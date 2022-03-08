В Перми активно обсуждают фразу, которую произнесла учительница физики одной из школ во время учебной пожарной тревоги. Она пожелала ученикам сгореть. На форумах и в соцсетях об этом размещены уже десятки комментариев, и далеко не все граждане осуждают женщину.

Виктор Цветков. Не решила

Этот неприятный инцидент произошёл 3 марта. Прозвучал сигнал пожарной тревоги. Восьмиклассники спросили у педагога, нужно ли эвакуироваться. На что женщина ответила: «Вас не только эвакуировать, вам с гвоздями заколотить дверь надо, чтобы вы сгорели». По крайней мере, таким образом передали журналистам её слова законные представители школьников. Якобы один из учеников записал диалог на диктофон.

Подростков учительница всё же эвакуировала. По данным 59.ru, её действия соответствуют необходимому регламенту. Об этом журналистам сообщили в краевом минобразования. Но добавили, что по факту высказывания женщины проводится проверка. От работы её пока отстранили.

Примечательно, что интернет-пользователи не спешат осуждать педагога за её слова.

«Учительница могла бы быть и пооригинальней! Физик всё-таки», — шутит некий Земляк Махоуни. А Диванный Санитайзер считает, что дети драконят учителей и те, в свою очередь, срываются. А потом СМИ раздувают из мухи слона.

«Помню, в школе трудовик деревянными заготовками кидался, а физручка скакалкой по пятой точке ускорение придавала… Ничего, выросли», — написал гражданин.

«Записали на диктофон! Стуканули! Нагадили. Потом радуются. Поведение детей — это только отражение взрослых», — считает некий Горожанин. А форумчанин Сергей констатирует, что современные школьники стали какими-то нежными.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

«Скоро будут кричать: она на нас косо посмотрела — наверное, что-то плохое подумала!!! Других проблем реальных в образовании что ли нет?» — вопрошает гражданин.

Форумчанка по имени Любовь признаёт, что с одной стороны учительница не права. Но, с другой, «детки» зачастую относятся к педагогам весьма неуважительно.

«Хамят, грубят, даже могут поднять руку, а учитель даже подзатыльник не вправе отвесить, хотя в некоторых случаях не только подзатыльник, я бы розгами отходила по одному месту!!!» — возмущённо пишет Любовь.

Некий Гость отмечает, что учителя и так замотанные, и просит пощадить физика. Другой Гость интересуется, есть ли полная запись этого нашумевшего диалога. «Или как обычно, только часть слов учителя? А то непонятно, что было вначале, что побудило учителя такое сказать», — написал пермяк.

Ещё один форумчанин добавляет, что сейчас в школе такие «ученички», что вообще удивительно, как люди ещё идут работать учителем. А другой пишет: «Деточки, наверное, довели до белого каления. Она, конечно, погорячилась, но заметьте: дети записали на диктофон и нажаловались, мама устроила разборки. Мама, а вы не боитесь своего ребёнка?«

"Учитель в школе полностью бесправен», — полагает некий Александр. А Елена добавляет, что дети считают себя неприкасаемыми. При этом их родители «ведутся на закидоны мелких пакостников».

«Я знаю этого педагога, и если она такое сказала, то детки данного класса оооочень сильно постарались. Вообще, очень часто слышу от родителей, что их дети ангелы небесные, а учителя мучители», — отметила Елена.

«Восьмой класс. Стоят матерятся и обкуриваются из своих дымелок, не замечая ни прохожих, ни детей. Ни одного разумного слова у этого поколения при поддержке мамочек. Не удивительно, что доводят учителей до такого состояния», — вторит остальным форумчанам некий Гость.

Некоторые комментаторы считают, что школьники сами устроили провокацию. Есть и те, кто уверен, — педагог таким образом пошутила.

«О какой ценности учителей в наше время идёт речь? Когда любую шутку учителя воспринимают в штыки? Учитель тоже человек, тоже любит пошутить. Вопрос к ученику, который «настучал»: какое право ты имел использовать телефон на уроке? Почему из-за тебя отличный учитель и человек должен страдать, если ты неправильно воспринимаешь информацию, которую тебе доносят?» — возмущается Матвей.

Впрочем, есть и диаметрально противоположное мнение. Некая Светлана считает, что подобные педагоги «повально взращивают стрелков и психопатов». И настоятельно рекомендует учителям не работать в школе, если у них нет здоровья и нервы не в порядке.

«Травмированная в школьные годы психика в дальнейшем даст о себе знать. Учитель должен нести в мир знание, добро, быть примером, образцом своей профессии. Тогда и появится уважение к учителям. А пока учителя ведут себя хуже базарной бабы, отношение будет подобающим», — уверена женщина.

Судя по дискуссии, думающих как Светлана абсолютное меньшинство. В основном пермяки понимают всю тяжесть педагогического труда. Особенно в современных условиях, когда практически у каждого школьника есть возможность записать слова наставника на диктофон или на видео, а любая шутка вполне может обернуться против педагога. Смотря как её подать. А если, не дай Бог, педагог стукнет хулигана, срывающего урок, линейкой, то скандала на всю страну не избежать. Всё-таки у нас, в СССР, с этим всё было гораздо проще…