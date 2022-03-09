В последнее время можно услышать целый ряд призывов — в том числе со стороны украинских активистов, американских и европейских аналитических центров, а также ряда бывших официальных лиц в Вашингтоне и Лондоне о необходимости введения бесполетной зоны над некоторыми регионами Украины якобы с тем, чтобы обеспечить работу гуманитарных коридоров. Тем не менее общественное мнение на Западе по этому вопросу разделилось, и ни власти, ни СМИ не объясняют должным образом, что такое бесполетная зона, что она за собой влечет и каким образом ее будут вводить, пишет научный сотрудник по национальной безопасности в Центре национальных интересовСумантра Майтра в статье, вышедшей 8 марта в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM ВВС США

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Бесполетная зона — это не плод джентльменского соглашения, в рамках которого над конкретной территорией больше не будут осуществляться полеты. Напротив, это объявление одной стороной, что самолеты другой стороны будут сбиваться в случае, если они зайдут на указанные территории. Более того, введение США и их союзниками бесполетной зоны над Ираком включало в себя нанесение авиаударов по танкам и бронетранспортерам живой силы Саддама Хусейна.

Вслед за введением бесполетной зоны над Ливией французская боевая авиация стала сбивать ливийские самолеты, тогда как американские и британские ВВС наносили удары по бронетанковым соединениям, артиллерии и ПВО ливийского лидера Муаммара Каддафи. Подавление вражеской ПВО является одной из целей введения бесполетной зоны. Почти неизбежным последствием такого шага станет нанесение ударов по инфраструктуре противника и провоцирование с его стороны ответного огня. Введение бесполетной зоны никоим образом не способствует деэскалации, как и не может та или иная сторона, которая такую зону вводит, быть уверенной, что введение будет ограниченным по масштабам. Это эскалация, которая будет неизбежно чревата дальнейшей эскалацией.

Tierney P. Wilson Интервенция в Ливии. F-16 ВВС США на авиабазе Авиано, Италия. 20 марта 2011 года

Введение любой формы бесполетной зоны на Украине по определению сделает США участником конфликта с Россией — страной, в распоряжении которой находится крупнейший в мире арсенал ядерного оружия. Кроме того, при таком развитии событий самолетам стран Запада придется патрулировать воздушное пространство Украины, из-за чего они могут стать целями для российского ПВО, которое благодаря своему большому радиусу действия может находиться на территории России и Белоруссии.

Из-за такой угрозы, авиации стран Запада, в свою очередь, помимо прямых столкновений с российскими ВВС, пришлось бы подавлять российские силы ПВО, радары и бронетанковые соединения уже на территории России и Белоруссии. Важно не забывать, что пока Москва не развернула на Украине свои передовые разработки, держа свои лучшие виды вооружения в резерве. Можно предположить, что российское командование сохраняет силы на случай, если специальная операция примет характер регионального или континентального конфликта. Создание же бесполетной зоны почти наверняка поспособствует введению в дело таких передовых разработок.

Предположение о том, что введение бесполетной зоны поспособствует деэскалации, а не приведет к обострению ситуации на Украине, притянуто за уши. Сама идея бесполетной зоны строится на том, что после ее введения Москва начнет проявлять сдержанность. Однако российские власти уже объявили, что будут рассматривать введение такой зоны как акт войны. Считать, что президент страны Владимир Путин и российское военное командование будут сидеть сложа руки, пока силы НАТО будут наносить удары по ВВС и ПВО России, — это безумие.

Mil.ru Зенитный ракетный комплекс С-300

По информации британского издания The Guardian, множество военных учений, проведенных Соединенными Штатами и их союзниками после событий на Украине в 2014 году, ясно показывают, что Кремль с высокой долей вероятности применит ядерное оружие, если решит, что его режиму угрожает опасность.

Администрация Джо Байдена раз за разом — и мудро — настаивала на том, что Соединенные Штаты не будут вступать в войну с Россией из-за Украины, признавая, что такое вмешательство может легко перерасти в ядерные удары. В интересах прекращения нынешнего кризиса и установления мира на Украине Вашингтон и впредь должен настаивать на этом курсе. На Украине не должно быть никаких бесполетных зон.