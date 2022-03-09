С 9 марта 2022 года в России начинает действовать мораторий на подачу налоговыми органами исков о банкротстве — «в целях снижения угроз банкротства в связи с введением иностранными государствами ограничительных мер». В преддверии этого, начиная с даты объявления решения (5 марта), налоговые службы в разных регионах успели подать более 500 банкротных исков. Среди тех, кто получил подобные претензии, есть и жилищно-строительные (ЖСК), гаражно-строительные кооперативы (ГСК). ИА REGNUM проанализировало базу арбитража, выяснив, какие ЖСК за прошедший период 2022 года получили чёрную метку и рискуют обанкротиться.

Иван Шилов ИА REGNUM Иск

Среди инициаторов банкротных дел в отношении ЖСК фигурировали не только налоговые органы, но и федеральный фонд развития территорий (в него вошёл фонд защиты дольщиков), сами пайщики, а также кредиторы ЖСК из числа поставщиков услуг ЖКХ. В целом к кооперативам такого плана, начиная с первых рабочих дней января 2022 года, было подано около 20 заявлений, из которых как минимум пять исков от ИФНС и четыре — от фонда. Некоторые иски, поданные в январе, возвращены заявителям или оставлены без рассмотрения, но большинство претензий судам ещё предстоит разобрать.

Территориально большинство ответчиков базируется в Сибирском федеральном округе (Томская, Новосибирская области), Москве и Санкт-Петербурге. Также два ЖСК были из Севастополя и по одному — из Приморского, Камчатского краев, Марий Эл, Удмуртии, Тамбовской, Смоленской, Московской, Ростовской областей.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

Сибирские ЖСК в банкротных исках

Среди ЖСК, оформленных в Сибири, в список кандидатов на банкротство попали три, два из которых — из Томской области и один — из Новосибирской.

Так в арбитраж Томской области 5 марта 2021 года от подмосковного ООО «Завод ЖБК-40» была подана претензия к жилищно-строительному кооперативу «Снегири», зарегистрированному в июле 2015 года для работы в сфере строительства. Руководитель — Дмитрий Шишков. Заявление подано в связи с заявленным долгом в размере 5 850 404,14 рубля.

Ранее в том же регионе заявление подали к жилищно-строительному кооперативу «Черёмушки», который пытаются обанкротить не в первый раз. Истцом в деле, которое начнут разбирать 4 апреля 2022 года, выступает департамент управления муниципальной собственностью администрации Томска. Основанием заявлен долг в 1 855 140,57 рубля, в том числе 1 752 607,3 рубля основного долга и более 102 тыс. рублей пени.

Сам кооператив «Черёмушки» зарегистрирован в ЕГРЮЛ в январе 2014 года. Председатель правления — Никита Левяков.

В СФО банкротный иск также получилновосибирский ЖСК «Дом на Печатников», но он до 10 марта 2022 года из-за недочётов оставлен без движения. Заявителем выступил федеральный фонд. Сам же ответчик числится застройщиком проблемного дома на улице Печатников, стр 12 в Новосибирске. В единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС) уточняется, что застройщик из группы компаний СУ-17 нарушил срок завершения строительства дома и в мае прошлого года в фонде было принято решение выплатить дольщикам компенсации. Всего в 17-этажной высотке планировали возвести 154 квартиры.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квартира

ЖСК «Дом на Печатников» был учрежден в сентябре 2015 года в Новосибирске. Председатель правления — Оксана Плотникова.

ЖСК из Севастополя

В Севастополе ещё в январе сразу два жилищно-строительных кооператива стали ответчиками по соответствующим искам — «Корабел» и «Романсеро». И если заявление физлица к последнему было возвращено судом, то по второму дело начнут слушать 21 марта 2022 года.

ЖСК «Корабел», учрежденный в 2015 году, на сегодня указан застройщиком объекта на улице Артдивизионовская. Его планировали построить на 120 квартир и сдать в третьем квартале 2021 года. В ЕИСЖС не уточняется, были ли в проекте задействованы средства долевых участников.

