Россия оказалась под беспрецедентным экономическим натиском Запада. Враг бьёт по всем фронтам, подключив даже частный бизнес. Инвесторы, вложившие в российские рынки средства, запускавшие производства и ещё недавно разрабатывавшие новые проекты, теперь уходят из страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика

«Санкции чрезвычайно эффективны. Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. Мы хотим атаковать сердце российской системы, мы нацелены на Владимира Путина, мы нацелены на олигархов, но мы также нацелены на всю российскую экономику, и российский народ тоже заплатит за последствия», — сказал несколько дней назад министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Очевидно, что французский министр красноречиво и с удивительной откровенностью говорил от имени не только своего государства, но и всего Запада, а его позиция согласована с партнёрами по Евросоюзу и НАТО. Цель этих коллективных усилий одна — максимально ослабить нашу страну. Любой ценой.

Западные политики объясняют явную экономическую агрессию ответом на российскую спецоперацию на Украине. Но как-то не верится, судя по сплочённости и быстроте санкционных решений. Темпы их принятия показывают, что экономическая блокада готовилась и продумывалась заранее. Как в шахматах — на несколько ходов вперёд, с учётом ответных шагов России.

Уильям Робертс. Игроки в шахматы. 1929-1930

Одной из защитных мер для населения России стал закон об отмене НДС на покупку золотых слитков для физических лиц. 9 марта документ подписал президент России Владимир Путин, а примерно через час появляется новость о том, что США, Великобритания и Евросоюз готовятся ввести запрет на приобретение золотых слитков из резервов России. Такая синхронность свидетельствует об уже имевшихся заготовках. На разработку проектов закона требуется время. Накануне в Сенате США подготовили законопроект, который лишит Россию возможности продавать золото для обхода санкций. По данным СМИ, золотые резервы России сейчас составляют около 132 млрд долларов.

«Огромные запасы золота России — один из немногих оставшихся активов, которые Путин может использовать, чтобы удержать экономику своей страны от дальнейшего падения. Вводя санкции в отношении этих резервов, мы можем еще больше изолировать Россию от мировой экономики и усложнить все более дорогостоящую военную кампанию Путина», — прокомментировал инициативу один из её авторов сенатор Ангус Кинг.

Ранее Запад заморозил международные резервы России. Из 643 млрд долларов, по данным газеты «Коммерсант», остались доступными не более 150−200 млрд — активы в юанях и золоте.

Ошибочно считать действия Запада спонтанной реакцией — пример с золотом ещё раз показывает, что это хорошо подготовленная спецоперация по экономическому уничтожению нашей страны. В мировой экономике правил больше нет. Время комплиментов и реверансов ушло.