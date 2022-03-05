Организацией «Общественная потребительская инициатива» 3 марта был подан иск в Пресненский суд Москвы к компании Apple. Как пишут сегодня «Известия», истец требует признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить их, а также предлагает в качестве ответной меры арестовать счета и имущество «Эппл Рус». Глава общественной организации Олег Павлов подчеркнул, что согласно российскому законодательству, ни одна компания, импортирующая товары, не вправе прекращать свою деятельность без выполнения обязательств перед потребителями: ремонт, замена продукции, возврат, компенсация убытков, причиненных некачественными товарами. Издание указывает, что от официальных комментариев в Apple воздержались, но источник «Известий» — в компании, являющейся российским партнером, заявил, что Apple не уходит с российского рынка, компания временно приостановила поставки и продажи своей техники, по-прежнему работает App Store, платежный сервис Apple Pay доступен клиентам российских банков, не попавших под санкции. При этом, как отметил источник, работает техподдержка, сервисы по ремонту и гарантийному обслуживанию и другой электроники. Издание напоминает, что доля Apple в январе на российском рынке смартфонов, по данным «Связного», составляла 16,8% в штучном выражении и 44,6% в денежном. В 2021 году в стране, по оценке ритейлера, было продано 4,4 млн смартфонов Apple на 333,6 млрд рублей. Это на 20% больше в штучном выражении и на 52% в денежном, чем годом раньше.

Иван Шилов ИА REGNUM Смартфон

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков не уверен, что компанию удастся «наказать»: непонятно, говорит он, какие активы российского Apple в принципе можно арестовать, монобрендовые магазины Apple в РФ принадлежат её партнерам, офисы арендованные, арест счетов, вряд ли в данный момент имеет смысл, поскольку поставки заморожены, нет и платежей со стороны российских ретейлеров. О перспективах иска, по словам юриста, специалиста по защите прав потребителей Яны Бондаренко, можно говорить только после изучения международного законодательства. Надо и учитывать то, что в РФ компанию представляло зарегистрированное тут российское юрлицо с участием иностранного капитала, которое пока еще существует, но, скорее всего, будет обанкрочено или ликвидировано. Поэтому, скорее всего, заключает юрист, предъявить исковые претензии будет не к кому.

Джон Морган. Господа присяжные. 1864

Между тем аналогичные иски общественная организация подает и к другим компаниям, объявившим об уходе с российского рынка. По словам Павлова, получив многомиллиардные прибыли от продаж товаров россиянам, они, злоупотребив доверием, бросают их на произвол судьбы: учитывая объем неисполненных обязательств перед российскими потребителями, в действиях руководства данных представительств, очевидно, содержатся признаки ряда серьезных правонарушений, вплоть до преступлений. Как подчеркнул Павлов, помимо ареста счетов и имущества организация уже ведет работу с правоохранительными органами по поводу квалификации и пресечения подобных деяний.

«Топ-менеджерам российских представительств, бездумно исполняющим приказы зарубежных хозяев, мы хотели бы напомнить, что они прежде всего являются гражданами своей страны и только во вторую очередь наемными работниками», — говорит глава организации.

И тут заметим, в воздухе снова повисает вопрос, а как следует действовать российским топ-менеджерам представительств зарубежных компаний в подобных случаях?!

Тем временем зарубежные аналитики, чье мнение опубликовала 5 марта газета Politico, как пишет ИА REGNUM, считают, что американские технологические гиганты не ощутят больших потерь, если покинут российский рынок из-за ситуации на Украине. На Россию, по их подсчетам, приходится совсем небольшая доля их прибыли: даже если Apple, Google, Meta и Netflix выведут все свои сервисы с российского рынка, то потеряют в общей сложности примерно 1−2% своей многомиллиардной прибыли. «Крошками на столе» называет аналитик инвестиционной компании Wedbush Дэн Ив эти потери для таких технологических компаний «по сравнению со всем пирогом». У Amazon, пишет газета, в России сейчас присутствуют в основном только сервисы облачного хранения данных.

Якоб Йорданс. Падение титанов. 1636-38

Наиболее сильный урон нашей стране, по словам руководителя практики сопровождения сделок юридической фирмы FTL Advisers Юлии Батталовой, мнение которой 2 марта приводилось в публикации правового портала Pravo.ru, нанесет ограничение по экспорту продуктов, подконтрольных бюро индустрии и безопасности при министерстве торговли США (BIS): электроники, компьютеров, авионики, компонентов для аэрокосмической промышленности и другой техники, связанной с IT-индустрией. Эксперт прогнозирует дефицит и рост цен на процессоры и другие комплектующие, которые используются при производстве различной электронной техники. По имеющейся у Батталовой информации, многие российские компании уже успели столкнуться с проблемой отгрузки таких товаров.

