Тесно общаясь с японцами более полувека, прожив в их стране немало лет, тем не менее подчас не могу понять их поведения. Или, вернее, в данном случае поведения японских властей, менталитет и политическая культура которых мне, казалось бы, достаточно хорошо знакомы.

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

На сей раз был озадачен тем, что правительство Японии, наложив на президента России и других российских высших должностных лиц несуразные санкции «за Украину», обиделось на включение Японии в список недружественных России стран.

Япония выразила протест в связи с включением ее в список недружественных России стран и территорий. Об этом сообщил на регулярной пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. «Обозначение (Японии) Россией как недружественной страны вызывает сожаление, нами был выражен протест», — заявил он от имени правительства Японии.

首相官邸ホームページ Хирокадзу Мацуно

Странная, право, логика. Возведя чуть ли не в «изгоев» всех руководителей соседнего государства, с которым поддерживаются дипломатические, торгово-экономические, культурные и иные отношения, Токио практически поставил эти отношения на грань прекращения. Да еще, воспользовавшись далекими для Японии событиями на Украине, открыто занял враждебную России позицию. Известно и о широкой моральной и материальной поддержке японским правительством русофобского неонацистского режима Киева. А также об активном участии Японии в развязанной США кампании финансового и экономического «удушения» России, а вернее, российского народа.

Мимо внимания Москвы не проходят и мероприятия небывалого ранее наращивания военного потенциала «пацифистской» Японии. В результате эта страна, по сообщениям, занимает по уровню оснащения современнейшими видами вооружения 5−6 место в мире, а по ежегодно увеличивающимся затратам на военные цели превосходит даже такие ядерные державы, как Великобритания, Франция и даже Россия. При этом в Японии не скрывают, что в качестве своих противников будущей войне в первую очередь рассматривают Россию и Китай. Да иначе и быть не может, ибо Япония давно является ближайшим и вернейшим военным союзником США, в своих доктринальных документах объявивших эти страны своими врагами.

Дело дошло до того, что прикидывавшийся ради получения Курил «другом России» бывший премьер-министр Японии, а ныне дон правящей Либерально-демократической партии Синдзо Абэ предложил разместить в Японии нацеленное против России и Китая ядерное оружие США. Не исключено, что это «предложение» — лишь форма зондажа скорого обзаведения Японией собственным оружием массового уничтожения. В связи с этим напомним нашим японским «партнерам», что решение о проведении специальной военной операции на Украине не в последнюю очередь было принято в целях предотвращения появления на ее территории у границ России ядерного оружия. Так что хотели того в Токио или нет, но заявление Абэ корреспондируется с угрозами Зеленского создать украинскую атомную бомбу. Едва ли нужно объяснять, что в Москве и Пекине найдут возможность нейтрализовать поползновения к превращению Японии вновь в агрессивную милитаристскую державу да еще с ядерными бомбами и боеголовками ракет.

President.gov.ua Синдзо Абэ и Владимир Зеленский

Перечень недружественных, да что там, открыто враждебных России деяний Токио можно продолжить. А ведь в Москве, в том числе на высшем уровне, еще до недавнего времени рассматривали Японию как миролюбивую соседнюю страну, заинтересованную во взаимовыгодной торговле и экономическом сотрудничестве. А некоторые наивные российские политики и дипломаты даже бездумно ратовали за… стратегическое партнерство России с Японией.

Так что «обиды и сожаления» по поводу объявления своей страны недружественной России японское правительство должно спрятать подальше и предпринять меры, чтобы вновь завоевать симпатии Москвы, не на словах, а на деле продемонстрировать, что хочет жить с русскими в мире и согласии. Убежден, что большинство японского народа стремится именно к таким отношениям с великим соседом на севере. Вот только позволит ли это японцам сковавший Японию цепью военных баз американский сюзерен, для которого Страна восходящего солнца еще долго будет не страной с уникальной культурой и традициями, а «непотопляемым авианосцем». Правда, ныне, как говорят военные, уже ничего непотопляемого нет…