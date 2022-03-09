Европейцы могут снизить температуру воздуха в своих квартирах для того, чтобы сделать Европейский союз более энергоустойчивым перед лицом Российской Федерации. Об этом, как сообщает ТАСС, 8 марта заявил заместитель главы Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс на пресс-конференции в Брюсселе.

Джеймс Энсор. Скелеты, пытающиеся согреться (фрагмент)

Заявление Тиммерманса обсудили читатели телеграм-канала украинского политолога и публициста Александра Семченко. Многие усмотрели в данном призыве повод для сарказма и иронии.

«Свечи, возвращение Европы в средневековье», — с сарказмом отреагировал Резяпов.

«Кизяком топите», — иронизирует Lenovo Red.

«Интересно, что ответят европейцы замглаве на это предложение?» — задумался Евгений.

«Пусть начинают топить дровами. Ах да… Дрова тоже в России закупать придётся», — добавила «Лиса Алиса».

«Их Порошенко покусал?» — сыронизировал Евгений С., напоминая о том, что при Петре Порошенко в 2018 году на Украине был организован флешмоб «Прикрути».

"Хотели стать зелёными, а станут синими», — пошутил Maxim K.

«Затянуть пояса по-европейски. Я думаю, обыватель европейский просто мечтал о таком», — не без сарказма написал Eugeni K.

«В свете отказа от российских удобрений жителям Европы предложат есть поменьше», — отметил Виталий.

«Это вирус украинства. ЕС… [конец] приходит. Началась европейская акция «Прикрути», — пошутил Eloy.

«Уши отморожу», — иронизирует Owy.

Цитата из к/ф «Сияние». реж Стэнли Кубрик. 1980. США, Великобритания Холод

«Насколько помню, Порошенко рекомендовал прикручивать… Не знал, что Петюню в Европе слушаются…» — с сарказмом добавил Полëт-С.

«А могут и вообще не включать отопление никогда. И закрыть всю химическую промышленность. Назло России», — отметила Елена К.

«Прикрути 2.0», — смеется Xva.

«Было [бы] прекрасно, если бы они полностью перекрыли поставку газа в Европу, чтобы люди там выходили на митинги», — отреагировал Viacheslav.

«Действительно, назло маме уши отморожу», — прокомментировал Sergey D.

«Неадекватные правят не только на Украине… Как видим, и европейцам не повезло. Впрочем, как и США и всем, кто их поддерживает, не повезло с лидерами», — отметил один из участников обсуждения.

«А ещё можно не мыться… как в былые времена», — иронизирует Дмитрий Т.

«Да у них и так всегда очень прохладно в домах. Куда уж прикручивать?!» — недоумевает Галина.

«Могут ещё меньше есть и меньше на работу ездить», — с сарказмом написал Andrey O.

«И тут люди страдают. Это не есть гуд», — отреагировал «Аноним».

"Ну может, остынут головы горячие там?» — задался вопросом ViziR.

«Так и кушать поменьше надо заодно, и приютить с десяток беженцев у себя. Через недельку они им мозги на место вернут…» — не без сарказма написал Vladimir I.

«В «икеях» мебель девать всё равно некуда, пустят на дрова», — смеется Алексей Д.

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

«А Россия здесь при чём? Сами себе санкции придумали, и сами будут у костра сидеть греться», — добавил Александр.

«А если вообще отключить отопление, то полная победа!» — пошутил Dima K.

«Им же сказали, будут чемоданами приносить рубли наличкой и покупать газ в железных баллонах, уголь — в мешках, дрова — в вязанках», — пишет Sergey G.

«Какие они сообразительные. Мы на Украине уже много лет живём — у кого 12 °, у кого 15 °, и счастье, у кого 18 ° в жилом помещении. Спасибо правительству… Всё только для людей…» — поделилась Люся 017.

«Одно поражает, почему они так не истерили, когда США стирали с лица земли Сербию, Ирак, Ливию, Афганистан?! Где были их санкции и гуманитарная помощь? Значит, «нести демократию» можно, а денацификацию — нельзя? Лицемерные твари!» — подытожила Anastasia S.

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