Решение Роскомнадзора заблокировать Facebook на территории России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 6 марта в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

"Прощай, помойка!» — написал Марат С.

Многие пользователи крайне позитивно отнеслись к данной новости. Граждане уверены, что без Facebook ментальное состояние российских граждан резко станет здоровее.

«Боюсь представить, что с Россией будет через пару месяцев. Люди перестанут виснуть в смартфонах, рождаемость подскочит, люди здоровым образом жизни займутся. Кошмар!» — пишет Андрей Ф.

«В пекло эту лицемерную соцсеть! Даёшь нашу, честную и справедливую!» — написал Дмитрий П.

Некоторые комментаторы отмечают, что в Facebook существует тотальная дискриминация всего, что связано с Россией, при этом откровенные русофобы чуть ли не оберегаются администрацией социальной сети.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Интернет

«Не то, что не расстраиваюсь, я даже рад! В администрации Facebook сидят поклонники украинской власти и ненавистники России. Иначе как объяснить цензуру российской точки зрения и поощрения разного рода садизма со стороны Украины. Это соцсеть лжи, которой никому не следует пользоваться!» — поделился своим мнением Михаил М.

«Там русофобия сплошная. Давно пора было уже заблокировать. Ещё бы укробандеровцев из «ВКонтакте» убрать, но они демоны через VPN умудряются сидеть!» — пишет Дмитрий Ж.

«Facebook находится при сапоге американской администрации и использовался до последнего во враждебных России целях. Блокировка — правильный шаг со стороны России», — написал Invert S.

Часть людей полагает, что вне политического контекста плакать по поводу блокировки Facebook тоже не стоит, ведь существуют прекрасные альтернативные социальные сети, в том числе отечественные.

«Ну, Facebook действительно был ужасен. Это иностранная версия «Одноклассников» отпугивала людей, которые пользовались человеческими социальными сетями», — отмечает Дмитрий Г.

«Facebook не только был информационной помойкой, это была помойка и как сервис. Просто винегрет из разных кнопок, и непонятно, неинтуитивно всё там устроено. Вообще не жалко. Гори в аду, Facebook!» — обращается Николай Г.

Ряд пользователей указывает на то, что пора провести полное импортозамещение в российском интернет-пространстве, как это сделано в Китае.

«Ну, наконец-то начали что-то делать! В Китае, в лучшей экономике мира, нет ни гугла, ни вотсапа, ни инсты! Официально они работают только через VPN! И живут люди лучше! Все эти западные сервисы мечтают попасть на китайский рынок, ведь там огромные деньги! Но нет, нельзя, в Китае свои национальные соцсети и мессенджеры. Все денежки остаются в стране, а люди в информационной безопасности. Надо брать с китайских соседей пример», — указывает Максим М.

Нашлись и те, кто отмечает, что для особо упёртых российские власти оставили возможность посмотреть, во что превращается Facebook, находясь под запретом в Российской Федерации.

«Все желающие вновь окунуться в это болото — пожалуйста, VPN вам в помощь, но что-то мне подсказывает, что поклонников Facebook у нас в России не так уж и много. Только поклонник садомазо предпочтёт Facebook вместо «ВКонтакте», — считает Maksim N.

Напомним, 4 марта на сайте Роскомнадзора была опубликована информация, согласно которой ведомство решило заблокировать Facebook в России в ответ на ограничение доступа к российским СМИ. В РКН отметили, что с октября 2020 года на площадке данной соцсети было зафиксировано 26 случаев дискриминации средств массовой информации Российской Федерации.