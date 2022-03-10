В последние дни западный мир стал настоящим кладбищем некогда декларируемых им же принципов. Свобода слова, уважение частной собственности, верховенство права, борьба с дискриминацией, разделение государства и общества — перечислять погибшие идеалы можно ещё долго. И едва ли прозрение европейского истеблишмента о тщетности санкций в адрес России способно будет оживить западную мораль, если таковая когда-то и была. К такому выводу на фоне «экономической войны» против России пришёл целый ряд популярных телеграм-каналов.

Неизвестный художник. Вид Москвы времен Петра. XIX

Тем временем самоубийственная политика иностранных компаний продолжается — появляются всё новые заявления о временной приостановке деятельности в России. На смену цифровым гигантам от российского рынка сбыта начали отказываться дорогие бренды одежды и парфюмерии. Такие новости едва ли добавляют радости на фоне всего происходящего, однако простых граждан России мало волнует тот факт, что свои официальные продажи в России приостановил бренды Prada и Louis Vuitton.

В то же время характер подобных новостей даёт четкое понимание: весь потенциал своих экономических рычагов Запад уже истратил, а запреты мало популярных видеоигр напоминают даже не желание напакостить, а попытку утопающего ухватиться за последнюю соломинку, авось российские геймеры, позабыв о чувстве собственного достоинства, начнут винить в санкционном безумии не тех, кто запретил им играть, а собственное правительство. Однако заигравшись в экономические войны западный истеблишмент, видимо, забыл, что, роя яму другим, всегда есть риск попасть в неё самому.

Василий Суриков. Вид на Кремль зимой. 1876

«Интересно, что выберут западные избиратели через полгода — холодильник или телевизор? Думается, первое. Отопление в квартирах ЕС уже скоро понизят с 22 до 21 градуса. Не очень комфортно, скажу я вам. Особенно зимой. Особенно там, где нет централизованного теплоснабжения (например, Северная Италия). АдГ на марше, как и другие правые в Европе. США хотели сыграть в сценарий — мы забираем Украину ценой Европы? Посмотрим, посмотрим…» — написал телеграм-канал «Юрий Баранчик».

Тем более что российские власти, видимо, решили прекратить молча сносить все удары иностранных «партнеров» и принялись платить им той же монетой. Правда, вместо дамских сумочек и духов европейские потребители могут остаться без товаров первой необходимости.

«Ну что, начали огрызаться. Минпромторг рекомендовал российским производителям временно остановить отгрузку удобрений на экспорт из-за проблем с логистикой. Складывается ситуация, когда из-за саботажа осуществления поставок рядом иностранных логистических компаний получить законтрактованные объемы удобрений не могут аграрии как в Европе, так и в других странах. Сбои в отгрузках удобрений могут напрямую повлиять на национальную безопасность ряда стран и вызвать серьёзные последствия в виде дефицита продовольствия для сотен миллионов человек уже в среднесрочной перспективе», — отметил телеграм-канал «Антискрепа».

Надо отметить, что лидер западного мира — США способны более трезво смотреть на последствия санкций в адрес России и уже сейчас дают весьма мрачные прогнозы относительно судьбы мировой экономики.

«Экономические последствия в мире ситуации на Украине и санкций против России уже очень серьезные — Международный валютный фонд», — сообщил телеграм-канал «Банкста».

Чем активнее США и Европа вводят экономические санкции, тем актуальнее становится вопрос об ответных мерах. Пока что как таковых, их нет. Всё, что мы видим сейчас, — это не самостоятельные контрдействия против внешних противников, а внутренняя реакция, призванная стабилизировать ситуацию внутри страны, отмечает телеграм-канал «Незыгарь».

Объявление полноценного контрсанкционного пакета затягивается, и это вызывает напряжение. Ждать всегда страшнее, чем сталкиваться с вызовами лицом к лицу. А именно в таком положении сейчас находится коллективный Запад, считает автор поста.

«Его экономическое давление, высказывания его политиков и действия его коллективных органов управления не оставляют сомнений: речь идет о полном уничтожении России. Это должно быть еще хуже, чем сценарий ликвидации СССР. Он-то как раз шел на оптимистичной ноте взаимодействия и сотрудничества Советского Союза с Соединенными Штатами и их союзниками. В свое время Владимир Путин сказал, что зачем нам такой земной шар, если на его карте нет России. Сегодня именно тот момент, когда эти слова должны быть подтверждены конкретными делами», — отметил «Незыгарь».

Введенные российской стороной ограничения пока ничего существенного не меняют в мировой экономике. Запрет на полеты западных самолетов над российской территорией — неприятность, но не более того. Отказ в поставках ракетных двигателей и запуске зарубежных спутников — более серьезная вещь, но тоже достаточно легко преодолимая, считает телеграм-канал. Однако самые жесткие санкции ещё только впереди.

«Более серьёзным выглядят ограничения на экспорт в ряд стран сельскохозяйственных удобрений. Да, в перспективе это может дестабилизировать мировой продовольственный рынок, но не прямо сейчас. И Запад может надеяться, что эти поставки вот-вот возобновятся», — сообщил «Незыгарь».

Аполлинарий Васнецов. Сибирь. 1894

При этом Запад не скрывает своих страхов — в первую очередь его пугают возможные ограничения поставок энергоресурсов из России. Однако одними нефтью и газом уязвимость Евросоюза и США не ограничивается.

«Свои страхи они не скрывают. Это как раз обозначено в их санкционной стратегии. Нельзя трогать поставки Россией в США и Европу энергоносителей. Нельзя ограничивать поставки урана, алюминия, платины, никеля и другого сырья. Собственно, это и есть список реальных контрсанкций, которые могут повлиять на существование стран, поставивших цель уничтожить Россию. Но предположим, что план радикального ответа всё-таки есть и ждет своего часа. Тогда всё правильно. Сейчас идет рост мировых цен на сырье и энергоносители, падение мировых фондовых индексов. А ведь еще ничего не началось! Вот когда нынешние страхи будут отыграны, когда будет казаться, что самое страшное уже позади, можно привыкать к новой действительности и строить планы на развитие в стабилизировавшейся реальности, вот тогда и должны быть объявлены радикальные меры со стороны России, чтобы противник уже не смог подняться», — сделал прогноз «Незыгарь».