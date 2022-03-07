Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. Об этом 7 марта он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал он.

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Заявление главы СНБО Украины обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Данилов

«Там, в РФ, уже ждут, ждут, никак не дождутся, пришлось самим идти», — иронизирует Max Z.

«Сказал и уехал в Европу…» — отреагировал Сергей Сергеевич.

«Это все русская земля, нравится ему или нет», — добавил Виктор В.

«Ну разве что пленным преступником он приедет в Россию», — с сарказмом отметила Татьяна З.

«Ох, не о том сейчас у Данилова мысли», — написал Николай Б.

«Вы же сами вызвали недавно Шойгу в Мариуполь на допрос в СБУ… Он пришёл, на кого теперь обижаетесь?» — не без иронии поинтересовался Александр К.

«Давайте разберёмся, когда и при каких условиях «ваша земля» стала вашей, а также, при каких условиях вы её успешно про (с)какали», — отметил Дмитрий К.

«У вас нет своей земли. Кроме пары областей. Всё остальное — русская земля», — прокомментировал новость Семен Г.

«А пупок не развяжется?» — смеется Алексей Д.

«Чует конец… истерит…» — добавил Алексей Ю.

«Скоро от Украины 6 областей… останется», — отреагировала Анжела Б.

«Это русская земля, ветеринар (глава СНБО Украины по профессии ветеринар — М. Р.) до сих пор этого так и не понял!» — отметил Дмитрий К.

«На что этот бандит надеется?.. Идиот», — не выдержал Владислав К.

«В клетке до Сибири [Данилова] доставят… Это в лучшем случае», — шутит «Толк Миракрай».

«Это про заработки в России? Да кому он тут нужен», — иронизирует Crab Alliance.

«Обязательно. И даже по Красной площади пройдёте, как мечтали. В качестве военнопленных», — не без сарказма отметил один из участников обсуждения.

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