Несмотря на напряженную обстановку в ЕС, в Великобритании решили посмотреть на внутриполитические дела и напомнить, что еще две недели назад практически вся страна призывала премьер-министра Бориса Джонсона к отставке.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Журналистка BBC Лаура Кюнсберг написала, что Джонсон, который сейчас выступает от имени Запада, не так давно из последних сил «пытался удержать свою политическую голову над водой». Еще в конце февраля СМИ переполняли заголовки о вечеринках, тортах, сыре, вине, анкетах от столичной полиции и правилах во время локдаунов.

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Она отметила, что даже оппозиция открыто перестала призывать премьера к отставке. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер в воскресенье, 6 марта, заявил, что расследование нарушений коронавирусных ограничений на Даунинг-стрит до сих пор не завершено, но парламент «един в вопросе противостояния российской агрессии».

Rwendland Кейр Стармер

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Часть пользователей согласилась с тем, что проведение российской специальной военной операции на Украине приостановило решение части внутриполитических проблем, но они не считают, что вопрос с отставкой Джонсона закрыт.

«Хорошее описание того, где мы сейчас политически. Джонсон может думать, что он спас свою должность премьер-министра, но тот кризис, с которым он столкнулся всего несколько недель назад, на паузе, он не закончился», — считает @jonlis1.

«Проблему затормозили, но мы про нее не забыли», — отметила @AndreaSongi.

В комментариях отметили, что «проблему Джонсона» нужно немедленно решить, потому что по окончании проблем на Украине он будет говорить, что это он всех спас, и тогда от него избавиться не получится.

White House Борис Джонсон

«Война — недостаточная причина, чтобы не возвращаться к проблеме Джонсона и Тори. На самом деле то, что они брали путинские деньги, еще и вышли из состава Европейского союза, это всё неотъемлемая часть «военной проблемы». Уберите Джонсона и его правительство немедленно. Он только и использует военные действия на Украине с целью саморекламы», — считает @paulio80410204.

Ряд пользователей всё еще считает, что Джонсону нужно уйти в отставку. Некоторые из них напомнили о его некомпетентности при принятии решений во время пандемии COVID-19, которая привела к смерти более 160 тысяч британцев.

«Я не забыла, а вы? Джонсон — лидер, чья ложь была доказана, который нарушает собственные законы, а людей заставляет соблюдать. Он не может оставаться премьер-министром», — прокомментировала @ellenieanna.

Среди пользователей есть те, кто считает поведение Джонсона и его решения такими же некомпетентными, как и во время пандемии. Он не изменился, поэтому комментаторы все также призывают его к отставке.

«Может ли какое-то другое правительство одновременно делать минимум, чтобы помочь, при этом навлекая гнев Путина и приписывая себе заслуги за действия других? Чем хуже кризисная ситуация, тем яснее становится, что он худший человек, который с ней может справиться», — отметил @AdrianFaiers.

Некоторые комментаторы не исключают, что Джонсон работает по двойным стандартам, критикуя Путина на всю Европу, но не разрывая связи с российскими донорами и олигархами.

«Сейчас проблема еще более важна, чем она была ранее, учитывая сколько российских денег у Консервативной партии», — считает @jimmynimble.

«Притормаживание с проблемой это нормально, если вы уверены, что его связи с путинскими партнерами не угрожают национальной безопасности», — прокомментировал @cj_highland.

Пользователи призвали провести расследование в отношении Джонсона, потому что они переживают за его непредвзятость и адекватность при принятии решений.

«Учитывая, как Джонсон был скомпрометирован российскими деньгами, сейчас крайне важно провести расследование в отношении него, чтобы его больше не покрывали путинские олигархи», — добавил @ViewNorthern.