После денацификации Украины понадобится и денацификация её школ
4 марта появились первые свидетельства того, что в соответствующих российских ведомствах пошло предметное обсуждение вопросов конкретных направлений будущей денацификации Украины. Приоритетным делом в этом плане станет оздоровление украинской системы образования.
Как всем хорошо известно, в украинских школах и вузах, причём даже тех, которые до известного времени вели преподавание на русском языке, долгие годы шла обработка мозгов детей и молодежи в духе украинского шовинизма и русофобии. В последние восемь лет она приобрела тотальный фашистский характер. Всё это нанесло огромный культурный, образовательный, мировоззренческий ущерб. Его размеры нам ещё только предстоит оценить.
Говоря выше об украинском фашизме, я не ошибся в слове: это действительно был и остаётся дух — только дух тёмный, сатанинский. Фашизм идёт по тем странам, где он вновь поднимает голову, и за их пределы на кончиках стволов, но зарождается на кончике указки или ручки учителя, в его конспектах к урокам и лекциям. Теперь истинным патриотам на Украине при нашей помощи предстоит сложнейшая кропотливая работа по замене этих разрушительных образовательных и воспитательных установок на установки созидательные.
Как эта работа пойдёт в освобождённых районах Донецкой и Луганской Народных Республик, в принципе, понятно. Там есть и кадровый потенциал, и относительно общая русская языковая и культурная среда. Там среди населения преобладает антифашистский настрой. Трудности там тоже будут, но преодолевать их будет не так сложно, как на территории Украины.
Особенно серьёзно стоит вопрос об изменении образовательных и воспитательных установок в школах и вузах в областях с преобладающим украинским населением. В основном это касается, конечно, истории и обществоведения, а также преподавания русского языка и русской литературы, но не только.
Работу, которую предстоит провести в украинской системе образования, предстоит делать, конечно, в первую очередь сторонникам денацификации на самой Украине — местным и региональным властям, педагогическому сообществу, общественно-политическим организациям, родительским объединениям. Но мы должны им в этом деле помочь. И не надо говорить, что у нас самих много проблем в образовательной и воспитательной сфере, что мы сами никак не можем вернуться к тому нормальному состоянию системы образования и воспитания, которое мы знаем по советским 1940 — 1970-м годам. Да, это так, но всё равно мы должны собраться и помочь. Тем более что эта помощь соотечественникам на Украине, в ДНР и ЛНР самим нам придаст импульс к тому, чтобы мы более последовательно и настойчиво избавлялись от навязанного нам западного либерального влияния, последствия которого мы видим сегодня на Украине. И не только мы: нам понадобится помощь Белоруссии. Белорусская система образования ближе к нашей, и одновременно белорусские учителя не будут вызывать такого отторжения у радикально настроенной части украинского населения, как учителя из России. А учителя точно понадобятся — скажутся и эмиграция сторонников режима Турчинова — Зеленского, и нежелание оставшихся работать в новых школах. Здесь надо будет задействовать все наработки, которые имеются в области высшего и среднего образования по линии Союзного государства. Понятно, что педагоги-методисты выскажутся по этой теме более профессионально, к чему их и призываю.
Недавно прозвучал призыв к Верховному главнокомандующему сформировать «добровольческий корпус», который наряду с армейскими частями тоже примет участие в искоренении фашизма на Украине. Правильный порыв, но смотреть на роль добровольцев предлагаю шире, потому что на территории бывшей бандеровской Украины предстоит огромная восстановительная работа. Не берусь сейчас что-то конкретно говорить по вопросу о том, каким именно будет будущее устройство Украины, помимо ДНР и ЛНР. Ясно, однако, что будет ли это единое денацифицированное государство или несколько таких государств, во всех них, помимо нашего силового и правоохранительного присутствия, а также помощи в восстановлении инфраструктуры и жилого фонда, должно быть в полной мере восстановлено культурно-историческое присутствие России.
Честно скажу, что говорить в этом контексте о восстановлении «русского мира» язык не поворачивается, потому что у нас самих-то в России «русский мир» в последние десятилетия существенно просел. И всё же до такого его изничтожения, как то, какое мы наблюдали на Украине, дело не дошло. Более того, мы начали восстанавливать наши традиционные основы, включая основы, созданные и упроченные в советскую эпоху, и специальная военная операция против нацистского и русофобского украинского режима обязательно придаст импульс этой работе и внутри России.
Одним словом, пора начать формирование «гуманитарного» корпуса добровольцев, которые поедут на Украину работать в сфере образования, культуры, муниципального и регионального управления, общественной жизни. Костяк этого корпуса, надеюсь, составят добровольцы из числа граждан России украинской национальности, русские выходцы с Украины, особенно те, кто переселился оттуда в Россию в последние годы.
Формировать такой корпус надо быстро, но всё равно на это понадобится время. Что же делать сейчас? Чистка украинских учебных программ от шовинистической и нацистской мерзости должна вестись, как говорится, «на ходу», так как детей и молодёжь нельзя оставлять вне школ, вне контроля. Здесь придётся полагаться на сознательность учителей, а в тех случаях, когда они настроены явно антироссийски, надо искать им замену. Уверен, что на Украине есть немало учителей, которые вынуждены были уйти с работы под давлением обстоятельств последних лет. Их надо возвращать. А пока проводить в школах вместо уроков истории и обществоведения или в дополнение к ним просмотры старых качественных кинофильмов Одесской киностудии и студии им. Довженко, других актуальных в сегодняшних обстоятельствах шедевров советского кинематографа, российских фильмов, которых жители Украины были лишены последние годы. Фильм «Иди и смотри», думаю, будет весьма своевременен как подготовка к будущему процессу над современными нацистскими преступниками, погубившими постсоветскую Украину.
Помощью в проведении новой образовательной и культурной политики на Украине и расширением поддержки в этой области, уже оказываемой нашим союзникам ДНР и ЛНР, должна заняться межведомственная рабочая группа высокого уровня. Это серьёзнейшее дело нельзя поручить только Минобразования, Минкультуры или Россотрудничеству — загубят.