В украинской столице городе Киеве убили члена первой делегации украинской стороны на переговорах с Россией Дениса Киреева, сообщает 5 марта украинское издание «Страна» со ссылкой на источники в украинских силовых структурах. По информации украинского СМИ, убийство произошло около Печерского суда.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По самой распространённой версии, Киреева убили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), заподозрив в государственной измене. По иной версии, его убили как важного свидетеля. По третьей версии, Киреева убили в результате разборок, связанных с бизнесом.

Новость обсудили на странице украинского блогера Анатолия Шария в социальной сети Twitter.

«Но весь мир «стоит» за Украину… Тут вижу, там не вижу, а здесь мы рыбу заворачивали…» — отреагировал lorca557.

«Я когда это читаю, не понимаю, это вообще наша реальность?» — недоумевает Constantine.

«Можно констатировать — власть на Украине захватили нацисты», — отреагировал «Рождённый в СССР».

«Вот скажите, это разве нормально?» — задался вопросом Олег Н.

«Гуляй-поле», — добавила Елена Г.

«Звонок для всех, кто захочет договориться», — отметила КateBatysh.

«Об этом расскажут в Европе по всем каналам?» — с сарказмом поинтересовался Максим С.

«Это уже даже не Сомали…» — отреагировал Rgr.

«Господи… Какой там творится ужас… Власть является убийцей собственного народа!» — не выдержала Ирина.

«В западных СМИ об этом ни слова, естественно?» — спросил Aleks.

«Просто жесть, дна не видно! В голове не укладывается. Это уже заявка на анархию», — написал Александр Михайлович У.

«Ну и с кем там переговоры вести? Зеленский и его переговорщики просто не имеют никаких полномочий. Никакие договоренности не будут выполняться», — добавил «Я крокожу».

«Нацики вообще край потеряли, полная анархия. Простых людей жалко», — отреагировал Taxi Blues.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Всё для срыва переговоров», — пишет Джон До.

«Но нацизма на Украине нет. США его не видит. Значит, его нет», — не без сарказма отметил Александр.

«Вот теперь окончательно ясно, у кого там власть! Президент — марионетка», — отреагировал KhaKna.

«Это агония… Они не сдадутся, потому что знают, их будут судить…» — прокомментировала новость Ирина Б.

«Теперь понятно, почему Зеленский не хотел войну заканчивать после выборов и резко сменил риторику. Его так же бы грохнули и нашли замену… Сказали бы… президент предатель оказался», — выразил свое предположение Vincetore Dei Re.

«Сомали. И есть же еще люди, возмущающиеся российской спецоперацией по денацификации…» — написал «Белый и Пушистый».

«Все, кто поддерживает эту власть, поддерживает дальнейшие смерти. Единственный вариант окончания боевых действий — это снести всю верхушку Украины», — считает Юрий.

«Куда пришли США, там всегда начинается ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)…» — подытожил «Добрый самаритянин».