Издание указывает, что власти США сделали исключение для потребительских устройств — телефонов, ноутбуков, камер и прочих, — но государство их покупать не сможет, при этом основные производители процессоров в мире — Intel и AMD, как сообщал 27 февраля РБК, решили пока не поставлять свою продукцию в Россию. Если они не пересмотрят это решение, Россия останется не только без персональных компьютеров, но и без серверов для интернет-сервисов и банков, пишет правовой портал, также указывая на то, что «Эльбрус» не поможет, так как этот процессор производился на мощностях тайваньской TSMC, присоединившейся, как сообщало 25 февраля издание «Лента.ру», к санкциям против нашей страны.

Прямо сейчас Россия становится жертвой так называемого cancelling (с английского — «культура отмены») со стороны западного мира, обращает внимание партнер юридической фирмы TAXOLOGY Алексей Артюх, подчеркивая, что не только политики и госучреждения накладывают ограничения, но и простой частный и «обычно аполитичный бизнес отказывается работать с россиянами и в РФ». Ярким примером он называет компании Shell и British Petrolium (BP), которые, по его словам, «пережили многое с начала 1990-х годов в нашей стране, но уходят только сейчас». Несмотря на мирный посыл российских властей иностранным инвесторам о необходимости принятия взвешенных решений, иностранные партнеры, отмечает Pravo.ru, бегут из российского бизнеса: BP объявляла (по сообщению bbc.com), что избавится от своей доли 19,7% в «Роснефти», а международный агрегатор такси Uber (писали Ведомости), ускорит продажу доли в СП с «Яндексом» и сократит присутствие в совете директоров. Изменился и курс валют. Батталова предполагает, что некоторые компании и граждане попытаются со ссылкой на это и другие экономические последствия санкций отказаться от уже заключенных договоров. Правда, напоминает она, 6 лет назад Верховный суд подчеркивал, что резкое изменение курса валют на фоне политического кризиса не учитывается в подобных случаях, так как даже рядовой клиент банка должен уметь их предвидеть. Теперь же юристы, пишет издание, попытаются сформировать новую судебную практику, чтобы найти для бизнеса различные легальные способы для изменений условий действующих контрактов.

В свою очередь Forbes на днях сообщал, что крупнейшие иностранные бренды одежды приостанавливают работу в России. Такое решение, пишет издание, уже приняли шведская Hennes & Mauritz (бренды H&M, COS, Arket, & Other Stories, Monki и Weekday), американский Nike и около десятка брендов и маркетплейсов. Остановил поставки для российских магазинов, которыми управляет компания-франчайзи из Турции, британский fashion-ретейлер Marks & Spencer (M&S). Остановлена работа в России таких брендов, как Boohoo, Nike, Ganni, и маркетплейсов ASOS, Farfetch, Yoox, Net-a-porter, Mr Porter, Matchesfashion и Mytheresa. К слову, H&M — одна из крупнейших сетей магазинов одежды в Европе — по состоянию на начало 2021 года в России было открыто 155 магазинов компании, годовая выручка в России по итогам 2020 года составила $745 млн. В целом же, по оценке Fashion Consulting Group, в 2021 году оборот российского fashion-рынка вырос на 9%, до 2,69 трлн рублей, 67% этого оборота приходится на продажи одежды. Точное число международных брендов в России эксперты fashion-рынка и рынка недвижимости, подмечает издание, посчитать не смогли.

Цитата из к/ф «12 стульев». реж Леонид Гайдай. 1971. СССР Платье из мужниной рубашки

«Многие компании работают в России по франшизе, некоторые — как СП с русским капиталом, крупные же сети, такие как H&M, — напрямую», — сказала изданию старший директор, глава ретейл-департамента компании CBRE Марина Малахатько.

«Сегмент одежды не относится к санкционным отраслям. Маловероятно, что на импорт одежды будут вводиться целевые ограничения, — рассуждает генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. — Решения об уходе с рынка — это самостоятельные решения самих брендов, которые не имеют возможности осуществлять работу в текущих политических и экономических условиях. При этом с точки зрения ведения бизнеса бренды совершенно не заинтересованы терять российский рынок сбыта. И если для люксового сегмента доля России составляет менее 2%, то для ряда крупных европейских брендов массового сегмента эта доля уже более значительна и может достигать 10−15%».

Приостановка бизнеса означает фактическое закрытие магазинов (помещения под магазины ретейлеры арендуют) и оформление сотрудников в принудительные отпуска, замечает Малахатько. Также есть мнение среди экспертов, подчеркивает Forbes, что приостановки продаж в России других иностранных компаний — дело времени.

Но, как замечают многие российские эксперты, наша страна еще толком не приступала к ответному санкционному удару. Предложения самые разные. «Литературная Газета» на днях вспоминала слова замглавы Совбеза России Дмитрия Медведева по поводу возможных ответных мер, в частности, на арест российских активов на Западе, говоря о симметричных действиях: аресте средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу, а, может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. В этой же публикации приводится мнение депутата Госдумы РФ, профессора Финансового университета при правительстве Олега Матвейчева, который отмечает, что количество российской собственности за рубежом (здания посольств, земельные участки и т. п.) эквивалентно иностранным активам в РФ, в числе которых заводы, инвестиции в буровые скважины и торговые сети вроде «Икеи» или «Ашана». Так почему бы, полагает специалист, в случае начала арестов российской собственности и счетов за рубежом не начать отвечать по принципу «баш на баш»?

