Компания McDonald's заявила, что временно закрывает 850 своих ресторанов в России. Заявление нашло отклик у пользователей соцсети. Они отнеслись к закрытию сети фастфуда без особого сожаления, отметив, что пища эта — вредная. Необходимо развивать и поддерживать собственную кухню. Сейчас как раз для этого подходящий момент.

Иван Шилов ИА REGNUM McDonald's

«Мы не расстроились!» — оставлен комментарий в Instagram-аккаунте chp_dtp_perm.

«Русскому бизнесу дороги открыты, конкуренты сами ушли», — отмечает подписчик Instagram-аккаунта zhest_perm.

«Пусть убираются навсегда отсюда!» — пишет пользователь в Instagram-аккаунте orenburgochevidec.

«На местах, где стоял Макдональдс, откроем свою русскую вкусную, настоящую кухню!» — вторит другой комментатор.

Вместе с тем ряд пользователей интернета опасаются роста безработицы и потери источника для налоговых поступлений в российские бюджеты. Но другие комментаторы указывают, что опасения эти напрасны и надо проверять информацию. Компания сделала акцент на том, что зарплаты для всех сотрудников McDonald's в России будут сохранены. Известно, что в сети фастфуда работают 62 тыс. человек.

«Объясняю для тех, кто не понимает. Все компании, которые уходят с рынка, платили налоги, и налоги немалые. А налоги — это пенсии, зарплаты учителей, медиков и т.д. Плюс пропадает конкуренция, и если на рынке останутся только условные Блины, то средний чек в этом заведении перевалит за 1000 рублей, ходить-то больше некуда», — сказал один из пользователей соцсети Instagram.

Между тем люди подчеркивают, что компания пообещала сохранить зарплату работникам. Однако народ в это слабо верит. Пользователи соцсетей не исключают, что работникам будут перечислять МРОТ и недолго.

«Когда я там работала, в Оренбурге оплата была час = 110 рублей. Не думаю, что сейчас больше 200 рублей. Да, и эта компания очень хорошо считает свои денежки. Не будет лишним раскидываться», — призналась экс-сотрудница сети фастфуда.

Оренбуржцы также вспомнили, что в начале 2022 года «Макдоналдс» пополнил реестр инвестиционных проектов в Оренбургской области. Планировалось, что к концу 2023 года в Оренбурге, Орске и Бузулуке откроют три новых ресторана под эгидой этого бренда в качестве дополнения к семи уже существующим.

«Поторопились», — комментируют ситуацию подписчики Instagram-аккаунта orenburgochevidec.

Пользователи соцсетей обращают внимание на то, что раньше в России обходились как-то без иностранного фастфуда. Сейчас он отсутствует в Чечне, Крыму. И люди там прекрасно живут, делают вывод комментаторы.

«Запад думает, что мы выйдем на митинги, свергнем правительство в связи с этими санкциями, уходами мака и бетмена. Ну серьёзно? Русский народ только ещё больше сплотился. У кого ни спрошу, всем плевать на внешнее давление, только закаляемся крепче», — сказала пользователь Instagram-аккаунта «Новости Оренбурга».