Когда канцлер Германии Олаф Шольц объявил о резком развороте немецкой внешней политики в отношении России, это вызвало сильные эмоции в Польше. Правящая польская коалиция во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) поспешила поставить себе это в заслугу. Критически настроенная в адрес PiS газета Rzeczpospolita признает: «Возможно, не под давлением премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого канцлер изменил свою политику на 180 градусов. Но впечатления тоже имеют значение. Визит польского премьера состоялся незадолго до провозглашения решения. Создавалось ощущение, что глава польского правительства увещевал немцев. От такого впечатления трудно будет отделаться». Более того, изменился тон представителей польский оппозиции, в заявлениях которых зазвучали осуждающие нотки в адрес прежней «пророссийской» линии Берлина.

Иван Шилов ИА REGNUM

Но в чем видит свои выгоды Польша, а что будет делать на самом деле Германия? Для правящей польской коалиции критически важны экономические преференции. Во-первых, она рассчитывает, что Берлин перестанет блокировать выделение ей средств из европейского Фонда восстановления экономики. Во-вторых, ожидает, что Германия навсегда откажется не только от «Северного потока — 2», но и «Северного потока — 1», а также поддержит предложение Моравецкого о существенном ограничении продаж российских энергоресурсов странам — членам Европейского союза. В этом случае Польша получает реальные шансы на реализацию своего собственного проекта газового хаба «Северные ворота». Однако Варшаву не оставляют сомнения в том, что нынешнее немецко-российское похолодание носит всего лишь временный характер, и после того, как страсти вокруг специальной операции России на Украине поутихнут, все вернется на круги своя. Как заявляет заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский, «мы имеем дело с пиар-уловкой со стороны Германии» и «немецкие политики прямо говорят, что не откажутся от поставок газа и угля, для них комфорт немецких граждан важнее».

Официальный сайт ПАО «Газпром» Северный поток

Поэтому фактом разворота, анонсированного Шольцем, сегодня видится другое. В интервью Rzeczpospolita посол Германии в Польше Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен ракскрыл следующее. То, что канцлер пошел на создание специального фонда в размере 100 миллиардов евро для модернизации бундесвера, и объявил, что оборонный бюджет будет составлять более 2%, означает «радикальный разрыв» с политикой, которая реализовывалась с момента принятия учредительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе в Хельсинки в 1975 году. Это первое. Второе. Шольц идет на активизацию принципа «территориальной обороны», что означает защиту не только самой Германии, но и «каждого сантиметра территории НАТО». Берлин начал усиливать немецкий военный контингент в Литве и готов в перспективе разместить силы бундесвера в Польше. Помимо того, в случае появления российского ядерного оружия на территории Белоруссии «нет никаких сомнений в том», что аналогичное оружие НАТО должно разместить в Польше. Также Берлин хотел бы ускорить разработку европейской программы по производству боевых самолетов, танков и беспилотников и «решительно поддерживает программу Североатлантического альянса по созданию ядерного оружия», сказал посол.

U.S. Army Europe Солдаты бундесвера

Фактически Германия начинает конвертировать свое экономическое доминирование в ЕС в военное. А значит, Берлину понадобится «враг», наличием которого можно будет оправдать перед немецким налогоплательщиком смену курса с «масло вместо пушек» на «пушки вместо масла». Это возвращает нас во вторую половину 1930-х годов, когда Берлин пытался затащить Варшаву в антисоветскую коалицию, а Варшава флиртовала с Берлином, создавая у него впечатление, что такое возможно. Но уже к началу 1939 года власти Третьего рейха потребовали от Польши четко определиться. В наши дни история не обязана повториться один в один. Но если Германия твердо решила вступить на путь милитаризации, она не оставит Польшу в покое. Берлин возьмет на вооружение американскую технологию «сплачивания союзников», когда будет раз за разом предлагать Варшаве идти на определенные уступки, постепенно сужая и ограничивая ее возможности принимать суверенные решения. И если в экономической сфере Германия этот инструментарий имеет и отработала, то в военной ей еще только предстоит сделать нечто подобное. Посмотрим, как новый курс Берлина будет воспринят в Варшаве.

Хотя в Польше уже сегодня задаются вопросом, чего реагировать на заявление Германии о том, что она возрождает бундесвер. Как отметил в этой связи в беседе с журналом Do Rzeczy бывший депутат Сейма Польши Марек Якубяк, «я постоянно говорю, что, руководствуясь чувством ответственности за судьбу нашей родины, мы должны исходить из того, что враг может прийти с любой стороны, не только с востока. Мы не можем повторить ошибку 1930-х годов, когда доктрины предполагали, что враг может наступать лишь с одной стороны. Несмотря на членство в НАТО и Европейском союзе, мы должны учитывать все варианты и обратиться к нашим учителям истории». Признание довольно откровенное. Но и «коридоры возможностей» для Варшавы сужаются все сильнее и сильнее.