Эволюция западных санкций от вполне себе весомого запрета импорта технологий и заморозки активов до приостановки деятельности заведений общепита наглядно показывает, что «цивилизованный мир» израсходовал всю свою экономическую мощь, но так и не разорвал российскую экономику в клочья. Более того, вводимые ограничения уже перестали быть обоюдновредными и наносят ущерб скорее Западу, а не России. Главным примером тому может служить решение сети ресторанов McDonald’s (Макдоналдс) прекратить работу в России, считают популярные телеграм-каналы.

Иван Шилов ИА REGNUM Продукция McDonald’s

Справедливости ради заметим, что официально компания не вышла, а скорее приостановила свою деятельность в России. Более того, сеть общепита пообещала сохранить зарплаты всем своим сотрудникам. Такую невиданную для акул иностранного бизнеса щедрость можно, конечно, объяснить внезапно возникшей филантропией. Однако более правдоподобным кажется другой вариант — Макдоналдс, а в его сеть входит порядка 850 ресторанов по всей России, попросту боится потерять свои активы, а выплата заработных плат с формальной точки зрения кажется хорошим аргументом в пользу того, чтобы парировать попытки национализации своих ресторанов. Дескать мы не совершали преднамеренного банкротства, просто экономические обстоятельства вынудили нас временно приостановить деятельность.

Эту догадку косвенно подтверждает все более широкая дискуссия о необходимости национализировать активы компаний, покинувших российский рынок на фоне спецоперации по защите Донбасса. Тем более Макдоналдс, в отличие от производителей автомобилей, прекрасно понимает свою уязвимость. Это автопром вынужден будет какое-то время простаивать, пока Россия не наладит производство собственных микрочипов и недостающих комплектующих. С сетью общепита дела обстоят намного проще — всё оборудование уже есть в наличии, с его ремонтом тоже никаких проблем нет. Одним словом, бери, национализируй и готовь сочные бургеры, благо что рестораны Макдоналдса почти на 100% обеспечиваются отечественными аграриями.

Quartzla McDonald’s

Более того, даже консервация ресторанов этой сети общепита существенного ущерба экономике принести не способна. Вместо закрытых заведений появятся другие, уже отечественные, которые также будут платить налоги с продажи, не выводя при этом часть прибыли в материнскую компанию за границей. Неудивительно, что подобные размышления стали предметом широкой дискуссии среди популярных телеграм-каналов.

«В России наконец-то закрывают Макдоналдсы. Вторая отличная новость после закрытия фейсбука. Говорю совершенно искренне», — написал телеграм-канал «Старше Эдды».

Этому радостному настроению вторил целый ряд других популярных «телег».

»Активы Макдональдса в России могут быть национализированы, и на их базе создана национальная сеть быстрого питания. Минпромторг готовит предложения по управлению российскими предприятиями, которые пока еще входят в холдинги Макдоналдс и Кока-Кола. На них работают тысячи россиян, и основное сырье для многих товаров российское. Это может быть первой крупной операцией национализации по факту преднамеренного банкротства», — рассказал своим подписчикам телеграм-канал «Политджойстик».

Однако любителям посыпанных кунжутом бургеров не нужно расстраиваться, предупреждает телеграм-канал «Адекват Z». По его мнению, сеть уже в скором времени возобновит свою работу, правда, уже под другим брендом.

«В том, что бывший Макдоналдс в самое ближайшее время заработает под новым брендом без малейших изменений во всех своих рабочих процессах, нет ни малейших сомнений, но встает вопрос, каким будет этот новый бренд», — обратился к своим подписчикам автор поста.

Более того, закрытие популярной сети фастфуда открывает большие перспективы для других участников рынка, отмечает телеграм-канал «РОКОТ Z».

(сс)Southgeist Ресторан «Макдоналдс»

"До 2014 года в Крыму был только 2 штуки ресторана Макдоналдс. Как только он закрылся, сразу же открылось 500 бургерных, не уступающих ни по рецептуре, ни по качеству. Всё заимствовали по методичкам «Мака». Все люди, кто работал в первом крымском «Маке», стали руководителями или менеджерами новых ресторанов. Поэтому закрытие «Мака» в России означает только открытие 10 000 новых заведений», — спрогнозировал автор поста.

Надо отметить, что уход с российского рынка Макдоналдса стал первым аспектом «экономической войны» Запада против России, который по-настоящему обрадовал практически все телеграм-каналы.

«Праздник продолжается. Из России уходит Макдоналдс. Сеть временно закроет все 850 точек в России. Пока вроде временно и с сохранением зарплаты сотрудникам… Сколько лет мы боролись, а он сам взял и закрылся. Впрочем, им, как и Shell, стоило бы серьезно задуматься. Просто все взять и бросить — это подарить. Помнится был в Донецке до 2014 года «Макдак», а в 2015-м он стал «Донмак». Готовить стали, к слову, вкусней», — сообщил телеграм-канал «РИА КАТЮША».

Нашлись среди популярных ТГ-каналов даже такие, кто увидел в уходе Макдоналдса Божий промысел на благо России.

Azurinemoon.tistory.com Макдональдс

«Видит Бог, у нас были мысли бойкотировать Макдоналдс. Но на наших глазах сбывается то, о чём мы могли только мечтать. У русских реально сильные молитвенники, а Россия управляется Богом. За несколько дней наша Отчизна на глазах проходит через очищение наносной плесени общества потребления, тянувшей нас на дно. Мы тратили годы на борьбу с этим, а тут за несколько дней. Аллилуйя», — написал телеграм-канал «Движение Zорок Zороков».