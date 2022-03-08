Находящиеся в Харькове и Полтаве биолаборатории работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии, а биолаборатории во Львове — с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза. Об этом 7 марта заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил (ВС) России Игорь Кириллов на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

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Заявление начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России обсудили в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Обычные украинцы в курсе, что на территории их незалежной столько биологических лабораторий?» — задалась вопросом Марина Х.

Биологическая лаборатория

«Ну это только для нас информация, чтоб мы все проснулись наконец-то и не питали иллюзий… В остальном мире, да и самому гегемону, ни холодно, ни жарко. Они ещё раз потрясут пробиркой в ООН, разрушат ещё одну страну и дадут нобелевскую [премию] мира трясущему пробирку…» — отметил Петрович.

«Хороший набор… Им как раз только атомной бомбы и не хватало», — написал Виталий.

«Про то что на Украине биологическое оружие американцы начали разрабатывать, давно уже писали, это просто подтверждение информации», — отметил Василь.

«Неужели украинцы верят, что Запад и ЕС им самые лучшие друзья? Сама украинская власть сделала из соей страны полигон для испытаний, а людей подопытными кроликами, беря откаты от западных «друзей» за этот беспредел, то есть наплевали на собственный народ…» — добавила Галина.

«Об этих лабораториях на Украине только тупой и глухой не знал», — отреагировал Дмитрий Т.

«Вот только жалко, что Европа всё это будет слушать с закрытыми ушами. Зато когда Колин (бывший госсекретарь США Колин Пауэлл. — О. П.) тряс пробиркой… в ООН, все увидели», — прокомментировал новость Sergei G.

Пробирка Колина Пауэлла

«Только одно это оправдывает любую спецоперацию», — считает V.

«[Бывший депутат Рады] Елена Бондаренко кричала об этом с 2014 года! Ей только рот затыкали…» — отметила Elena Z.

«Так вот оно что… Вы помните эти странные вспышки давно забытых болезней на Украине, до ковида ещё? Корь, полиомиелит, чума…» — задумалась Oksana A.

«Всё правительство Украины надо судить за то, что позволяло происходить подобному на территории Украины!!!» — подытожил Серега.

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