Сеть: «Чует конец — истерит!» — глава СНБО Украины грозит России вторжением
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов пригрозил России вторжением. Об этом 7 марта он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Мы всех и все помним, никого и никогда не забудем. Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах в Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале… Вы пришли на нашу землю и в наши семьи — мы придем к вам», — написал он.
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Заявление главы СНБО Украины обсудили на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, «ВКонтакте» и Twitter.
«Там, в РФ, уже ждут, ждут, никак не дождутся, пришлось самим идти», — иронизирует Max Z.
«Сказал и уехал в Европу…» — отреагировал Сергей Сергеевич.
«Это все русская земля, нравится ему или нет», — добавил Виктор В.
«Ну разве что пленным преступником он приедет в Россию», — с сарказмом отметила Татьяна З.
«Ох, не о том сейчас у Данилова мысли», — написал Николай Б.
«Вы же сами вызвали недавно Шойгу в Мариуполь на допрос в СБУ… Он пришёл, на кого теперь обижаетесь?» — не без иронии поинтересовался Александр К.
«Давайте разберёмся, когда и при каких условиях «ваша земля» стала вашей, а также, при каких условиях вы её успешно про (с)какали», — отметил Дмитрий К.
«У вас нет своей земли. Кроме пары областей. Всё остальное — русская земля», — прокомментировал новость Семен Г.
«А пупок не развяжется?» — смеется Алексей Д.
«Чует конец… истерит…» — добавил Алексей Ю.
«Скоро от Украины 6 областей… останется», — отреагировала Анжела Б.
«Это русская земля, ветеринар (глава СНБО Украины по профессии ветеринар — М. Р.) до сих пор этого так и не понял!» — отметил Дмитрий К.
«На что этот бандит надеется?.. Идиот», — не выдержал Владислав К.
«В клетке до Сибири [Данилова] доставят… Это в лучшем случае», — шутит «Толк Миракрай».
«Это про заработки в России? Да кому он тут нужен», — иронизирует Crab Alliance.
«Обязательно. И даже по Красной площади пройдёте, как мечтали. В качестве военнопленных», — не без сарказма отметил один из участников обсуждения.
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