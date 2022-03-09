Спотовая цена газа в Европе утром в понедельник многократно обновила исторические рекорды, взяв планку уже в $3500 за тысячу кубометров. На мировом рынке растёт неопределенность с поставками российских энергоресурсов — нефти, угля, сжиженного природного газа. Помимо сложной ситуации вокруг Украины (рынок считает, что с каждым днем риски этого направления растут), на текущей неделе в Европе наблюдается резкое снижение выработки электроэнергии за счет возобновляемых источников — ветрогенерации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цены

Цена ближайшего (апрельского) фьючерса на хабе TTF достигла $3514 за тысячу кубометров.

В азербайджанских социальных сетях пользователи обсуждают эту тему.

Cryptopunk:«В Европе денег много, ничего страшного, на газ всегда хватит, если убавят отопление ещё на 1 градус, ещё немного сэкономят».

Saida Khadipash:«Там и так мерзнут зимой. Люблю Россию и Азербайджан за комфорт в доме в прохладное время года».

@zhuk_az:«Для нас — очень хорошо».

Gruzd:«Удачи европейцам в их не лёгкой борьбе за ценности США».

@Eliktron77: «Эмбарго на горизонте светится!»

Timon:«Вам не кажется, что как-то очень дёшево достаётся наше народное достояние всяким европейцам? Невозможно тягаться с печатным станком. Мы работаем, а они просто макулатуру печатают».

@v_strong:«Это вынудит их закрыть небо, наконец».

@watchesru:«В Европе обычным людям ударит по карману, и они поймут, что к чему, вследствие этого возможны митинги».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

@moyadevochka26:«Не рой яму ближнему, сам там и окажешься! Закон Вселенной».

vidadi905:«Скоро и наши цены на газ для населения повысят, «надо же равняться на евростандарты».

Anar Kerimov комментирует:

@AnarK92:«Не радуйтесь, выгоды от этого почти нет ни Азербайджану, ни России, все продают газ по контрактам. По этой цене идут макс 10%, и то скорее меньше».

Maxabbat Gadjiev:«Пусть 10 000 будет».

Anar Kerimov пишет в ответ Максаббату Гаджиеву:

@AnarK92:«Ты тоже тогда платить будешь больше, иначе компаниям будет выгодней продавать на экспорт, поэтому они вынуждены будут поднять цену и у себя в стране, всё ещё хочешь?»

Пользователь с ником @Prater отвечает Анару Керимову:

@Prater:«Нет, Азербайджан продает по-другому. По контрактам продают все, вопрос, к чему привязана цена в контракте, к ценам на нефть или к спотовым ценам на газ. у Азербайджана с этим все хорошо».

@sakhib1:«Хорошая возможность для Туркменистана и для Азербайджана. У Туркменистана большой долг, вот и возможность для погашения».

@hrhaz:«И что, никто ж не умирает от холода… умирают от бомб, обстрелов…»

Уберто Коелье:«Это уже плата Европы. Плата за опоздание, плата за то, что то, что нужно было сделать 2008 году, сделали через 14 лет…»

АНАР Mamedov:«Ещё неделя войны и не Украина капитулировать будет, а Европа!»

Loys Meter:«По идее, и нефть дорожает. Мы в масле должны кататься)».

@IQ_skepseis:«Европа найдет решение, есть Азербайджан. Казахстан, Иран да еще много».

Азербайджан планирует по итогам 2022 года увеличить поставки газа в Европу до 9,1 миллиарда кубометров, — пост на авторском телеграм-канале «Джокер бакинский».

Gulnara Aliyeva:«Надеюсь, не за счёт несчастного населения».

Павел Шиллинговский. Интерьер с горящей печью. 1930-е

El Ag:«Для себя будем покупать у России, а своё продавать Европе».

Azar Huseynli @ahusey:«Все будет норм. Некоторое время будет трудно, но ради Украины потерпят».

Британская компания Anglo Asian Mining открыла новое золотое месторождение Hasan в Азербайджане. Месторождение обнаружено на западе страны при бурении с поверхности к югу от главного рудника Гоша. По информации компании, начало добычи руды ожидается во второй половине текущего года. В настоящее время оцениваются объемы производства нового месторождения. Также ведется геолого-структурное картирование золотой жилы и планирование ее подземной разработки. Новая жила может быть легко доступна с уже существующих подземных шахт, говорится в сообщении Anglo Asian Mining. Отметим, соглашение о разделе продукции между правительством Азербайджана и британской Anglo Asian Mining было подписано 21 августа 1997 года. Оно предусматривает разработку шести месторождений. Согласно документу, доля Азербайджана в контракте составляет 51 процент, а 49 процентов — Anglo Asian Mining. С этих месторождений планируется добыть 400 тонн золота и 2,5 тысячи тонн серебра.

Об этом опубликовал видео CBC TV Azerbaijan — новостной канал на YouTube.

Kotiyara:«Это прекрасно. Вот ещё бы благосостояние нации подняли».

Алик Товузский:«А в Англии хотят ввести санкции против нас. Из-за того, что мы не присоединились к антироссийским санкциям. Хотя мы не участвовали, а армяне воздержались, а против них не вводят санкции. Это двойные или тройные стандарты. А это Англия, вроде наши «друзья».

Рафаэль Зейналов:«Большие сомнения, что народ Азербайджана отсюда хоть как-то будет иметь свои интересы. Приватизированная одним кланом страна не может думать о других в нищете. Не обманывайте слушателей, уважайте понятие «журналист».

Pasha Mamedov:«На офшоры идти будут».

Политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов отреагировал на эту новость постом у себя в телеграм-канале:

Ризван Гусейнов:«Весьма кстати на фоне предстоящего мирового перехода на золотой номинал вместо нефтяного».

@HugoChavez91:«Или скорее начало длинного пути к переходу на зеленую экономику».

Карабах — это Азербайджан!:«Будут богатеть за наш счёт и накладывать на нас санкции».