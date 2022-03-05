Роскомнадзор принял решение о блокировке доступа к социальной сети Facebook на территории Российской Федерации в качестве ответной меры на ограничение доступа к российским средствам массовой информации. Об этом 4 марта сообщает пресс-служба ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Facebook

Уточняется, что данное решение принято «в том числе, для недопущения нарушений ключевых принципов свободного распространения информации и беспрепятственного доступа российских пользователей к российским СМИ на иностранных интернет-платформах».

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Новость обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачёва (главного редактора одесского издания «Таймер»).

»Отлично, пора бросать ту платформу», — отреагировал Xander.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг. Facebook

«Если б не Роскомнадзор, то Минздрав точно бы это сделал», — иронизирует Алексей.

«Ну мы же [на Украине] как-то живем без «Одноклассников» и «ВКонтакте»!» — написала Ирина П.

«Думаю, они особо и не расстроятся», — выразила свое предположение Виктория У.

«Мы сами оттуда ушли», — пишет Nata.

«Лайк им! Наконец что-то полезное сделали», — добавил один из участников обсуждения.

«Черт, я даже не успела там зарегистрироваться…» — шутит Олеся.

«Фейсбук» уже давно на Запад работает. Никогда не понимал этого приложения. Я про военные действия на Украине одно сообщение написал там в группе, через три минуты удалили сообщение и забанили в самой группе, указав причину «разжигание вражды». Вот она, «справедливая» Европа», — поделился своим мнением D.

«Давно пора эту помойку закрыть», — призвала Оксана.

«Жаль, но лично я переживу», — отметил Игорь Д.

«Давно пора, вернёмся к книгам», — пишет Ольга З.

«У меня в связи с произошедшим один вопрос: почему так долго ждали?!» — недоумевает «Удалённый аккаунт».

«Помянем», — пошутил Florian Gayer.

«Пусть всё закроют! Надо свою сеть создавать!!! Столько умных людей в стране!» — отреагировала Katerina P.

«Слава Богу. Американская информационная помойка психологической войны. Всем ЦРУ управляет», — подытожил «Вен Лавр».

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