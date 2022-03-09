Бывший итальянский министр Паоло Савона отметил, что санкции против России вредят жителям Запада.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа греется

«Я был уверен, что санкции введены против России, пока не заехал на бензоколонку», — написал 5 марта итальянский экономист в своем микроблоге в Twitter.

Сообщение политика обсудили читатели телеграм-канала украинского политолога и блогера Александра Семченко.

«Почти 500 лет — со времён Ивана IV… Россия живет под западными санкциями», — прокомментировал заявление итальянского экономиста Александр Семченко.

«Надо им на следующую зиму… покупать тулуп и валенки…» — отреагировал Игорь.

«Дайте ещё разгуляться беженцам [с Украины] в Европе. Я не про всех, но часть упоротых даст про*раться цивилизованным», — добавил Ден К.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

«Прозрели», — с сарказмом добавил Наим.

«В Германии что творится с ценой бензина — это ужас. 2 недели назад стоил самый дешёвый бензин 1.58€ А сегодня уже 2.08€…» — поделился V. H.

«Про Италию — чистая правда: когда у нас, в Германии, бензин был по 1,40 евро, у них — по 1,7. Сегодня у нас 2,1, боюсь предположить, сколько у них…» — добавила Tatyana D.

«Даешь санкций как можно больше хороших и разных! Газ по $10 000? Бензин по $1000. Пусть… [Европа] дальше с санкциями развлекается…» — пишет Сергей Ж.

«Те, кто принял санкции на скорую руку, понимают, что многие из них абсурдны или понесут большие последствия для них самих», — написал Евгений.

«И это ещё Россия не ответила санкциями в ответ», — отметил Sergey K.

«Это только начало, товарищи европейцы, скоро вам будут говорить как… [бывший президент Украины Петр Порошенко]! Прикрути [газ]!» — иронизирует Sebastian P.

Олег Дубина Петро Порошенко

«Так эти недоумки в США хотят ещё и от нашей (российской — М. Р.) нефти отказаться… Выстрел во вторую ногу. Осталось только в голову…» — не без сарказма добавил Vladimir.

«Конечно, тяжко, когда цены выросли на 30%. Но нам не привыкать. То же самое было в 2008 [году], в 2014 году. Что ж, нам не привыкать», — отреагировал Artur.

«В России есть отличная поговорка по этому поводу: «За что боролись, на то и напоролись!» Ждём пока все пересядут на электромобили, чтобы быть энергонезависимыми от России», — с сарказмом добавил Dmitrii.