Когда вечером 7 марта польский проправительственный портал wPolityce предложил американцам выкупить у Польши стоящие на ее вооружении бывшие советские истребители и передать их от своего имени украинским военным, чтобы «ограничить пространство для маневра Путина», это выглядело всего лишь «жареным» журналистским материалом для повышения читаемости издания. Однако вечером 8 марта министерство иностранных дел Польши выступило с инициативой, которая показала, что все гораздо серьезнее.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

В «заявлении главы МИД Польши в связи с заявлением госсекретаря США о передаче Украине самолетов» говорилось следующее: «Власти Республики Польша после консультаций с президентом и правительством Республики Польша готовы немедленно и бесплатно передать все свои самолеты МиГ-29 на базу в Рамштайне и предоставить их в распоряжение правительства США. В то же время Польша просит США предоставить ей подержанные самолеты с аналогичными эксплуатационными возможностями. Польша готова немедленно создать условия для приобретения этих самолетов. Правительство Польши также просит другие страны НАТО, владеющими самолетами МиГ-29, принять аналогичные меры». Польская дипломатия в последние годы редко давала основания думать о себе как о способной на многоходовые комбинации, но тут попадание вышло, что называется, в яблочко.

Adrian Grycuk МИД Польши

Напомним, что ранее Вашингтон, как можно судить, в закрытом режиме делал намеки Варшаве на то, что с ее стороны было бы неплохо передать принадлежащие польским ВВС бывшие советские истребители Киеву, поскольку с этими самолетами знакомы и умеют ими управлять украинские летчики. Это означало бы, что Польша выступила на стороне Украины в нынешней специальной военной операции России по защите Донбасса. Со всеми вытекающими последствиями не только для Варшавы, но и для Европейского союза. Данную комбинацию просчитали в Брюсселе и Москве. Вначале свой ход сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, когда сообщил о готовности стран Центральной и Восточной Европы поставить военные самолеты Украине, на что председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз не будет финансировать такую сделку. Боррель, видимо, публично выдал «военную тайну», которую Варшава хотела скрыть. Его выступление вызвало критическую реплику советника президента Польши Якуба Кумоха, в эфире радиостанции RMF24 отметившего, что Боррель поднял эту тему «ни с того ни с сего», и «я очень негативно оцениваю это заявление».

Дело в том, что Варшава одновременно выходила в те дни и на Москву. Насколько нам известно, как минимум дважды. И оба раза получила ответ, что в случае попытки передачи истребителей украинским ВВС эти польские самолеты будут уничтожены ударами на самих же польских аэродромах. Поэтому польские власти стали пытаться отыгрывать ситуацию назад, причем не консультируясь с Вашингтоном. Заявление МИД Польши о передаче МиГ-29 американской стороне не было «предварительно согласовано» с США и выглядит «неожиданным шагом» поляков, сообщила 8 марта заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которую цитирует Польское агентство печати. «Насколько я знаю, с нами не консультировались заранее о том, что они планируют передать нам эти самолеты», — сказала она во время слушаний в сенатском комитете по международным отношениям. Удивление выразил и сенатор-демократ Крис Мерфи, который отметил, что Польша была бы «более естественным партнером» для передачи Украине истребителей.

Senate.gov Крис Мерфи

Представитель Пентагона Джон Кирби назвал польскую инициативу «необоснованной», а перспективу вылета самолетов с американской базы в Германии на Украину «вызывающей серьезные опасения у всего НАТО». В свою очередь немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок выразила сомнения относительно идеи поставки польских истребителей на Украину, подчеркнув, что «нужно сделать так, чтобы эта война не перекинулась на территорию Североатлантического альянса». Так МиГ-29 с подачи Варшавы превратились в «горячую картошку», которую задействованные стороны — Польша, США и Германия — стали перебрасывать друг другу. Ведь фактически поляки предложили Москве нанести удар по американской базе на немецкой территории, согласись Вашингтон и Берлин с инициативой Варшавы. Как пишет одно из немецких изданий, такой «покерный трюк» позволил бы Польше «не стать участником войны» в отличие от США, а также Германии. «Поставит ли Вашингтон на то, что Россия не нападет на США (и на Германию тоже), потому что тогда мировая война и применение ядерного оружия могут стать неизбежными?» — задался вопросом в этой связи немецкий портал.

Nato.int НАТО

Но в данном случае Польша решила не повторять ошибки 1939 года, когда англо-французская коалиция пожертвовала ею, чтобы вызвать Вторую мировую войну и перенаправить военную машину Третьего рейха против Советского Союза. Варшава стала кое-чему учиться. При этом, спасая себя, она заодно вносит раскол в американо-немецкие отношения. Очевидно, что в Германии и политики, и общество резко негативно отреагируют на такие косвенные попытки «сделать немцев частью игры» и вызвать «вероятность прямого конфликта с Россией», увидев за этим не столько «польскую интригу», сколько американскую. Понятно также, что и Вашингтон не забудет Варшаве этот ее «неожиданный шаг». Однако для Польши становятся слишком тяжелыми и неприемлемыми обременения, которые на нее накладывает активность на украинском направлении польского «трансатлантического союзника». Тут потерять уже можно все.