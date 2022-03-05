В Южной Корее обсудили очередной ракетный пуск КНДР.

Иван Шилов ИА REGNUM Северокорейская ракета

По сообщениям южнокорейских СМИ, 5 марта из окрестностей северокорейской столицы в 08:48 по местному времени был произведен запуск снаряда, предположительно, баллистической ракеты средней дальности.

По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 270 км на высоте около 560 км над землей.

Известно, что с начала 2022 года это уже девятый запуск, осуществленный КНДР.

Учитывая дальность и высоту полета, предполагается, что данный снаряд аналогичен ракете, запущенной 27 февраля из окрестностей Пхеньяна и пролетевшей около 300 км на высоте 620 км.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, что запуск ракеты, осуществленный 27 февраля, был связан с разработкой разведывательного спутника.

Отметим, что Северная Корея провела ещё одну вооруженную демонстрацию за четыре для до президентских выборов в Южной Корее. Предполагается, что таким способом Пхеньян пытается повлиять на выбор следующего главы государства. Однако ряд экспертов считает, что такими действиями КНДР пытается показать свою волю к укреплению обороноспособности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ким Чен Ын

Между тем сразу же после ракетного пуска Совет национальной безопасности Южной Кореи провёл экстренное заседание, в ходе которого призвали Пхеньян «немедленно прекратить действия, вызывающие напряженность».

»А может, просто лишим жизни Ким Чен Ына?» — интересуется gkwj***.

«Если у Южной Кореи не появится ядерное оружие, то она станет «второй Украиной»», — предполагает mind***

«Сколько КНДР запустили в текущем году ракет? Девять! Если бы хоть одна полетела в сторону Сеула, наше правительство не закрывало бы на это глаза», — отмечает sl55***.

«По мере приближения даты выборов в президенты Пхеньян начинает устраивать шоу», — пишет fron***.

«Думаю, наше правительство будет выражать сожаление, даже если бы Пхеньян запустил ракету прямо по Сеулу», — предполагает dive***.

«За пять лет ничего не изменилось. Как пускали, так и пускают. А о чем это говорит? Правильно, о некомпетентности властей», — отмечает real***.

«Требую укрепления союза Сеула и Вашингтона!» — требует hong***.

«Какой эффект окажет на Пхеньян простое осуждение? Единственное, что произошло за последние пять лет — уничтожение межкорейского офиса связи стоимостью несколько десятков миллиардов долларов», — пишет kim3***.

«Кажется, я знаю, что будет на следующих президентских выборах», — пишет vuls***.

«Почему мне кажется, что своими осуждениями только поддерживаете КНДР?» — интересуется pret***.

«Ким Чен Ын устраивает пуски прямо перед выборами. Не удивлюсь, если это как-то повлияет на победу кандидата от оппозиции, который ранее высказывался о превентивном ударе», — сообщает 78yo***.

«Кажется, даже в КНДР хотят, чтобы на юге сменилось правительство», — предполагает jasm***.

«Мун на протяжении всего президентства выкрикивал заявления об официальном прекращении войны и установлении мира и каждый раз получал в ответ ракету», — отмечает leej***.

«У КНДР больше ядерного оружия, чем у Британии и Франции. Интересно, если гипотетическая «бомба» рванет у их берегов, они тоже сразу же побегут к США?» — интересуется didw***.

«Может, стоит нанести ответный удар?» — вопрошает yyk1***.