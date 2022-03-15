



Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Президент США Джо Байден пошел ва-банк. Он решил нанести «удар по основной артерии российской экономики» — объявил о запрете на импорт в Соединенные Штаты нефти, газа и угля из России. И сразу первое важное замечание. По данным Reuters, американцы получали из России ежемесячно 20,4 миллиона баррелей нефти, что составляет 8 процентов всего ее нефтяного импорта. Серьезные американские экономисты сомневаются в том, что эта мера способна нанести серьезный ущерб российской экономике. Но главный резон игры Байдена — в определенной политической символике. Как констатирует Associated Press, полное эмбарго на российскую нефть было бы эффективным, если бы оно включало не только США, но и европейских союзников. Однако Европа заявила, что на данном этапе не готова принимать участие в тотальном эмбарго, поскольку, в отличие от США, сильно зависит от энергии, которую импортирует из России.

Поэтому законы жанра предполагают со стороны Вашингтона поиск альтернативных источников энергоресурсов. Как рассказывает CNN, срочный глобальный поиск Байденом помощи в перекрытии доходов России приводит их к «режимам», которые Вашингтон когда-то стремился изолировать или избегать. Представители Белого дома впервые за много лет отправились в Венесуэлу для переговоров о возможном разрешении латиноамериканской стране продавать свою нефть на международном рынке, чтобы заменить российское топливо. Детали держатся в секрете, но есть сообщения, что президенту Николасу Мадуро было предложено отказаться от сотрудничества с Россией в обмен на снятие санкций, в первую очередь касающихся запрета на продажу венесуэльской нефти на американский рынок. Венесуэла, обладающая крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, могла бы восполнить этот пробел, она страдает от постоянных проблем с добычей. К тому же Мадуро является главным союзником России в Латинской Америке.

Carlos Rodríguez Николас Мадуро

Байден также попытался убедить Саудовскую Аравию увеличить производство черного золота. Невзирая на просьбу Вашингтона нарастить добычу нефти, чтобы снизить цены на топливо, Эр-Риад отвечает отказом. Как пишет The Wall Street Journal, «Саудовская Аравия стояла перед дилеммой: помочь Западу справиться с подорожанием топлива или придерживаться соглашения ОПЕК, которое выгодно Москве и увеличивает траты Вашингтона», и «крупнейший в мире экспортер сырой нефти решил встать на сторону России». Эр-Риад демонстрирует приверженность договору группы ОПЕК+, куда входит 23 страны — экспортера нефти, в том числе Россия. В этой связи американский портал Axios сообщает, что советники президента Байдена обсуждают возможность его визита в Саудовскую Аравию, «чтобы убедить Эр-Рияд увеличить объемы добычи нефти». Но вряд ли из этого что-либо выйдет. Кстати, ранее с просьбой увеличить производство энергоресурсов к наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману обращался и президент Франции Эммануэль Макрон.

В этой связи Le Monde пишет: «ОАЭ и Саудовская Аравия, два самых влиятельных игрока Персидского залива, не готовы подрывать отношения с Москвой, которая по многим вопросам является для них важным стратегическим партнером, а также демонстрируют все большее недовольство решениями Вашингтона не только на Ближнем Востоке, отказываясь прислушиваться к рекомендациям госсекретаря США Энтони Блинкена». Американцы не делают секрета и из того, что готовящееся к подписанию соглашение по иранской ядерной программе может вернуть на рынок значительные объемы иранской нефти. Но и тут интрига. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что наша страна поддержит возвращение к ядерному соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий — СВПД) только в случае, если США гарантируют Москве, что нынешние и будущие санкции против нее «не будут ущемлять взаимодействие России с Исламской республикой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

При этом он уточнил, что договор почти готов, но, с одной стороны, Иран «добивается большей ясности по некоторым вопросам», с другой, появились проблемы со стороны России. Лавров указал на то, что соглашение с Тегераном открывает двери этой страны для сотрудничества в области «мирного атома» и других секторов экономики, в том числе и для России. Но, по словам министра, «та лавина санкций, которая обрушилась на Россию с Запада, заставляет нас требовать четких гарантий, что эти санкции не затронут режим торгово-экономических и инвестиционных связей, который заложен в соглашении с Ираном». В этой связи Москва требует письменных гарантий по этому вопросу на уровне как минимум госсекретаря США. В переводе на обычный язык это означает, что переговоры в Вене по СВПД могут быть приостановлены.

Среди стран Ближнего Востока никто из основных игроков не высказался в пользу санкций против России. На наш взгляд, страны региона чутко уловили приближающиеся как в мире, так и в регионе большие перемены и стали налаживать отношения с Москвой. Конечно, на первый план выходит сотрудничество на нефтяном рынке: с конца 2016 года стала действовать так называемая сделка ОПЕК+ (где главными игроками являются как раз саудиты и русские). Пока американцы громили Ирак и оккупировали Афганистан, Саудовская Аравия и другие страны региона делали различные подходы к Москве, а также внешне малозаметно дистанцировались от Запада. И, как сейчас констатирует The Wall Street Journal, Вашингтон платит цену за «пренебрежение Ближним Востоком и его провальную политику в регионе». И еще. Если, по мнению этого издания, «такие союзники США, как Германия и Япония, объединились в Европе и Азии против России, то на Ближнем Востоке этого не произошло».

DVIDSHUB Американцы в Ираке

Главная проблема заключается в непонимании Западом того, насколько большое значение по-прежнему имеют энергоресурсы с Ближнего Востока как для мировой экономики, так и для американской мощи. Отчасти это связано с «зелеными сценариями» по поводу «энергетического перехода», отчасти — с ростом производства ископаемого топлива в Америке и Канаде. Европа чувствует, что приближается к энергетическому и экономическому кризису. Не случайно США опасаются раскола тщательно скоординированного западного альянса, который служит координационным центром антироссийских санкций. Теперь за все приходится платить.