Министерство энергетики Украины временно запретило экспорт природного газа с территории Украины, о чём сообщили в пресс-службе оператора газохранилищ «Укртрансгаза».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

»Министерство энергетики Украины запретило участникам рынка экспортировать природный газ с таможенной территории страны», — приводит сообщение источника ИА Красная Весна.

По данным источника, запрет касается газа в подземных хранилищах. Также запрещено выводить из страны газ иностранным компаниям, которые хранят топливо без растаможки.

Запрет украинского министерства энергетики, о котором украинская сторона заявила 3 марта, обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

»Я так понимаю, наполнение газохранилищ Украины транзитным газом должно остановиться?» — задумалась Ekaterina Z.

«А транзит запретить?» — задался вопросом Анатоль К.

«Сейчас вся Европа ненавидит русских, но пройдет два-три месяца, и знаете, кого они возненавидят гораздо больше?.. Думаю, вы уже догадались», — отреагировал Марк Т.

«Другими словами, мы свой газ продаем, а потом покупаем со стороны… где логика?!» — недоумевает Кими Р.

«Логика в карманах», — ответила ему Татьяна С.

«А по-другому Европе не нагадишь», — пишет Валерий Е.

«Вот обрадуются европейцы», — с сарказмом написал Александр Л.

«Он (вероятно речь о Зеленском — О. П.) посмел Европе кран перекрыть?» — не понимает Илья Б.

«Нет, он запретил частникам продавать газ из украинских хранилищ. Не путайте экспорт из хранилищ и транзит. Там в чём проблема — большая часть газа в хранилищах Украины не принадлежит государству, и компании на пике цен, боясь, что завтра его отберут у них или заблокируют, стали активно его продавать. Оставляя Украину без газа от слова «совсем». Труба же продолжает качать на запад в Европу газ — сейчас со 100%. Такого наполнения не было с 2014 года», — пояснил Илье Б. Павел Ш.

«Теперь «Северный поток — 2» будет качать не газ в Европу, а бабло в Россию!!!» — добавил Евгений Б., вероятно, намекая на рост цены на газ на европейском рынке.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«А транзит газа перекрыть от «агрессора» и [перестать] получать с него деньги они не хотят?» — с сарказмом поинтересовался Стас К.

«Эти… под конец решили украсть то, что осталось. Интересно, кому продадут по последней рыночной цене…» — задался вопросом Леонид З.

«Но транзит российского газа Украина не прекращает…» — подытожил Вадим Ш.

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