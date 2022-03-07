Шёл девятый день напряженности между Россией и Украиной. В регионе продолжаются столкновения. Российские военные подразделения добились определенных результатов в Донбассе, в Харькове и Херсонской области. Делегации двух стран встретились в Бресте на втором раунде переговоров. Согласно последним новостям из региона, встреча завершилась. Конкретным результатом второй встречи стала договоренность обеих сторон о временном прекращении огня в радиусе гуманитарного коридора. Незадолго до этих событий украинский лидер Зеленский и Путин сделали заявления. Зеленский сообщил: «Я знаю об обеспокоенности Путина, нам необходимо поговорить». Путин в своей речи отметил, что ничего не изменилось, и что «мы воюем с фашистами». Напряженность и столкновения между двумя странами очень активно обсуждаются в турецких социальных сетях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина и США

Журналист Невшин Менгу отправилась в зону конфликта и опубликовала следующую информацию с места событий:

@nevsinmengu:«Семьи, прибывшие из Харькова, попавшего под обстрел со стороны России, сильно травмированы. Многие плачут, некоторые пугаются каждого звука, думая, что это звуки выстрелов… Образовалась многокилометровая автомобильная очередь из желающих бежать из Киева».

@nevsinmengu:«Отели на Украине и закрыты, и в то же время переполнены. Из Киева и Харькова, попавших под обстрел, наблюдается поток людей, устремившихся на запад страны. Поскольку отелей не осталось, школы переделали в общежития. Сегодня мы ночуем в комнате, изображенной на фотографии. Вместе с нами в этой комнате расположилась семья, бежавшая из Харькова».

@nevsinmengu: «Интервью с матерью. Молодая мать с двумя детьми направляется в Румынию. Она сообщает следующее: «Мой супруг остался в Киеве воевать, мы направляемся к нашим друзьям в Германию». Я побеседовала с другой женщиной, ждущей в очереди, чтобы пересечь границу. Она приехала из Киева, где у нее было свое кафе, с началом российской оккупации смысла в содержании кафе не осталось, все ее сбережения обесценились. Она отмечает, что они никогда не испытывали ненависти к русским, и сейчас не испытывают ненависти, но их жизнь перевернулась с ног на голову».

President.gov.ua Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский. 3 февраля 2022 года

Телепродюсер и журналист Налан Сипар публикует следующий ответ, прикрепляя видеозапись:

@NalanSipar:«Те, кому интересно, как разбогател российский олигарх Дерипаска, и кто любит Горького, нажмите на видео ниже. Если вам интересно, как Дерипаска сотрудничает с немецким автомобильным гигантом VW, несмотря на то, что он уже находится в санкционном списке США, посмотрите это видео».

Журналист телеканала HaberTürk Али Чинар делится следующей информацией, заявляя, что это последняя информация:

@ALICINAR:«США ввели новые санкции в отношении ряда олигархов, членов их семей и их компаний. США введут визовые ограничения для 19 олигархов, 47 членов семей и их родственников. Среди лиц, попавших под санкции США, числятся пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, а также олигархи Николай Токарев, Борис Роттенберг, Аркадий Роттенберг».

В ответ на это сообщение пользователь по имени Решат Сомук публикует следующий комментарий:

@ResatSomuk: «Россия разбомбила атомную электростанцию на Украине. Путин готовится к третьей мировой войне».

Журналист Ибрахим Карагюль публикует следующий комментарий:

@ibrahimkaragul:«США и Англия с самого начала старались развязать войну на Черном море. Украина была лишь предлогом. Они хотят турецко-российской войны. Судя по тому, что был сбит румынский самолет, значит, первый шаг был сделан. Весьма вероятно, что начнется конфликт в Черном море. Турция осознает опасность».

Представитель газеты Yeni Akit в Анкаре Хаджи Якышыклы публикует следующий комментарий:

@haciykk: «Россия молчит! Все видеозаписи поступают из Украины… Высказываются НАТО и ЕС. Когда Россия заговорит, мы поймем, что это будет означать, что она «добилась цели»! «Прокси-война» хладнокровно продолжается в одностороннем порядке. Мировая война не будет развязана «в этом году»! Самая лучшая стратегия — это стратегия Турции по проведению «равноправных переговоров с обеими сторонами».

Цитата из видео «Более 1,5 млн украинских беженцев прибыли в Евросоюз» на YouTube Украинские беженцы в Польше

На что пользователь с ником Lidian Lion отвечает:

@LidianLion:«Неужели ты настолько боишься России, господин Хаджи? Какое влияние на тебя оказывают ее олигархические системы? Ты когда-нибудь проявлял эмпатию? Что по-твоему, означает олигархия в системах, где эти политики и чиновники богаты, а народ беден? Как ты считаешь, у нас тоже есть олигархия?»

Преподаватель университета, профессор, доктор наук Овгюн Ахмет Эрджан публикует следующий комментарий:

@ovgunaercan: «Давайте называть вещи своими именами. Эта война не между Россией и Украиной, а война России с США. Совершенно неправильно, что Турция призвала НАТО выполнять свои обязанности. А что если НАТО, игнорируя Монтрё, попытается пройти через Турецкие проливы с флотами стран, не имеющих береговых линий на Черном море? Начнется турецко-русская война».