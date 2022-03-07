Евросоюз не сможет найти полной замены газу из Российской Федерации. Об этом заявила генеральный директор французского энергетического концерна Engie Катрин Макгрегор в интервью газете Les Echos.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Ресурсы, которыми мы сейчас располагаем, ограничены. Они не достаточны, чтобы заменить весь газ, который мы сейчас получаем из России», — сказала она.

Она отметила, что порядка 40% газа, который потребляет Европейский союз, поступает из Российской Федерации, а в некоторых странах Восточной Европы зависимость составляет 100%.

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Заявление Макгрегор обсудили в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян.

«В Европе потихоньку происходит отрезвление. Оказывается, без российского газа там начнется полный алес-капут. Странно, что мощная Европа не готова потерпеть ради солидарности со своим клиентом в лице постмайданного режима… Лишь напомню, что через Украину до сих пор продолжается транзит российского газа в Европу, и ни один эгегей-патриот (речь об украинских националистах — М. Р.), бегающий с автоматом по Украине в поисках российских диверсантов, ни словом не обмолвился в адрес Зельца (Зеленского — М. Р.) и его правительства с требованием прекратить эту газовую агрессию. Ну и сам Зельц жжет глаголом в адрес Европы за недостаточную поддержку, но о том, чтобы перекрыть транзит газа и нефти — ни гу-гу…» — написала Татьяна Монтян, добавив, что для простых людей военные действия — это беда, «а для барыг — только бизнес».

«Своя шкура всегда важнее», — отреагировал Максим П.

«Да все понятно. Всё специально, чтобы Америка стала поставщиком газа Европе после того, как все закончится», — отметил Tamarisc.

«А прикол, Украина покупает российский газ в Европе. Через них газ проходит, но они его покупают ещё и с европейской наценкой», — не без сарказма напомнила Inna.

ПАО «Газпром» Газопровод

«Надо пострадать за «демократию», — с сарказмом добавил SVP.

«Переобуваемся в воздухе… и это только начало!» — пишет Ксения.

«Ничего, недолго им осталось», — написал Hikari S.

«А сколько сейчас людей без работы оставит всякие Икеи и прочее, по-моему это враждебный акт агрессии. Как ответ, думаю можно было бы газовую пуповину перерубить Евролиге. Уже взрослое, пущай само питается», — прокомментировал Artur A.

«Пустой желудок и отмороженные уши изрядно стимулируют мышление», — с сарказмом добавил Павел П.

«Было бы неплохо перекрыть газ на время до окончания спецоперации, ну чтобы с той стороны взбодрились немного», — считает Давид.

«Добивают америкосы (американцы — М. Р.) Европу», — отреагировал Konstantink L.

«Газ поставляют по договору. Нельзя нарушать», — подчеркнула Татьяна.

«Европа заплатила за этот газ по предоплате, войну они нам не объявляли, а в договорах на поставку, мы имеем права на «не поставку» только в форс-мажорных обстоятельствах — война, стихийное бедствие и т. д. Если не поставим, то нас ждут миллиардные штрафы, оно надо? Вот следующую сделку уже можно отменить… Кстати и Зелька (Зеленский — М. Р.) войну не объявлял, РФ тогда бы с чистым сердцем перекрыла вентиль, но это другое», — написала Светлана.

«В Германии тоже начали слабо звучать голоса оппозиции. Может с ростом цен на энергоносители окрепнут», — подытожила Olga.