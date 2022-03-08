На полях Анталийского дипломатического форума планируется контакт министров иностранных дел России и Украины — Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы с участием главы МИД Турции. Об этом 7 марта заявила официальный представитель дипведомства Российской Федерации Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева, а также на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте». Многие участники обсуждения усомнились в том, что с представителем украинской стороны удастся достигнуть какой-либо договоренности.

«10 марта планируется встреча глав МИД Украины и России в Турции», — написал Юрий Ткачев.

«А разве с Кулебой можно о чем-то говорить?» — недоумевает «Голуб».

"Побывают в одном помещении. Вот и вся встреча», — написал Aleksey, указав на то, что вряд ли будет достигнут результат.

«Дай бы Бог, чтобы договорились», — призвал Олег А.

«Зачем России это нужно? С людоедами нельзя договориться надолго», — отметил Глеб Д.

«Пустое. Путин не захотел отказывать Эрдогану, но не более», — считает Unv, вероятно, подразумевая то, что президент Турции ранее предлагал свою страну в качестве площадки для переговоров.

«Да только толку? Кулеба упоротый. В нынешнее время надо кого-то более гибкого и грамотного. Лавров его съест. Ну, посмотрим», — добавил UKRаїнець.

«Кулеба — бесполезный переговорщик», — отреагировал Борис.

«Вот даже не могу представить. Лавров и Кулеба. Слон в международных отношениях и моська местного разлива, которая только по ТВ и Фейсбуку может заявления делать», — с сарказмом пишет «И Так Сойдет».

«Толку? Думаю, реальные переговоры идут постоянно между Кремлем и руководством Зели (Зеленского — М. Р.)», — прокомментировал Alex S.

«Да не будет никакого толка во всех этих переговорах. Всё пустое. Зеля (Зеленский — М. Р.) не сдастся — его за капитуляцию нацики разорвут…» — отреагировал IL.

«И что?.. Опять Украина проигнорирует требования… Когда уже мозги включат?» — возмутилась Людмила.

«Ничего не изменит эта встреча. Это просто Эрдогаша (Эрдоган — М. Р.) сильно попросил, т. к. ему для внутриполитического рейтинга нужно. Раз он такой молодец, что, как обычно, Байдену на лысину плюнул, не введя санкции против РФ, то почему бы и не помочь человеку», — не без сарказма добавила Olga Svaytoslavovna.

«К этой встрече будет приковано внимание всего мира, — репортеры, журналисты и т. п. Хоть какая-то правда протечет в народ», — считает Александр Ж.

«Заседания ООН чуть ли не каждый день проходят на эту тему. Много правды народ узнал??? В любом случае все западные СМИ всё перевернут так, как надо западному истеблишменту», — ответила Александру Olga Svaytoslavovna.

«Видимо, на переговорах они более адекватно себя ведут, чем на публике», — добавил John J.

«Кулеба-то? Там правительство клоунское, ждать от них адекватных действий глупо», — ответила ему (John J.) Анна Л.

«Надеюсь, хотя бы этот не в кепочке и ветровке приедет, как [глава фракции «слуга народа) Давид] Арахамия», — выразила надежду Ольга С.

«Смысл? Уже встречались. Пока не будет команды из фашиктона (Вашингтона — М. Р.) — ничего не изменится», — подытожил Марк З.