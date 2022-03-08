Владимир Зеленский обязан лично любой ценой остановить кровопролитие на Украине и достичь с Россией мирного соглашения. С таким призывом к главе Украины 8 марта обратился экс-президент Украины Виктор Янукович.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Владимир Зеленский

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Новость об обращении Виктора Януковича к Владимиру Зеленскому обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста, а также главного редактора одесского издания «Таймер» Юрия Ткачёва. Многие стали рассуждать относительно того, почему фигура бывшего президента Украины Виктора Януковича снова появилась в политике.

Официальное интернет-представительство президента России Виктор Янукович

«[Бывший премьер-министр Украины Николай] Азаров ещё ладно, но Янык (Янукович — О. П.)… Уж молчал бы лучше», — пишет Antonio B.

«При Януковиче порядок был!» — написал Alexey Petrovich.

«Как ни крути, он легитимный президент, хоть и беглый», — добавил Stes A.

«С точки зрения мирового права — сняли его незаконно, так что его могут вернуть для организации нового устройства Украины», — предположил Евгений.

«Вообще-то, он официальный президент, которого выбрала большая половина Украины и которого скинули майданутые», — пишет Tatyana.

«Фёдорович сдал Украину и сдал свой народ. Дело не в том, как жилось при нем. А в том, что он сбежал», — выразил свое отношение к Януковичу K. R.

«Янукович нужен для юридической чистоты. После его отстранения все принятые законы, акты объявляются никчемными, чтобы не отменять по одному. А дальше будут выдаваться указы президента», — считает Alex.

«Вы чего?! Он же просит… [Зеленского] остановить кровопролитие! И в чем он не прав?!» — недоумевает Инна.

«Собственно, Витя [Янукович] объявит временное правительство после того, как Зеля (Зеленский — О. П.) потеряет легитимность. Круг замкнулся», — поделился своим впечатлением от обращения Януковича Goodwin.

«А у вас нормальные люди во власти и в политических верхах были когда-нибудь? Ну вот из кого вам выбирать? Я не вижу никого, кто соответствовал бы уровню президента страны», — читает Ирина С.

«Виктор Фёдорович, сидели бы вы тихо. Надо было в 2014-м всю эту шушеру разгонять, сейчас-то чего уже?..» — отреагировал Olga.

«Да, лишь бы покричать. Так-то и это обращение к Зеленскому — тоже обращение. Он же не говорит «передай мне власть», — успокоила всех Алла.

«Да, при нём было лучше, чем при По (Порошенко — О. П.) и Зе (Зеленском — М. Р.), но он трус и предатель!» — пишет Валентина.

«А может, он искренне?» — задумалась «Генеральная линия».

«Послушайте! Кто в его шкуре был? Судьи… А я рад ему!» — отреагировал Vasily.

«Янукович… в 2014 [году]… выполнил условия, которые от него требовал Запад!!! Но Западу нужна была кровь, как и сейчас», — добавил «В».

"Янукович имел абсолютную власть и мог предотвратить Майдан задолго до того, как в Киеве пролилась кровь. Но политик только усугублял ситуацию, а в решающий момент струсил», — в свою очередь возразила Liana.

«У Зеленского обязанности перед нацистами», — пишет Gulya.

«Ну, как бы, если он остался, не факт, что был бы жив, для него готовилась судьба Чаушеску, тут же немного нужно смотреть не только внутри украинских процессов… А при Яныке (Януковиче — О. П.) жилось реально лучше», — написал Денис.

«Ну когда-то (во время так называемого майдана 2014 года — О. П.) и Зеленский с такими словами обращался к Януковичу. Так что 1:1…» — с сарказмом напомнила Наталья А.

«Между прочим, Янукович, как бы вы его ни ругали, не дал приказа стрелять по… [протестующим] на майдане. Даже когда те кидались в «Беркут» молотовым (коктейлями Молотова — О. П.) и погромы делали», — отметил Павел В.

«Что вы тут ни говорите, как ни распинайтесь, а Янык (Янукович — О. П.) — единственный оставшийся легитимный президент. Вот такой корявый, трусливый и обманутый. И танцевать заново надо именно с него…» — комментирует Sava I.

«Интересно. Янукович серьёзно ли? Думает, его кто-то послушает или примет? Даже я в этом сомневаюсь очень сильно», — подытожила Татьяна В.