К слову, в конце декабря 2016 года, как писал Интерфакс, администрация президента США Барака Обамы ввела санкции в отношении РФ: из США были высланы 35 российских дипломатов и члены их семей, закрыт доступ к загородным дачам постпредства РФ при ООН в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне, которые являются собственностью РФ и обладают дипломатическим иммунитетом. Тогда, указывало издание, Москва не стала принимать ответных мер. В июле 2017 года информагентство указывало, что администрация Дональда Трампа также «не спешит возвращать недвижимость». Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя сообщения СМИ со ссылкой на источники о том, что США вернут дипсобственность России при определенных условиях, называл их «грабежом средь бела дня».

Ганс Гольбейн Младший. Послы. 1533

«Как это так — отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу «что мое — то мое, а что твое — то поделим», — говорил он.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев выразил тогда мнение, что пришло время для симметричного ответа на высылку российских дипломатов из США и арест российской недвижимости, подчеркнув, что приветствует симметрию «только в части, касающейся наших ответов на высылку российских дипломатов и арест российской недвижимости», но в остальных сферах симметричных ответов на санкции США быть не должно.

«Я убежден в том, что если мы ввяжемся в некую симметричную игру «баш на баш», это будет неправильно, это не будет соответствовать нашим национальным интересам и возможностям», — цитировал Интерфакс слова сенатора в публикации от 26 июля 2017 года.

Возвращаясь же к недавней публикации «Литературной Газеты», добавим, что издание также приводит мнение члена наблюдательного совета гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александра Разуваева, предлагающего «лайтовую» версию ответа на аресты счетов: Россия могла бы заморозить выплаты по внешним долгам, включая корпоративные, и дивиденды по акциям. Политолог Марат Баширов замечает здесь же, что в первую очередь Россия должна конфисковать энергоактивы, а также совместные производства.

«Нам грозят, что могут забрать самолёты, которые у нас в лизинге. Но мы просто оставим их у себя. Это не такие большие суммы, но это всё-таки миллиарды долларов. Мы оставим их у себя не из мести, а для компенсации», — отмечает Баширов.

При этом 2 марта РБК со ссылкой на свои источники сообщал, что Минтранс провел совещание с участием крупнейших авиакомпаний, на котором обсуждалась возможная национализация арендованных самолетов. Но в публикации Forbes ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов высказался, что «через год из-за невозможности использовать их по техническим причинам» число национализированных самолетов все равно сократится вдвое. Кроме того, «Литературная Газета» приводит мнение Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (НКО, признанное в РФ иностранным агентом) Василия Колташова, который считает, что конфисковать нужно не активы иностранцев, а технологии: например, Россия могла бы перестать признавать право США на патенты, «приняв закон о дружественных и недружественных государствах». Если страна, по словам Колташова, окажется в списке недружественных, то «мы можем начать копировать её технологии в фармацевтике, промышленности, производстве, электронике, медицине». По мнению Колташова подобные правовые механизмы легко реализовать благодаря принятым поправкам к Конституции РФ, где теперь зафиксировано доминирование внутреннего права над внешним.

Между тем «Коммерсантъ» публикует заявление вице-премьера РФ Андрея Белоусова, предлагающего три варианта развития событий для иностранных акционеров, принявших решение уйти из РФ на фоне операции на Украине. Первый — компания продолжает полноценную работу в России, однако в полном объеме обеспечивается поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, а также выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками. Второй — передача иностранными компаниями своей доли под управление российских партнеров.

Впоследствии они смогут вернуться на российский рынок. Такое развитие событий обсуждалось с российским предпринимательским сообществом. По словам первого вице-премьера, представители бизнеса готовы к такому варианту и отдельные инвесторы уже воспользовались такой опцией. Третий вариант предусматривает окончательное прекращение работы предприятия в России, после чего будет закрыто производство и уволены сотрудники. При этом раскладе событий предприятие будут закрывать посредством процедуры ускоренного банкротства. В то же время издание пишет, что российские предприниматели опасаются роста безработицы, которая, по некоторым подсчетам, может удвоиться. А РИА Новости сегодня приводит заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, по словам которого место уходящих из России компаний в будущем могут занять другие. Первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко сказал «Ленте.ру», что уход зарубежных производителей обусловлен рядом факторов: на это повлияли нарушение логистических цепочек на фоне ограничения воздушного пространства и контейнерных перевозок, скачки курса, а также попытка психологического давления на граждан. Депутат не исключил, что когда ситуация с курсом и логистикой стабилизируется, зарубежные компании вернутся в Россию, так как здесь всегда открыты двери для добросовестных инвесторов и поставщиков, отметив также, что отечественные компании на фоне ухода иностранных компаний укрепят свои позиции по ряду направлений.