Председателем правления «Корабела» является Ирина Романова.

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Столичные ЖСК — кандидаты на банкротство

4 и 5 марта 2022 года от налоговых органов банкротные заявления были поданы к ЖСК «Научный работник» ВИМС из Москвы и ЖСК «Парнас» из Санкт-Петербурга.

Кооператив «Научный работник», учрежденный в апреле 1995 года, получил иск от ИФНС России № 36 по Москве, но сумма претензий не сообщается. Председателем правления ЖСК является Нина Волвенкова.

Кооператив «Парнас» стал ответчиком по иску межрайонной ФНС №11 по Санкт-Петербургу. Также заявлен долг в размере 557 310,99 рубля. ЖСК было учреждено в 2014 году, председатель — Сергей Жук.

По этим двум ЖСК в ЕИСЖС данных по объектам нет.

Помимо «Парнаса» и «Научного работника», ответчиком по банкротному иску стал ЖСК «Шлиссельбургский дворик» из Санкт-Петербурга, с претензиями к которому обратился федеральный фонд. Дело начнут рассматривать 13 апреля 2022 года. Основанием для обращения в суд стало наличие у должника «не исполненных обязательств по погашению требований участников строительства ООО «Торговый дом «Сигма» путем передачи прав застройщика, возникших на основании разрешения на строительство от 01.06.2012 № RU47509108−29». Речь идёт об объектов в городе Шлиссельбург.

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Между тем в начале марта суд возвратил налоговой службе иск, ранее поданный к ЖСК «Ленгражданпроект» из Всеволожска Ленинградской области. Это один из самых старых ЖСК в России. В ЕГРЮЛ датой регистрации указан 1976 год. Иск был возвращен в связи с отсутствием имущества у ответчика, за счет которого можно было бы профинансировать процедуру банкротства.

Также суд вернул иск о самобанкротстве, поданный ЖСК «Новодевяткино». Между тем иск от этого кооператива, созданного в 2006 году, может быть подан повторно.

Оставшиеся кандидаты в банкроты

В Приморском крае чёрную метку от межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 13 по Приморскому краю в связи с долгом более 714 тыс. рублей получил ЖСК «Надежда». Он был учрежден в 1990 году, но с 2014 года числится в стадии реорганизац

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

ии. Руководитель актива — Алексей Косенко. Заявление оставили без движения до 14 марта.

Также до 25 марта без движения оставили иск Ольги Демидовой, которая инициировала банкротное дело в арбитраже Марий Эл в отношении потребительского ипотечного кооператива «Строим вместе», созданного в 2004 году и с 24 ноября 2021 года находящегося в стадии ликвидации (председатель правления — Оксана Донцу). Основанием стал долг в размере более 742 тыс. рублей.

30 марта 2022 года арбитраж Удмуртии также начнёт слушать иск федерального фонда к ЖСК «Автономная», созданному в 2017 году. Руководит им Гульнара Тарасова. В активе этого ЖСК есть проблемный дом. Он возводился на улице Автономная, 1 в Ижевске. Объект рассчитан на 146 квартир и на сегодня по нему «нарушены сроки передачи». В марте 2021 года наблюдательный совет фонда дольщиков принял решение о выплатах компенсаций покупателям жилья в этом ЖК.

Тот же фонд банкротит и ростовский жилищно-строительный кооператив «212−2», один из объектов которого также попал в реестр проблемных. Речь идёт о доме в Таганроге на 18 квартир. Иск к ЖСК, созданному в 2011 году (председатель — Ольга Снимщикова), начнут слушать 22 марта.

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В Тамбовской области 4 апреля судья рассмотрит иск АО «ЦентрМетроКом-Энерго» к жилищно-строительному кооперативу № 16, созданному в Мичуринске в 1971 году. Председатель — Геннадий Панин.

И замыкает список один из старейших кооперативов Смоленской области — ЖСК-1, слушания по которому намечены на сегодня, 9 марта.

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Таким образом, на сегодня в арбитражах России на рассмотрении порядка 15 банкротных исков к ЖСК, часть из которых имеют статус застройщиков.