Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» был задержан боевиками так называемой территориальной обороны. Об этом 4 марта сообщил на своей странице в социальной сети Facebook член партии «Европейская солидарность» (политическая сила бывшего президента Украины Петра Порошенко) Юрий Бирюков.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По информации Бирюкова, Шуфрич якобы фотографировал позиции украинских военных, после чего его схватили.

Произошедшее обсудили в телеграм-канале украинского журналиста и публициста Юрия Ткачева, а также в телеграм-канале украинского политолога и блогера Александра Семенченко, где также были опубликованы соответствующие фотографии.

«В Киеве захватили нардепа от ОПЗЖ (Оппозиционной платформы — За жизнь» — М. Р.) Нестора Шуфрича… Пишут, что Шуфрича передали СБУ», — написал Юрий Ткачёв.

Zagittya.com.ua Нестор Шуфрич

«Пошли заложников брать», — отреагировала Asя.

«Фашизм и репрессии по политическому признаку на Украине? Нет, не слышали», — с сарказмом добавила Мария К.

«Охота на ведьм. Не могут ничего сделать против российских военных, но могут против гражданских… Ну вот Шуфрич на виду, а сколько обычных людей сейчас исчезнет в Киеве и других подконтрольных Украине городах?» — задумался Л. Г.

«А как этот поступок будут расценивать на Западе?» — поинтересовалась Натали.

«Сомали в Европе!» — не выдержал Геннадий A.

«Мне больше всего понравился комментарий на «Стране.юа» (издание «Страна.ua» — М. Р.): «Сделали информационный подарок для российских СМИ». Вот что больше всего их волнует. Как будто они не СМИ, а ресурс информационной войны», — пишет Василий Т.

«Постановка», — считает Алексей.

«Тем, кто тут говорит о постановке, я желаю попасть в такую постановку. Иначе никак не поумнеют», — возразил Mykhaylo.

«На Украине нет фашистов, а есть демократия!» — с сарказмом написал Aesystem.

«А вот это уже агония. И они сами это понимают», — прокомментировал Энди М.

«Значит, Шуфрич, который не сбежал из страны — враг, а сбежавшие прокуроры… кто тогда?» — задался вопросом Борис.

«Слава Богу, мы успели уехать из этого недогосударства. Нас ничего не объединит, пока мрази с оружием могут безнаказанно терроризировать людей. Или, как всегда, «героям» всё позволено?» — отметила Iryna.

«Они не могут не издеваться над людьми?» — задалась вопросом «Генеральная линия».

«Хочу посмотреть на всех этих героев, когда они будут сидеть в суде РФ», — добавил Кирилл.

«Это демократия такая?» — недоумевает Сергей Л.

«Эти… с гражданскими только и умеют воевать!» — не выдержал Alex.

«Они такие герои с автоматами против людей без оружия. У меня нет слов, мы живем так уже 8 лет», — добавила Елена.

«Крутые с ножами издеваются над одним безоружным. Потом будут сидеть с глазами в пол и скромно вполголоса… [рассказывать], как всё плохо на Украине было, что не хулиганил и в ВСУ попал случайно, выкрали с остановки, когда в библиотеку ехал, потом заставили воевать, автомат скотчем к рукам привязали и сказали «беги туда». Ну я и побежал, так и бегал 8 лет. А видео? А что видео, это всё фейк, фотомонтаж там вообще…» — не без сарказма добавил Геннадий.

«Именно для того, чтобы посадить в колонии этих гиббонов, российские войска должны навести тут порядок…» — отметил Олег.

«Заложника взяли», — написал Dmitry.

«Да уж, официальный и взращенный «человечный гуманизм»…» — не без сарказма подытожил KS.