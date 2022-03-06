Телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которого российский лидер подробно разъяснил канцлеру ФРГ цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы, стал поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии об этом 6 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

"Канцлер тупой что ли? С первого раза не понимает? Третий раз мы пытаться уже не будем», — указывает Фанус З.

Многие пользователи не понимают, почему до европейских политиков не может дойти одна очевидная мысль — Россия на Украине борется с нацистской нечистью.

«Либо они все тупые, либо прикидываются… Сколько раз Путин уже это объяснял», — отмечает Святослав С.

«Шольц, надеюсь, ты понял. Повторять больше не будем», — обращается Пётр П.

Официальное интернет-представительство президента России Олаф Шольц

Некоторые комментаторы потеряли надежду, что со стороны европейских властей возникнет понимание того, что им пытаются объяснить человеческим языком.

«Ну и зачем этому недобитому нацику что-то там объяснять? Только время терять. Уже сто раз всё объяснили, самые тупые даже поняли», — напоминает Надежда К.

«На кой Путин им что-то разъясняет? Кто такой Шольц? Это продажный пятиминутный канцлер! Даже не страны, ведь Германия — это, по сути, американская корпорация. Той Германии уже нет давно. Немецкий дух умер», — считает Нормунд Д.

Часть людей убеждена, что, не будь российской военной спецоперации по защите Донбасса, тогда неонацисты совершили бы нападение под протекторатом НАТО.

«Непонятно, зачем он объясняет что-то этому недофашисту. Ведь Володин — спикер Госдумы — прямо сказал, что у них есть доказательства, что в ближайшее время НАТО должно было напасть на Россию с территории Украины. Надо было просто отдать копии этих документов канцлеру и опубликовать их в немецких журналах», — поделился своим мнением Лев Т.

«Да сколько можно им уже объяснять одно и то же? Как у ВВП вообще хватает терпения постоянно это делать? Пусть они себе на листочек запишут всё, если память плохая. И читают до тех пор, пока не поймут. Неужели Шольц настолько тупой и невменяемый? Я в шоке!» — пишет Aleksey G.

Ряд пользователей поражается терпению российского лидера, который из раза в раз пытается втолковать в умы своих европейских коллег очевидные истины, но не находит взаимопонимания.

«Путин — уникальный человек! У него очень много талантов! Но самый главный — быть президентом огромной страны со многими вызовами и при этом всегда оставаться человеком. А беженцы с Украины, похоже, скоро объяснят Западу, что они собой представляют. Немцы уже почувствовали это на себе. Удивлены очень, я уверена. До Шольца тоже рано или поздно дойдёт, кого он защищает. Укрофашистская змея скоро укусит того, кто её на груди пригрел», — считает Лариса Д.

Отдельные комментаторы отмечают, что Шольц всё прекрасно понимает, но ничего не может сделать, либо просто не хочет, ведь он находится на службе врагов Российской Федерации.

«Да всё этот Шольц знает. И Путин знает, что тот знает. И Шольц знает, что Путин знает, что он знает. Так, для проформы пообщались. На самом деле спецоперация идёт по плану и без претензий со стороны Запада. Договорились», — поделился своим мнением Михаил А.

Напомним, 4 марта на сайте президента России была опубликована информация, согласно которой российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора подробно разъяснил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу цели и задачи спецоперации на Украине, которые непременно будут реализованы. Путин подчеркнул, что опасность исходит от военных формирований неонацистов, которые не стесняются совершать военные преступления и пользоваться террористическими методами, прикрываясь мирным населением, как живым щитом.