные размышления стали предметом широкой дискуссии среди популярных телеграм-каналов.
«В России наконец-то закрывают Макдоналдсы. Вторая отличная новость после закрытия фейсбука. Говорю совершенно искренне», — написал телеграм-канал «Старше Эдды».
Этому радостному настроению вторил целый ряд других популярных «телег».
»Активы Макдональдса в России могут быть национализированы, и на их базе создана национальная сеть быстрого питания. Минпромторг готовит предложения по управлению российскими предприятиями, которые пока еще входят в холдинги Макдоналдс и Кока-Кола. На них работают тысячи россиян, и основное сырье для многих товаров российское. Это может быть первой крупной операцией национализации по факту преднамеренного банкротства», — рассказал своим подписчикам телеграм-канал «Политджойстик».
Однако любителям посыпанных кунжутом бургеров не нужно расстраиваться, предупреждает телеграм-канал «Адекват Z». По его мнению, сеть уже в скором времени возобновит свою работу, правда, уже под другим брендом.
«В том, что бывший Макдоналдс в самое ближайшее время заработает под новым брендом без малейших изменений во всех своих рабочих процессах, нет ни малейших сомнений, но встает вопрос, каким будет этот новый бренд», — обратился к своим подписчикам автор поста.
Более того, закрытие популярной сети фастфуда открывает большие перспективы для других участников рынка, отмечает телеграм-канал «РОКОТ Z».
"До 2014 года в Крыму был только 2 штуки ресторана Макдоналдс. Как только он закрылся, сразу же открылось 500 бургерных, не уступающих ни по рецептуре, ни по качеству. Всё заимствовали по методичкам «Мака». Все люди, кто работал в первом крымском «Маке», стали руководителями или менеджерами новых ресторанов. Поэтому закрытие «Мака» в России означает только открытие 10 000 новых заведений», — спрогнозировал автор поста.
Надо отметить, что уход с российского рынка Макдоналдса стал первым аспектом «экономической войны» Запада против России, который по-настоящему обрадовал практически все телеграм-каналы.
«Праздник продолжается. Из России уходит Макдоналдс. Сеть временно закроет все 850 точек в России. Пока вроде временно и с сохранением зарплаты сотрудникам… Сколько лет мы боролись, а он сам взял и закрылся. Впрочем, им, как и Shell, стоило бы серьезно задуматься. Просто все взять и бросить — это подарить. Помнится был в Донецке до 2014 года «Макдак», а в 2015-м он стал «Донмак». Готовить стали, к слову, вкусней», — сообщил телеграм-канал «РИА КАТЮША».
Нашлись среди популярных ТГ-каналов даже такие, кто увидел в уходе Макдоналдса Божий промысел на благо России.
«Видит Бог, у нас были мысли бойкотировать Макдоналдс. Но на наших глазах сбывается то, о чём мы могли только мечтать. У русских реально сильные молитвенники, а Россия управляется Богом. За несколько дней наша Отчизна на глазах проходит через очищение наносной плесени общества потребления, тянувшей нас на дно. Мы тратили годы на борьбу с этим, а тут за несколько дней. Аллилуйя», — написал телеграм-канал «Движение Zорок Zороков».